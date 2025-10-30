Grande Fratello, sondaggi choc: televoto all’ultimo sangue tra Donatella e Jonas. Chi esce stasera
Tra tensioni, sentimenti e colpi di scena, il Gf si fa spietato: Jonas rischia tra le polemiche e Anita si confessa in lacrime.
Sondaggi in bilico: Donatella in testa, ma Jonas rischia
A pochi giorni dalla nuova eliminazione, i sondaggi online tracciano un quadro tutt’altro che scontato. Donatella Mercoledisanto sembra la più al sicuro con il 36,9% delle preferenze, ma Jonas Pepe la tallona a pochissima distanza con il 35,4%. In netta difficoltà, invece, Francesco Rana, nemico giurato di Donatella, fermo al 27,5%. La situazione resta fluida: il pubblico si divide tra chi apprezza l’ironia schietta di Donatella e chi, nonostante gli scivoloni, continua a sostenere Jonas. Proprio lui, però, nelle ultime ore sembra aver aggravato la sua posizione a causa dell’ennesimo scontro con Omer. E la tensione, nella Casa, è ormai palpabile.
Omer e Jonas, tregua impossibile: “Tra noi né guerra né pace”
Seduti in giardino, Omer e Jonas hanno provato a chiarirsi dopo settimane di frecciatine e incomprensioni. Il romano, in un raro momento di sincerità, ha ammesso di aver sognato una riconciliazione con il rivale, ma Omer lo ha gelato con una risposta netta: “Tra me e te non sarà mai pace”. Jonas ha tentato di ridimensionare i toni, parlando di “convivenza serena”, ma Omer è rimasto irremovibile. Alla fine, i due hanno concordato su un punto: non ci sarà guerra, ma neppure pace, solo una “coabitazione armata”. Un equilibrio precario che, però, potrebbe esplodere da un momento all’altro, soprattutto ora che entrambi sono sempre più al centro dell’attenzione del pubblico.
Jonas e Anita: la cena che infiamma la Casa
Se sul fronte delle tensioni Jonas non trova pace, sul piano sentimentale la situazione si fa sempre più intrigante. Il Grande Fratello ha organizzato per lui e Anita una romantica cena nella suite, trasformando la Casa in un set da film. “Brindiamo alle cose belle e inaspettate”, le ha detto guardandola negli occhi, mentre lei, imbarazzata ma felice, scherzava: “Adesso siamo una coppia, non puoi più abbracciare le altre”. Il pubblico li “shippa” già da giorni, ma entrambi sembrano muoversi con prudenza: tra pudore e curiosità, il loro legame potrebbe diventare uno dei filoni più forti di questa edizione.
Anita in lacrime al pensiero di uscire dalla Casa
Dietro il suo sorriso, Anita nasconde un dolore profondo. Dopo la morte della madre, la concorrente sta cercando di trovare un equilibrio tra il lutto e la vita all’interno della Casa. In giardino, con Rasha e Omer, si è lasciata andare a un pianto liberatorio: “Fuori da qui non ho nessuno, l’unica persona che viveva per me era mia madre”. Omer ha provato a proteggerla fisicamente, posizionandosi davanti a lei per ripararla dalle telecamere, mentre Rasha la stringeva in un lungo abbraccio. È stato uno dei momenti più sinceri e intensi della stagione, che ha commosso anche il pubblico da casa.
Internet Day e nuove polemiche: Jonas contro i fan
La giornata dedicata all’Internet Day, celebrata con la lettura dei messaggi dei fan, si è trasformata in un piccolo terremoto. I commenti hanno alternato complimenti e frecciate, ma quello indirizzato a Jonas ha scatenato la sua reazione più teatrale: “Jonas, scendi dal piedistallo in cui ti sei messo da solo”, recitava il messaggio. Il modello, visibilmente infastidito, si è tolto la maglietta e ha imitato una gallina, tra l’imbarazzo dei coinquilini. Poi ha provato a giustificarsi con una delle sue tipiche riflessioni: “Chi nota il piedistallo, spesso è perché si sente inferiore”. Un discorso che non ha convinto il pubblico, che lo giudica sempre più egocentrico e distante dal gruppo.
