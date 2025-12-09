Mediaset Infinity 1 /5 Benedetta e la dichiarazione che non convince La semifinale del Grande Fratello ha portato a un’uscita pesante: quella di Benedetta Stocchi. Eliminata nello scontro diretto con Anita e Donatella, è arrivata in studio ancora frastornata e lì è avvenuto il momento più discusso della serata. Pressata da Simona Ventura e da tutti i panelisti – Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli – Benedetta si è ritrovata a “confermare” un presunto innamoramento per Domenico D’Alterio, pur apparendo tutt’altro che convinta. A colpire è stato soprattutto quel modo un po’ forzato di comunicarlo: “Qua abbiamo scoperto che sono innamorata di te. Giusto, Simona?”. Una frase che ha fatto pensare a molti, anche perché secondo un’indiscrezione di Deianira Marzano qualcuno, fuori dal raggio delle telecamere, le avrebbe suggerito di “tenere il gioco”. Intanto, nella Casa, Benedetta e Domenico avevano già condiviso un momento senza microfoni né telecamere, cosa rara: un altro dettaglio che ha acceso nuove domande.

Mediaset Infinity 2 /5 Rasha ribalta tutto: messaggio ai fan, tifo per Omer e follow Una volta eliminata, Rasha ha fatto più rumore fuori che dentro la Casa. Appena tornata al telefono, ha dedicato un messaggio affettuoso alla fanbase “Rashmer”, dicendosi commossa dal sostegno e ringraziandoli uno a uno. Fin qui, tutto normale. A stupire davvero è stato però il finale del suo messaggio: “E ora… DAJE, mandiamo il mio Omer in finale!”. Una frase esplosiva, arrivata dopo una puntata in cui entrambi avevano ammesso difficoltà, dubbi e incomprensioni. La fanbase è ovviamente impazzita. E non è tutto: a sorpresa, Rasha ha anche iniziato a seguire Omer sui social.

Mediaset Infinity 3 /5 Lite tra Francesca e Donatella Il caso delle frasi pronunciate da Simone su Dolce continua a pesare. La battuta sulle “bottiglie di alcol” e la “melatonina” aveva gelato lo studio. La questione, però, ha finito per trascinarsi anche dentro la Casa. Francesca ha raccontato di essere stata male per tutta la settimana, soprattutto per le critiche ricevute da Donatella. Ha ricordato anche che Simone aveva dato della “vecchia” a quest’ultima, sostenendo che non fosse un’offesa. Donatella ha provato a riportare tutto su un piano più calmo, dicendo che una tirata d’orecchie ogni tanto è giusta. Ma Francesca è esplosa: “Fai sempre la protagonista!”.

Mediaset Infinity 4 /5 Omer su Rasha: tra i dubbi e la speranza di un chiarimento Dopo l’eliminazione di Rasha, Omer si è trovato a fare i conti con la sua assenza. Lo ha confessato a Giulia: le vuole bene, ma i dubbi non sono pochi. Quando lei gli chiede se sperava che restasse per aggiustare le cose, Omer ammette di sì. Riconosce anche che forse ha esagerato nelle reazioni, ma ritiene che fossero una risposta al comportamento di lei. Domenico gli suggerisce di chiarire, almeno per rimanere in buoni rapporti.