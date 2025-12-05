Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Grande Fratello

Grande Fratello, regia nei guai: tagliato un bacio nascosto tra due concorrenti: "Sarebbe scoppiato un disastro"

Un retroscena notturno, tagliato dalla regia, infiamma il pubblico e apre nuove ipot...
Simone De Bianchi

Grande Fratello, mazzata degli autori e un big verso l’esclusione: cosa sta succedendo

Una giornata tesa nella Casa tra litigi, chiarimenti mancati, strategie di sopravviv...
Omer e Rasha

Grande Fratello, l'ex di Rasha pronto ad entrare in Casa: il piano degli autori per affossare Omer

Nuove indiscrezioni agitano il GF e accendono i dubbi sulle strategie dietro le dina...
Giulia Omer Grande Fratello

Grande Fratello (24 novembre): Giulia finalista choc, polemiche e resa dei conti tra Omer e Jonas. Chi è al televoto

La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 24 novembre 2025 ha avuto tanti colpi ...
Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi

Grande Fratello Vip, lo sfogo di Signorini: “Il cast è pronto, ma Pier Silvio…”, i nomi e perché è in bilico

Le parole di Signorini, il peso delle decisioni di Piersilvio e le indiscrezioni su ...
Simona Ventura e Simone De Bianchi

Grande Fratello: protesta di massa, gesto assurdo e una squalifica in arrivo

Il recap della settimana e le ultime news dalla Casa del Grande Fratello: vicini fur...
Un professore 3, non si placano le polemiche: "Ci state prendendo in giro"

Un professore 3, un bacio e scoppia la polemica: "Ci state prendendo in giro"

La fiction Rai continua a macinare numeri ma anche a raccogliere pesanti polemiche d...
Grande Fratello - Intervista a Filippo Nardi

Grande Fratello, non solo tv per Filippo Nardi: "La sera consegno le pizze"

L'intervista di Libero Magazine a Filippo Nardi, stella della seconda edizione del G...
Giulia e Omer - Grande Fratello

Grande Fratello, malori e liti pilotate dalla produzione per superare la crisi degli ascolti: che succede

Tra malori, eliminazioni a sorpresa, triangoli amorosi e confronti al vetriolo, la C...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Omer Elomari del Grande Fratello

Omer Elomari
Nikita Perotti

Nikita Perotti
Rasha Younes

Rasha Younes
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo
Angelica Bove a X Factor

Angelica Bove

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963