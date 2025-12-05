Mediaset Infinity 1 /5 Domenico nervoso per il cambiamento del clima in Casa Negli ultimi giorni l’energia contagiosa di Domenico sembra scontrarsi con un’atmosfera più spenta del solito. L’operaio sente che qualcosa è cambiato, soprattutto in Anita, che lui ricordava più vivace. Ora la vede più silenziosa, forse complice la relazione con Jonas che la porta a cercare momenti più intimi. Benedetta, però, la difende e assicura che Anita resta partecipe, anche se con toni più pacati. Domenico resta perplesso, raccontando di averla trovata insofferente persino durante una tombola. E anche Grazia finisce nel mirino: per lui è troppo permalosa, soprattutto dopo le tensioni legate alla prova di Atlante.

Mediaset Infinity 2 /5 GF VIP: Signorini pronto alla nuova stagione Secondo i palinsesti Mediaset del 2026, il Grande Fratello VIP tornerà in primavera con una versione completamente dedicata ai personaggi famosi. Dopo anni di alternanza tra edizioni miste e “nip”, si punta a riportare il brand alla sua formula più riconoscibile. Il lunedì sera da marzo dovrebbe tornare a Signorini, che avrebbe già presentato una lista di nomi a Pier Silvio Berlusconi. L’obiettivo è evitare cast poco incisivi come quelli delle ultime stagioni. L’esigenza è chiara: il GF ha bisogno di una scossa, soprattutto dopo gli ascolti dell’attuale edizione condotta da Simona Ventura, chiusa da numeri non entusiasmanti e schiacciata dal successo di Sandokan. Con Temptation Island unico punto fermo del comparto reality, la scommessa ora è tutta su un cast davvero “vip".

Mediaset Infinity 3 /5 Il fratello di Omer interviene in sua difesa Il fratello di Omer, Mursit ha deciso di supportarlo apertamente, offrendo un ritratto molto amorevole del gieffino. Secondo lui, Omer si sta mostrando esattamente per quello che è: intenso, spontaneo, impulsivo ma mai aggressivo. Le sue reazioni secondo lui nascono dal cuore e non da strategie. Mursit commenta anche gli scontri con Jonas, spiegando che suo fratello non tollera la mancanza di rispetto. E non manca un riferimento al legame tra Omer e Rasha, che lui definisce "bello e pulito".

Mediaset Infinity 4 /5 Mattia ringrazia i fan dopo l’uscita Dopo l’eliminazione dell’1 dicembre, Mattia Scudieri è tornato sui social per ringraziare chi lo ha sostenuto. Nel video pubblicato online, il siciliano si è mostrato emozionato e sorpreso dall’affetto ricevuto: un riconoscimento che, racconta, non si aspettava. Parla di un percorso vissuto con sincerità, senza strategie, e di quanto il supporto del pubblico lo abbia aiutato nei momenti più difficili del gioco.