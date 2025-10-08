Tra liti, nuovi ingressi e chiarimenti: la Casa del Grande Fratello tra tensioni e alleanze in bilico, mentre i vecchi concorrenti si fanno risentire.

Mediaset Infinity 1 /5 Francesca si sente isolata dal gruppo femminile Nella Casa, le tensioni non mancano mai e Francesca Carrara è stata protagonista di un acceso confronto con alcune coinquiline durante la notte. La concorrente si è detta delusa dal comportamento di Benedetta, Grazia e Anita, accusandole di escluderla: “Da domani sto isolata e faccio il percorso per conto mio, perché da me non venite mai”. Donatella ha cercato di smorzare i toni spiegando che ognuna ha i suoi tempi per aprirsi, ma il chiarimento è rimasto incompleto. Francesca continua a sentirsi distante dal gruppo femminile, lasciando aperta la possibilità di ulteriori tensioni nei prossimi giorni.

Mediaset Infinity 2 /5 Lorenzo Spolverato commenta il calo di ascolti Dopo il secondo appuntamento con il reality, il pubblico ha fatto registrare un netto calo, ma a commentare in modo ironico ci ha pensato Lorenzo Spolverato, protagonista della scorsa edizione: “Brusco calo di ascolti… Ah, la storia si ripete!”, ha scritto ricondividendo uno screenshot sui social. L’ex gieffino ha poi aggiunto con sarcasmo, riferendosi ai numeri: “Vedi, ragazzi, non sempre la seconda puntata conferma il boom della prima”. Il suo intervento ha catturato l’attenzione dei fan e ha aggiunto un po’ di leggerezza sulla situazione, trasformando i dati negativi in occasione per ironizzare.

Mediaset Infinity 3 /5 Divisioni e fazioni tra i concorrenti Le dinamiche interne continuano a essere complicate. Grazia, Anita e Giulio hanno notato come la Casa stia lentamente diviso in due fazioni, soprattutto durante l’organizzazione dei turni delle pulizie. Giulio ha espresso preoccupazione per l’immagine che potrebbe dare al pubblico, mentre Anita ha confermato la sensazione di tensione e Grazia ha criticato chi sembra partecipare solo per apparire. Nonostante ciò, Giulio ha cercato di riportare equilibrio, sottolineando che il gruppo dovrebbe rimanere unito.

Mediaset Infinity 4 /5 La nuova concorrente Rasha attacca Grazia L’ingresso della new entry Rasha Younes ha subito acceso ulteriormente gli animi. La 32enne di Pomezia, estetista e di origini giordane, ha commentato senza mezzi termini l’aggressività di Grazia Kendi, definendola “tutto fumo e niente arrosto” e suggerendo che dietro il suo atteggiamento ci possa essere una fragilità nascosta. Un confronto che potrebbe creare nuove tensioni nelle prossime puntate.