Mediaset Infinity 1 /5 Grazia Kendi perde la testa Neanche il tempo di ambientarsi nella nuova Casa del Grande Fratello che già si è accesa la tensione. Protagonista, Grazia Kendi, 25enne milanese, che non ha nascosto il suo fastidio quando si è parlato di cipolla durante la preparazione del pranzo. Dal salone ha alzato la voce: “La potete mettere la cipolla, ho detto che non la prediligo. Mettete sta cipolla. Tanto mangio lo stesso, che sono un porco. Mangio pure i divani. Tranquilli. Mettete la cipolla, basta che non vi sento più”. A quel punto Donatella ha cercato una mediazione proponendo di dividere il cibo, ma Grazia ha ribattuto secca: “No, non c’è da fare divisioni di niente. A me hanno insegnato ad adattarmi nella vita. Mettete sta cipolla, basta, dovete stare tranquilli…mi adatterò. Che ca**o”.

Mediaset Infinity 2 /5 Gaffe della regia Un errore tecnico ha lasciato i microfoni aperti più del previsto. Così, durante una chiamata in confessionale, gli spettatori di Mediaset Extra hanno sentito distintamente la voce di un autore che parlava con Donatella Mercoledisanto. Un fuori programma che ha messo in imbarazzo la produzione e scatenato ironie sui social, con commenti come “La prima gaffe clamorosa di questa edizione”.

Mediaset Infinity 3 /5 Jonas Pepe avanza dubbi sulle strategie degli inquilini Tra chiacchiere in giardino, Jonas non ha nascosto i suoi dubbi su alcuni compagni: “Ho visto alcuni con degli obiettivi”, ha detto riferendosi a un avvicinamento sospetto tra due concorrenti. Simone gli ha dato manforte: “Sicuramente è strategia”. Ma di chi parlino davvero, per ora, resta un mistero che alimenta le prime dinamiche.

Mediaset Infinity 4 /5 Intesa sospetta tra Giulio e Benedetta Le prime simpatie iniziano a emergere, e i più osservati sono stati Giulio e Benedetta. Seduti insieme sotto lo stesso plaid, hanno attirato l’attenzione degli altri, costringendo Giulio a giustificarsi: “Stiamo sfruttando il calore perché abbiamo freddo”. Più tardi, in Zona Beauty, lui ha abbracciato Benedetta invitandola a ballare un tango, ma lei ha messo i paletti: “A me stai tanto simpatico, sei tanto bello, però con calma”. Giulio ha sorriso e aggiunto: “Mi sei simpatica… C’è tempo”.