Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Simona Ventura, conduttrice del Grande Fratello

Grande Fratello nuovi concorrenti, ecco Rasha Younes, Flaminia Romoli e Omar Benabdallah. Il mistero del gieffino trans

Nella puntata Gf di oggi nuovi ingressi nella Casa: tre concorrenti in arrivo, più u...
Max Azzali e Grazia Kendi

Grande Fratello, Grazia Kendi impazzisce in piena notte e Matteo viene sbugiardato dalla ex: "Pagliaccio"

Tra lacrime, primi flirt e notti insonni: i primi giorni turbolenti nella Casa del G...
Giulia e Jonas

Grande Fratello, partenza a rischio caos: un flirt 'fasullo', due ritiri e una squalifica in arrivo

Tra amori lampo, liti e richiami ufficiali, la settimana nella casa più spiata d’Ita...
Grande Fratello 2025 - Simona Ventura

Grande Fratello, pagelle: con Simona Ventura è un'altra storia (9), Ascanio Pacelli già perfido (7), il gossip su Luca Argentero (8)

Promossi e bocciati e top e flop della prima puntata della venticinquesima edizione ...
Donatella e Francesco - Grande Fratello 2025

Grande Fratello, notte di fuoco tra Donatella e il poliziotto Francesco: l’accusa gravissima sul suo lavoro

Continuano le tensioni tra i due concorrenti del GF e compaesani all’interno della c...
Ascolti 29 settembre 2025

Ascolti tv ieri (29 settembre): il nuovo Grande Fratello ‘bloccato’ da Blanca. Clamoroso record di Gerry Scotti

Il Grande Fratello debutta al 20,4% di share e viene superato dalla fiction Rai (23%...
Domenico D'Alterio

Grande Fratello: tra Benedetta e Marco è già amore (tra i sospetti). C’è un inquilino in lacrime

Una storia che non convince assolutamente i nuovi concorrenti, e accuse di strategia...
Grande Fratello cosa successo puntata 6 ottobre 2025

Grande Fratello (6 ottobre), il dramma di Grazia Kendi e Giulio 'paracu*o'. Nomination di fuoco: chi rischia

Cosa è successo nella puntata Gf di ieri 6 ottobre 2025. Tre immuni, poi prime nomin...
Benedetta e Giulio - Grande Fratello

Grande Fratello, è subito caos: l'erroraccio degli autori e Grazia diventa una bestia per una cipolla

I dubbi di strategia di Jonas, le liti di Grazia e i microfoni lasciati aperti in co...

Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato

