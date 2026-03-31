Grande Fratello Vip, emergono i cachet stellari di Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Buonamici: le cifre choc
Dal cachet astronomico ai drammi d’amore: nel GF Vip tra scontri, lacrime e gerarchie, Renato diventa il preferito della Casa mentre Francesca affronta l’assenza di Todaro.
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Cachet delle protagoniste sotto i riflettori
Dietro le telecamere del Grande Fratello Vip, l’attenzione non riguarda solo litigi e amori, ma anche i compensi dei protagonisti. La conduttrice Ilary Blasi sarebbe al centro delle stime con circa 25 mila euro a puntata, per un totale di 650 mila euro a stagione. Le opinioniste hanno ruoli sempre più strategici: Selvaggia Lucarelli, pur smentendo cifre esagerate, viene collocata intorno a 35 mila euro a puntata, mentre Cesara Buonamici percepirebbe tra 10 e 14 mila euro a puntata. I concorrenti, invece, partono da cifre più modeste, intorno ai 1.000 euro a settimana, ma i vip più noti possono arrivare anche a 10-12 mila euro a settimana, con benefici economici spesso più rilevanti fuori dalla Casa.
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Lo scontro tra Francesca Manzini e Paola Caruso
La tensione tra Francesca e Paola esplode per un semplice gesto: Paola abbraccia Blu Barbara Prezia ma evita Francesca. La VIP non le manda certo a dire: “Tira fuori la personalità”, sottolineando la presunta ambiguità di Francesca. Quest’ultima si difende, spiegando di aver mantenuto una neutralità consapevole, indipendente anche dal rapporto con Raimondo Todaro. Lo scontro mette in luce dinamiche di potere e alleanze all’interno della Casa, con Paola decisa a smascherare chi si nasconde dietro gesti apparentemente innocui.
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Francesca in lacrime per l’assenza di Raimondo
Dopo la puntata, Francesca appare profondamente provata: Raimondo Todaro, separato in un Monolocale con Ibiza Altea, le manca moltissimo. Tra abbracci e parole di conforto di Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe, Francesca ammette di sentirsi sola e confusa, temendo fraintendimenti e mostrando quanto la presenza del ballerino sia stata per lei un sostegno importante. La comica esce in giardino, continua a piangere e a riflettere sulla propria vulnerabilità.
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Confidenze tra Raimondo e Ibiza
Nel Monolocale, Raimondo e Ibiza condividono riflessioni e preoccupazioni. Il ballerino è combattuto tra il rispetto per Francesca e l’atteggiamento verso Ibiza: teme fraintendimenti e gesti fraintendibili, mentre Ibiza cerca di contestualizzare la situazione e di leggere le tensioni come reazioni a catena tra i concorrenti. La modella lamenta un certo dispiacere per l’allontanamento da Antonella Elia, ma comprende le dinamiche interne alla Casa, leggendo tutto come un gioco psicologico e strategico.
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Renato Biancardi eletto preferito della Casa
Tra litigi e confessioni, i Vip hanno deciso che Renato Biancardi è il preferito della Casa, guadagnando l’immunità dalle nomination e il potere di decidere il destino delle nomination delle donne. La scelta conferma la sua popolarità tra i coinquilini e lo pone al centro delle dinamiche strategiche del gioco, diventando un punto di riferimento e un protagonista indiscusso dei prossimi giorni.
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