Rasha e Omer ai ferri corti La giornata si è aperta con un confronto diretto tra Rasha e Omer, dopo giorni di silenzi e incomprensioni. Lei, stanca dell'atteggiamento distaccato del ragazzo, ha deciso di affrontarlo a viso aperto: "Tu apri la testa, non la chiudere con me", gli ha detto, accusandolo di mancanza di comunicazione. Omer ha provato a giustificarsi spiegando di essersi allontanato perché la vedeva "non in forma", ma Rasha non gli ha creduto: "Non è la prima volta che ti comporti così". Tra repliche e risposte piccate, la discussione si è fatta via via più tesa, fino a quando lei ha concluso con un appello alla maturità: "Con me devi essere trasparente, chiaro, lineare. Voglio un rapporto da persone mature". Una chiacchierata che, almeno per ora, non sembra aver risolto del tutto i loro attriti.

Mattia esce con Grazia e pensa alla ex Nel frattempo, nella Casa, la cena nella stanza del Capitano ha acceso i riflettori su Mattia e Grazia, complici di un'intesa che non è sfuggita agli occhi del pubblico. Ivana ha messo Mattia alle strette, chiedendogli se provasse qualcosa per Grazia. "Vedo i tuoi occhi quando guardi lei, che sono differenti rispetto all'inizio", ha detto l'inquilina. L'uomo ha però ribadito il suo amore per la compagna Carlotta, che da casa – dopo aver assistito ai loro atteggiamenti – ha deciso di lasciarlo con un post sui social. Ironia della sorte, Mattia non sa ancora di essere single, e continua a parlare di "difficoltà superate" e di un amore "più forte di prima". Nelle ultime ore, tuttavia, una foto da un aereo di Carlotta, ha lasciato intendere che un chiarimento potrebbe essere imminente.

Jonas pazzo di Anita Altro protagonista della settimana è stato Jonas Pepe, che ha parlato apertamente dei suoi sentimenti per Anita Mazzotta. In un confronto con Domenico D'Alterio, il modello ha ammesso: "È nato qualcosa, pure bello importante. Lei è tanto affettuosa, a me piace". Più tardi, Jonas ha cercato nuovamente il dialogo con Anita, rimproverandole una certa prudenza: "Ci vuole coraggio a iniziarsi a interessare di una persona qua dentro". Lei, però, ha confessato di non riuscire a lasciarsi andare del tutto: "Fin da sempre, per avere certezza di qualsiasi situazione chiedevo a mamma. Adesso sto cercando di capire cosa mi direbbe lei". Un momento tenero ma anche sospeso, che mostra quanto il loro legame stia crescendo, tra esitazioni e piccoli passi avanti.

La misteriosa busta rossa: tensione in salone A interrompere la routine della Casa, una misteriosa busta rossa recapitata a sorpresa da Domenico. "Questa busta contiene una notizia importante che riguarda almeno uno di voi. Molto presto potrete aprirla", recitava il Comunicato. L'atmosfera si è subito fatta elettrica: Donatella ha temuto il peggio, mentre Simone si è detto convinto che non ci sia "nulla di negativo". Tutti, però, condividono la stessa curiosità. Cosa nasconderà la busta? Un segreto, una punizione o l'ingresso di un nuovo concorrente? Le ipotesi si moltiplicano, ma per scoprire la verità bisognerà attendere ancora un po'.