Crollano gli ascolti e aumentano i drammi nella Casa: Ventura non molla, Rasha accusa Omer di “dormire in piedi” e Jonas vive col cuore diviso.

Mediaset Infinity 1 /5 Grande Fratello rischia il mancato rinnovo Il Grande Fratello 2025 si trova davanti a un bivio. Il reality di Canale 5, un tempo fiore all’occhiello di Mediaset, oggi rischia seriamente di non essere riconfermato per la prossima stagione. Gli ascolti, ormai stabilmente sotto i due milioni di spettatori (14,7% di share), certificano una crisi profonda che nemmeno Simona Ventura, con la sua energia e il suo carisma, è riuscita a invertire. Il tentativo del “raddoppio settimanale” si è rivelato un boomerang: la puntata del giovedì ha toccato il fondo con appena il 13,1%, inducendo i vertici a cancellarla dal palinsesto. A 25 anni dal debutto, quello che un tempo fu un esperimento rivoluzionario si è trasformato in un format stanco, incapace di parlare al pubblico di oggi, ormai più interessato ai social che alle dinamiche di una Casa televisiva sempre più prevedibile.

Mediaset Infinity 2 /5 Mediaset valuta il taglio delle strisce quotidiane Oltre al ridimensionamento in prima serata, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un taglio anche alle strisce quotidiane del Grande Fratello, trasmesse su Canale 5 e Italia 1 nel primo pomeriggio. Secondo indiscrezioni, i risultati d’ascolto inferiori alle attese e la difficoltà di mantenere alto l’interesse del pubblico avrebbero spinto i vertici Mediaset a valutare un ridimensionamento ulteriore del reality. Anche la collocazione oraria non aiuta: spesso la diretta parte dopo le 22:00 e dura quasi quattro ore, un orario proibitivo per gran parte del pubblico. Nonostante Simona Ventura continui a spendersi con impegno, la crisi del format è evidente e, per la prima volta, si parla apertamente di una chiusura anticipata o di un lungo stop a fine stagione.

Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 3 /5 Rasha perde la pazienza con Omer Nel frattempo, dentro la Casa, Rasha Younes confida di essere delusa dal comportamento di Omer Elomari, troppo silenzioso e distaccato. “Va bene il rispetto, ma mi manca un pezzo d’ingranaggio… sta zitto tutto il giorno, non comunica”, ha detto, confessando di aspettare un gesto concreto da parte sua. Pur avendo ricevuto la benedizione della madre durante l’ultima puntata, Rasha sente che la conoscenza non sta decollando: “Non mi aspetto nulla, ma basta con la scusa che io mi chiudo”. Per lei non basta l’attrazione fisica: cerca una connessione mentale e teme che Omer non sia disposto a mettersi davvero in gioco.

Mediaset Infinity 4 /5 Matteo Azzali si apre dopo l'eliminazione L’ex concorrente Matteo Azzali, tra i protagonisti più amati, guarda con lucidità alla sua esperienza. “Non mi aspettavo l’eliminazione, ma l’ho accettata con sportività”, ha raccontato, ribadendo di non aver mai voluto fingere. “Ho portato dentro la Casa lo stesso Matteo della vita reale, con pregi e difetti.” L’ex pugile, tornato ora alla sua palestra e ai suoi progetti, si dice soddisfatto di aver potuto trasmettere un messaggio positivo ai ragazzi: “Se con il mio esempio sono riuscito a portare anche solo un giovane dalla cattiva strada a quella buona, ho vinto il mio Grande Fratello.