Grande Fratello, Rasha perde la testa per Omer: "È così uomo". Poi il suo scivolone diventa virale
Tra nuove simpatie, litigi ai fornelli e piccoli scandali grammaticali, il Grande Fratello entra nel vivo. Intanto Mediaset rivede il daytime col rischio chiusura anticipata.
-
1/5
Rasha perde la testa per Omer
Sono passati pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello 2025, ma i fan hanno già trovato la loro prima “ship”. Rasha Younes, tra le nuove entrate, non ha nascosto il suo interesse per Omer Elomari, il concorrente siriano che sembra averla colpita fin dal primo momento. “Il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire, è così uomo, così composto”, ha confidato la 32enne in un momento di chiacchiere con Flaminia Romoli. Per ora Rasha dice di voler tenere i piedi per terra, ma l’intesa tra i due è evidente e chissà che nelle prossime puntate non succeda qualcosa di più.
-
2/5
Scintille tra Donatella e Francesco ai fornelli
Mentre nascono le prime simpatie, esplodono anche i primi attriti. Donatella e Francesco sono stati protagonisti di un acceso scontro durante l’organizzazione dei turni in cucina. La donna, casalinga di Bari, ha reagito male alla proposta di lavorare insieme a lui: “No, mettetemi piuttosto da sola. Francesco proprio no”. Una presa di posizione che ha ferito il coinquilino, agente di polizia locale, convinto che lei lo tratti con freddezza. Dopo tentativi falliti di riavvicinamento, Francesco sembra deciso a chiudere ogni rapporto: “Da parte mia è fine. Inutile continuare”.
-
3/5
Mediaset corre ai ripari: cambia il daytime
Il calo di ascolti registrato dalla seconda puntata ha spinto Mediaset a intervenire sulla programmazione. La striscia quotidiana del Grande Fratello su Italia 1 si allunga da dieci a quaranta minuti, andando in onda dalle 13:00 alle 13:40 e posticipando I Simpson alle 14:30. Su Canale 5, invece, la fascia dedicata al reality è stata spostata tra Beautiful e Forbidden Fruit, modificando così l’equilibrio del pomeriggio. Nulla cambia però per le dirette su Mediaset Extra e su Infinity, che restano attive h24.
-
4/5
Jonas e Rasha, gaffe tra bigliettini e correzioni grammaticali
Tra i momenti più curiosi della settimana, spicca la lite per un bigliettino minatorio di Jonas ai nuovi inquilini del Tugurio, colpevoli di aver rubato delle provviste:“Se prima vi avremo accolto con entusiasmo, ora… Per questa cosa che avete fatto, quando entrerete, ne prenderemo atto“. Rasha, che vive proprio lì, gli ha risposto con ironia correggendo gli errori grammaticali del messaggio: da “avremo” a “avessimo”, sbagliando a sua volta anche lei.
-
5/5
Ascolti in calo ma nessuna chiusura in vista
Dopo un debutto discreto, la seconda puntata del reality condotto da Simona Ventura ha perso oltre 700mila spettatori, alimentando voci di una possibile chiusura anticipata. Ma a mettere a tacere le indiscrezioni è stato Parpiglia, che ha spiegato come i costi ridotti del format rendano il programma “al sicuro” da eventuali tagli. Il Grande Fratello dunque andrà avanti, anche se per la versione Vip di Alfonso Signorini, prevista per gennaio, il futuro appare molto più incerto.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello nuovi concorrenti, ecco Rasha Younes, Flaminia Romoli e Omar Benabdallah. Il mistero del gieffino trans
Nella puntata Gf di oggi nuovi ingressi nella Casa: tre concorrenti in arrivo, più u...
Grande Fratello 2025, sondaggi televoto: Anita è già una star, Matteo e Francesco in difficoltà
A pochi giorni dalla chiusura del primo televoto, i fan del reality Mediaset sembran...
Anticipazioni Grande Fratello (6 ottobre): nuovi ingressi, cast ribaltato, tensioni e primo televoto. Chi esce stasera
Oggi lunedì 6 ottobre 2025 va in onda il secondo appuntamento del reality show di Ca...
Ascolti tv ieri (6 ottobre): crollo Grande Fratello e Simona Ventura sprofonda, Scotti risponde e De Martino perde terreno
Il reality show di Canale 5 cala al 15,5% di share, vince Blanca (23,8%), La Ruota a...
Grande Fratello, incidente choc per Giulio e soccorsi nella Casa: Benedetta gli spegne una sigaretta nell’occhio
Incidente choc nella Casa del Grande Fratello: Benedetta Stocchi per errore spegne u...
Grande Fratello, è subito caos: l'erroraccio degli autori e Grazia diventa una bestia per una cipolla
I dubbi di strategia di Jonas, le liti di Grazia e i microfoni lasciati aperti in co...
Grazia Kendi, il suo dramma in diretta al Grande Fratello: “Abusata a 8 anni”. Simona Ventura scioccata: “Un mostro”
Nella puntata Gf del 6 ottobre, Simona Ventura ha spinto Grazia ad affrontare il suo...
Simona Ventura coraggiosa: tutto pronto per il Grande Fratello ma la sua vita è in pericolo
Stasera partirà il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura: la conduttrice è pronta ...