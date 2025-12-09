Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Grande Fratello 19 - Rahsa Younes - Omer Elomari

Crisi d’amore al Grande Fratello, Omer scarica Rasha: la reazione (gelida) di lei

Tensione alle stelle tra i due concorrenti del reality show di Simona Ventura, Eloma...
Grande Fratello concorrenti

Grande Fratello (8 dicembre), le pagelle: Rasha sbaglia tutto (4), Omer e Domenico 'sospesi' ingiustamente (7)

Promossi e bocciati della semifinale del GF dell'8 dicembre: Grazia tradisce Rasha (...
Grande Fratello, Omer e Rasha

Grande Fratello, parla l’amica di Rasha: “Omer? Ecco perché è finita”, rivelazioni e polemiche sul web

Tra Omer e Rasha finisce male. Su Instagram interviene l’amica del cuore della gieff...
Grande Fratello, Rasha Younes smascherata dall'ex fidanzato: "A lei non piace Omer, è un'arrivista"

Grande Fratello, Rasha Younes smascherata dall'ex fidanzato: "A lei non piace Omer, è un'arrivista"

Accuse, retroscena taciuti e un passato che torna a bussare alla porta della Casa: l...
Simona Ventura - Grande Fratello 19

Grande Fratello, sondaggi choc per Rasha, Giulia e Omer. Il pubblico ha scelto, chi è il primo finalista

La decima puntata del reality show di Simona Ventura su Canale 5 decreterà il primo ...
Omer e Rasha

Grande Fratello, l'ex di Rasha pronto ad entrare in Casa: il piano degli autori per affossare Omer

Nuove indiscrezioni agitano il GF e accendono i dubbi sulle strategie dietro le dina...
Giulia Saponariu e Anita Mazzotta

Grande Fratello: sfida diretta tra Anita e Giulia per la vittoria, Omer accusa Jonas di usare Rasha per farlo ingelosire

Tra sospetti, voti che pesano e nervi sempre più tesi, nella Casa ogni gesto diventa...
Omer e Rasha

Grande Fratello, rivolta nella Casa: Rasha e Omer attaccano le opinioniste. Replica (gelida) di Cristina Plevani

Tra baci, sospetti e verità scomode: nella Casa esplodono nuove tensioni mentre amor...
Rasha Younes e Omer Elomari

Grande Fratello, Rasha Younes pronta a ritirarsi dal programma e Omer a rischio espulsione: la coppia è in crisi

Una tempesta scuote la casa, tra il possibile ritiro di Rasha e le nuove tensioni ch...

Ford

Design e tecnologia glamour

Il SUV che si presenta come un abito su misura

LEGGI

Personaggi

Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Omer Elomari del Grande Fratello

Omer Elomari
Rasha Younes

Rasha Younes
Nikita Perotti

Nikita Perotti
Isobel Kinnear

Isobel Kinnear
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963