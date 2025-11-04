Grande Fratello, Grazia e Benedetta ai ferri corti, Jonas minaccia Omer: "Ti mando fuori a calci"
Tra litigi esplosivi, ascolti in calo e amori in bilico, il Grande Fratello naviga tra tensioni e chiarimenti: Omer chiede scusa e Anita si difende dal gossip su Jonas.
-
1/5
Nuovo scontro tra Omer e Jonas
Dopo la diretta del Grande Fratello, l’atmosfera si è fatta rovente. Omer Elomari ha avuto un durissimo scontro con Francesca Carrara, accusata di averlo messo in dubbio con domande “fuori luogo”. La concorrente ha risposto a tono: “Preferivi che andassi in confessionale a fare la falsa o che te lo dicessi in faccia?”, chiudendo con un gelido “Sono contenta che stai uscendo, Omer”. A difenderla è intervenuto il figlio Simone De Bianchi, ma la situazione è degenerata quando si è aggiunto Jonas Pepe, che ha attaccato Omer definendolo “buffone” e “falso”. Omer, impassibile, lo ha liquidato con un “Vai a piangere in confessionale”, mentre Jonas gli gridava contro minacciando di “mandarlo fuori a calci”. Dopo minuti di alta tensione, Omer ha cercato di calmare gli animi e si è scusato con Francesca: “Ti chiedo scusa per aver alzato la voce, ma non era per te”.
-
2/5
Mediaset blocca il doppio appuntamento del GF
Dopo appena una settimana, Mediaset ha deciso di fermare i raddoppi del Grande Fratello. Il tentativo di conquistare il giovedì sera è stato un flop: appena 13,1% di share, nonostante l’assenza di concorrenza forte. Il reality condotto da Simona Ventura proseguirà quindi solo nella serata del lunedì, con la prossima puntata fissata per il 10 novembre 2025. Al suo posto, Canale 5 riproporrà in replica Il Conte di Montecristo, che lo scorso dicembre aveva superato il 20% di share. Otto erano le serate previste per il doppio appuntamento, ma per ora il progetto è stato ufficialmente accantonato per troppi costi e troppo pochi risultati.
-
3/5
Francesco Rana rompe il silenzio dopo l'eliminazione
L’ultimo eliminato è Francesco Rana, che ha perso al televoto contro Jonas, Matteo, Francesca e Simone. L’ex concorrente pugliese, dopo l’addio in diretta, è tornato sui social con un messaggio pieno di gratitudine: “È difficile trovare le parole giuste dopo un percorso così intenso… Ho sempre cercato di essere me stesso, senza strategie né maschere. Ho riso, ho sbagliato, mi sono emozionato”. Prima di uscire dalla Casa, ha salutato Jonas dicendo: “Io tifo per te”. Un gesto che ha colpito il pubblico, confermando l’immagine sincera e autoironica con cui si è fatto conoscere.
-
4/5
Grazia e Benedetta, amicizia in crisi
Una nomination ha incrinato il legame tra Grazia Kendi e Benedetta Stocchi. “Non si può andare d’accordo con tutti, ma le persone con cui vai d’accordo le lasci alla fine”, ha detto Grazia, delusa per essere stata nominata proprio dall’amica. Benedetta si è scusata: “Era quello che mi sentivo di fare, ma non con malizia”. Grazia, però, non ha nascosto l’amarezza: “Potevi trovare altre scuse… così metti a rischio una delle persone più vicine a te”. Le due hanno cercato un punto d’incontro, ma la delusione resta evidente.
-
5/5
Ivana frena su Anita su Jonas
Il legame tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe fa sognare il pubblico, ma non convince tutti. Ivana Castorina ha detto la sua, ammettendo di avere dubbi: “Siete uno spettacolo da vedere, ma non so se vedo futuro per questa storia”. La gieffina teme che i loro caratteri troppo simili possano creare uno scontro costante. Anita, però, ha chiarito la sua posizione: “Qui non farò mai quel passo in più. Quello che abbiamo detto in Confessionale ha tolto i miei dubbi”. Ivana l’ha invitata a non chiudersi: “Se ti senti di vivere un’emozione, non pensarci troppo”. Nel frattempo, i fan sui social continuano a “shipparli”.
