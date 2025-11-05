Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Grande Fratello, Simona Ventura già ‘tagliata’. Rasha furiosa (e sua mamma scrive a Omer)

Grande Fratello, Simona Ventura già ‘tagliata’. Rasha furiosa (e sua mamma scrive a Omer)

Tra amori che crollano, gelosie esplosive e ascolti in calo, il Grande Fratello prov...
Grande Fratello cosa successo puntata 27 ottobre eliminato nomination Omer Jonas

Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas

Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reali...
Omer Elomari del Grande Fratello

Grande Fratello, imbarazzo alle stelle: “Ha fatto pipì a letto”. Autori salvano un concorrente

L'intesa Rasha-Anita, lo scontro Carrara-Grazia e la ship Omer-Mattia. Tutti i detta...
Grande Fratello, Jonas contro Omer: il piano per farlo squalificare

Grande Fratello, Grazia e Benedetta ai ferri corti, Jonas minaccia Omer: "Ti mando fuori a calci"

Tra litigi esplosivi, ascolti in calo e amori in bilico, il Grande Fratello naviga t...
Grande Fratello pagelle puntata 27 ottobre

Grande Fratello, pagelle (27 ottobre): Domenico come Alex Belli (5), Benedetta ingenua (6), l'arroganza di Jonas Pepe (5)

Promossi e bocciati della quarta puntata di lunedì 27 ottobre 2025: scontro infuocat...
Jonas e Mattia

Grande Fratello, ore di caos: due ritiri improvvisi, un concorrente si sente male e la crisi di Simona Ventura

Il recap della settimana e le news del Grande Fratello. Tra malori, abbandoni improv...
Grande Fratello, Jonas contro Omer: il piano per farlo squalificare

Grande Fratello, Jonas 'diabolico'. Il piano per liberarsi di Omer: “Così lo faccio squalificare”

Al Grande Fratello notte post puntata carica di tensioni, Jonas Pepe rivela la sua s...
Domenico e Valentina

Grande Fratello, il reality sprofonda nel caos: risse sfiorate, flirt 'fasulli' e il giallo del passaggio segreto

Settimana di fuoco al GF: tra baci rubati, rivalità esplosive e momenti di pura emoz...
Simona Ventura e Alfonso Signorini

Grande Fratello, autori disperati e Simona Ventura rischia grosso: Signorini si riscalda

Tensione al Grande Fratello, tra flop e autori in crisi, Ventura sotto pressione e s...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Rasha Younes

Rasha Younes
Massimo Lovati

Massimo Lovati
Omer Elomari del Grande Fratello

Omer Elomari
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963