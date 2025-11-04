Trova nel Magazine
Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Grande Fratello, Jonas contro Omer: il piano per farlo squalificare

Grande Fratello, Jonas 'diabolico'. Il piano per liberarsi di Omer: “Così lo faccio squalificare”

Al Grande Fratello notte post puntata carica di tensioni, Jonas Pepe rivela la sua s...
Grande Fratello cosa successo puntata 27 ottobre eliminato nomination Omer Jonas

Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas

Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reali...
Grande Fratello, Simona Ventura già ‘tagliata’. Rasha furiosa (e sua mamma scrive a Omer)

Grande Fratello, Simona Ventura già ‘tagliata’. Rasha furiosa (e sua mamma scrive a Omer)

Tra amori che crollano, gelosie esplosive e ascolti in calo, il Grande Fratello prov...
Donatella e Jonas

Grande Fratello, sondaggi choc: televoto all’ultimo sangue tra Donatella e Jonas. Chi esce stasera

Tra tensioni, sentimenti e colpi di scena, il Gf si fa spietato: Jonas rischia tra l...
Grande Fratello pagelle 30 ottobre 2025

Grande Fratello, pagelle 30 ottobre: Domenico e Valentina, una soap già vista (5). E Jonas esagera per invidia di Omer (6)

Promossi e bocciati della puntata del 30 ottobre 2025 del Grande Fratello: l'abbracc...
Grande Fratello, riassunto 3 novembre: Francesco eliminato, scintille tra Valentina e Benedetta, Omer 'conquista' la madre di Rasha

Grande Fratello, riassunto 3 novembre: Francesco eliminato, scintille tra Valentina e Benedetta, Omer 'conquista' la madre di Rasha

Puntata di scontri ed emozioni al Grande Fratello: si sfiora la rissa tra Valentina ...
Grande Fratello pagelle puntata 27 ottobre

Grande Fratello, pagelle (27 ottobre): Domenico come Alex Belli (5), Benedetta ingenua (6), l'arroganza di Jonas Pepe (5)

Promossi e bocciati della quarta puntata di lunedì 27 ottobre 2025: scontro infuocat...
Jonas e Giulia

Grande Fratello, caos post puntata: Jonas insulta Giulia e Rana sbrocca. Scoperto un passaggio segreto nella Casa

Tra porte segrete, nomination e amori alla prova, il GF entra nel vivo: Grazia e Fra...
Grande Fratello, pagelle puntata 3 novembre: Jonas e Rasha

Grande Fratello, le pagelle: la pesantezza di Jonas (5), il flirt falsissimo di Rasha e Omer (4), solo noia e teatrini (3)

Promossi e bocciati della puntata del 3 novembre 2025 del Grande Fratello: Valentina...

Jonas Pepe

Jonas Pepe
Benedetta Stocchi

Benedetta Stocchi

