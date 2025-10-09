Mediaset Infinity 1 /5 Rasha perde la testa per Omer Sono passati pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello 2025, ma i fan hanno già trovato la loro prima “ship”. Rasha Younes, tra le nuove entrate, non ha nascosto il suo interesse per Omer Elomari, il concorrente siriano che sembra averla colpita fin dal primo momento. “Il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire, è così uomo, così composto”, ha confidato la 32enne in un momento di chiacchiere con Flaminia Romoli. Per ora Rasha dice di voler tenere i piedi per terra, ma l’intesa tra i due è evidente e chissà che nelle prossime puntate non succeda qualcosa di più.

Mediaset Infinity 2 /5 Scintille tra Donatella e Francesco ai fornelli Mentre nascono le prime simpatie, esplodono anche i primi attriti. Donatella e Francesco sono stati protagonisti di un acceso scontro durante l’organizzazione dei turni in cucina. La donna, casalinga di Bari, ha reagito male alla proposta di lavorare insieme a lui: “No, mettetemi piuttosto da sola. Francesco proprio no”. Una presa di posizione che ha ferito il coinquilino, agente di polizia locale, convinto che lei lo tratti con freddezza. Dopo tentativi falliti di riavvicinamento, Francesco sembra deciso a chiudere ogni rapporto: “Da parte mia è fine. Inutile continuare”.

Mediaset Infinity 3 /5 Mediaset corre ai ripari: cambia il daytime Il calo di ascolti registrato dalla seconda puntata ha spinto Mediaset a intervenire sulla programmazione. La striscia quotidiana del Grande Fratello su Italia 1 si allunga da dieci a quaranta minuti, andando in onda dalle 13:00 alle 13:40 e posticipando I Simpson alle 14:30. Su Canale 5, invece, la fascia dedicata al reality è stata spostata tra Beautiful e Forbidden Fruit, modificando così l’equilibrio del pomeriggio. Nulla cambia però per le dirette su Mediaset Extra e su Infinity, che restano attive h24.

Mediaset Infinity 4 /5 Jonas e Rasha, gaffe tra bigliettini e correzioni grammaticali Tra i momenti più curiosi della settimana, spicca la lite per un bigliettino minatorio di Jonas ai nuovi inquilini del Tugurio, colpevoli di aver rubato delle provviste:“Se prima vi avremo accolto con entusiasmo, ora… Per questa cosa che avete fatto, quando entrerete, ne prenderemo atto“. Rasha, che vive proprio lì, gli ha risposto con ironia correggendo gli errori grammaticali del messaggio: da “avremo” a “avessimo”, sbagliando a sua volta anche lei.