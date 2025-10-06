Grande Fratello, primo 'palo' di Anita: "Giulio è inesistente". E Grazia crolla in lacrime per Domenico
Tra scontri accesi, confessioni private e qualche interesse che inizia a muovere le acque, la tensione nella Casa di Simona Ventura si fa esplosiva.
Giulio dichiara il suo interesse per Anita, ma lei lo gela
Durante una serata di gioco, Giulio Carotenuto non ha nascosto la sua attrazione per Anita Mazzotta. A metterlo alle strette è stato Simone, che nel bel mezzo del gioco della bottiglia gli ha chiesto chi fosse la ragazza che vorrebbe conquistare. Giulio ha risposto senza esitazione: “Anita”. La replica di lei, però, è stata netta: “Mai, né qui dentro né fuori”. Una chiusura che non sembra averlo scoraggiato del tutto, anche se Anita, nei giorni seguenti, ha chiarito di non voler essere associata a nessuno dentro la Casa. “Per i primi tre mesi voglio pensare solo a me”, ha detto, criticando apertamente il comportamento di Giulio, che nei primi giorni aveva già dormito con un’altra concorrente, Benedetta Stocchi. Per lei, questo basta e avanza per tagliare corto: “Per me sei inesistente come maschio”.
I sondaggi premiano Anita e Donatella
Fuori dalla Casa, il pubblico sembra avere le idee chiare sui preferiti di questa prima settimana. Anita è in testa con il 23% delle preferenze, seguita a brevissima distanza da Donatella, che conquista il 22%. Dietro di loro, più staccati, si trovano Grazia e Jonas, entrambi al 10%, mentre Giulia si ferma all’8%. Un risultato che conferma come le due donne, pur molto diverse, abbiano già saputo farsi notare: Anita per la sua schiettezza, Donatella per la sua dolcezza e la capacità di farsi voler bene da tutti.
Scoppia la lite tra Grazia e Domenico
La tensione nella Casa è esplosa quando Domenico D’Alterio ha accusato Grazia Kendi di “non saper fare niente”. Una frase che ha fatto saltare i nervi alla modella milanese, scoppiata in lacrime e in rabbia. “Ma cosa ne sai tu di quello che ho fatto nella vita? Non ti permettere mai più di parlare così!”, ha urlato davanti a tutti, visibilmente provata. Poi, in preda alla stanchezza, si è lasciata andare a uno sfogo ancora più personale: “Sono entrata qua dentro per dare un po’ di leggerezza alla mia vita, perché in 25 anni non ho mai avuto dieci minuti di felicità”. Le sue parole hanno lasciato un silenzio pesante nella Casa e messo in evidenza quanto le emozioni, dopo pochi giorni, siano già fuori controllo.
La drammatica rivelazione di Grazia sulla sua infanzia
Dopo la lite, Grazia si è isolata in giardino e ha raccontato un episodio doloroso del suo passato. A soli otto anni, ha subito abusi sessuali e, anni dopo, ha perso la causa legale che aveva intentato. Una confessione arrivata quasi di getto, tra rabbia e amarezza: “Se il secondo giorno avessi detto che ho subito abusi, ora sarei la preferita”. Le sue parole hanno spiazzato tutti, gettando una luce diversa sul suo comportamento dei giorni precedenti. La frustrazione, le reazioni impulsive e la difficoltà a fidarsi degli altri sembrano trovare un senso dentro un dolore mai del tutto superato.
Jonas e Giulia trovano un punto d’intesa
In un clima così carico, c’è stato però anche spazio per un momento di tenerezza e dialogo. Giulia Soponariu e Jonas Pepe si sono ritagliati un po’ di tempo insieme, lontani dal gruppo. Lei lo ha invitato a parlare, intuendo che qualcosa lo turbava. Jonas ha ammesso di sentirsi a disagio, di doversi controllare troppo, di non sentirsi pienamente libero. Giulia lo ha spronato ad aprirsi e a vivere con più leggerezza l’esperienza. Tra i due è nata una conversazione sincera, che ha mostrato un lato più autentico di entrambi: lei, più matura e riflessiva di quanto la sua età lasci pensare; lui, più sensibile e profondo di come finora era apparso.
