Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Benedetta e Rasha

Grande Fratello, sondaggi televoto: Rasha contro Benedetta. Il pubblico ha deciso, chi esce stasera

Nuovi sfoghi nella Casa, la vigilia della diretta del GF si accende: Benedetta risch...
Omer e Rasha

Grande Fratello, scintille d’amore tra Omer e Rasha (ma lui tentenna). E Simona Ventura scrive a Donatella

Cuori che battono, tensioni che esplodono e colpi di scena continui: nella Casa del ...
Grande Fratello, Jonas contro Omer: il piano per farlo squalificare

Grande Fratello, Jonas 'diabolico'. Il piano per liberarsi di Omer: “Così lo faccio squalificare”

Al Grande Fratello notte post puntata carica di tensioni, Jonas Pepe rivela la sua s...
Jonas e Giulia

Grande Fratello, caos post puntata: Jonas insulta Giulia e Rana sbrocca. Scoperto un passaggio segreto nella Casa

Tra porte segrete, nomination e amori alla prova, il GF entra nel vivo: Grazia e Fra...
Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto

Grande Fratello, perché Donatella è uscita dalla Casa. Esplodono le polemiche: "Chiudiamola qui"

Dontella Mercoledisanto è la terza concorrente a uscire temporaneamente dopo Anita e...
Benedetta e Rasha

Televoto Grande Fratello, resa dei conti tra le nemiche Rasha e Benedetta. Chi viene eliminato: il sondaggio

Tre storie diverse, ma un solo destino: la nuova nomination del Grande Fratello prom...
Omar Benabdallah. e Giulia Saponariu

Grande Fratello, sondaggi televoto: Grazia Kendi da record, paura per Giulia e Omar. Chi viene eliminato stasera

Chi si salverà e chi dovrà dire addio alla Casa del Grande Fratello? Esploriamo insi...
Grande Fratello cosa successo puntata 27 ottobre eliminato nomination Omer Jonas

Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas

Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reali...
GF sondaggi 13 ottobre 2025

Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Omer, Giulio e Matteo c’è una sorpresa. Chi viene eliminato stasera

Nella terza diretta del reality, stasera su Canale 5, sapremo chi tra i 3 gieffini d...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Jonas Pepe

Jonas Pepe

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963