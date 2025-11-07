Grande Fratello, Jonas svolta e bacia Anita. E Simona Ventura esulta: il reality non chiude più
Tra baci attesissimi, chiarimenti sentimentali, tensioni domestiche e ascolti in calo, ecco tutto quello che è successo nelle ultime ore al Grande Fratello.
Il bacio tra Anita e Jonas fa esplodere la Casa
Il primo vero momento romantico di questa edizione del Grande Fratello è finalmente arrivato: Anita Mazzotta e Mattia Jonas Pepe si sono baciati. Dopo giorni di confidenze e un’intesa sempre più evidente, i due si sono lasciati andare davanti agli altri inquilini, che hanno accolto la scena con urla e applausi. A far da cornice al momento, l’aereo con la scritta “Il caso non esiste. Jonitas”, apparso nel cielo sopra la Casa poche ore prima. “Ti ha mandato un bel segno mamma”, ha detto Jonas, riferendosi al legame di Anita con la madre. Lei ha sorriso e risposto: “Ti ha approvato mamma”. Un gesto tenero che ha chiuso settimane di sguardi, frasi lasciate a metà e un’attesa che i fan seguivano con ansia.
Grazia e Mattia, interviene il padre della gieffina
Nel frattempo, Grazia Kendi e Mattia Scudieri sono finiti al centro del dibattito per la loro complicità crescente. A dire la sua è stato il padre della gieffina, che ha voluto chiarire il punto: “Tra Grazia e Mattia non c’è niente se non una bella amicizia”. L’uomo ha poi aggiunto che “se Mattia non fosse fidanzato, un passo in più lo avrebbero fatto entrambi”, definendo il ragazzo “bravissimo e molto sensibile”. Tuttavia, non ha risparmiato una frecciata a un’altra concorrente: “Anita è una grande stratega. Grazia si è affezionata a lei ma l’affetto non è reciproco”. Parole che gettano nuova luce sulle dinamiche interne, in un momento già teso per le relazioni della Casa.
Carlotta smentisce di aver lasciato Mattia
Dopo lo sfogo social della fidanzata di Mattia, Carlotta Vendemmia, molti avevano pensato a una rottura definitiva. In realtà, la donna ha voluto precisare che non si tratta di un addio ma di un avvertimento: “Il mio messaggio non aveva lo scopo di lasciarlo. Mi piacerebbe solo che si svegliasse e tirasse fuori la sua personalità”. Nella Casa, però, Mattia ha reagito con delusione: “Non ha capito niente questa ragazza, vede il marcio dove non c’è”. Un confronto che, per ora, resta a distanza, ma che promette scintille nelle prossime puntate.
Voci di chiusura, Mediaset smentisce
Sul fronte esterno, il Grande Fratello 2025 non vive un periodo semplice. Dopo un esordio con oltre 2,8 milioni di spettatori, gli ascolti sono scesi stabilmente sotto il 15% di share, scatenando voci di una possibile chiusura anticipata. Secondo alcune indiscrezioni di Parpiglia, si sarebbe pensato di anticipare la finale o cambiare serata, ma le fonti interne a Mediaset smentiscono: “Una chiusura anticipata è da escludere”. La conduttrice Simona Ventura, dal canto suo, resta concentrata sul rilancio.
Scoppia il latte gate: Rasha e Giulia ai ferri corti
utto è nato quando Rasha ha rimproverato Giulia e le altre per aver bevuto troppo durante uno spuntino notturno. “Non sono una bambina”, ha replicato Giulia piccata. Da lì, botta e risposta, con accuse reciproche di intromissione e mancanza di rispetto. Jonas, ironico spettatore, ha scherzato: “Aveva ragione il Team Banana”, riferendosi alla previsione dei maschi che le donne avrebbero finito per discutere tra loro. Alla fine, i coinquilini hanno cercato di riportare la calma, ma il clima nella Casa resta incandescente.
