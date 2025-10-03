Mediaset Infinity 1 /5 Jonas eletto voce fuori dal coro Nei primi giorni di permanenza Jonas Pepe si è distinto come uno dei concorrenti più critici verso le dinamiche del reality. Il modello e studente non nasconde lo scetticismo verso le coppie nate subito dopo l’ingresso, in particolare quella tra Giulio e Benedetta, che definisce “costruita” e poco autentica. Allo stesso modo, non apprezza chi riempie le giornate di racconti dolorosi del proprio passato, vedendoli come tentativi di attirare l’attenzione delle telecamere. Un atteggiamento netto che ha colpito anche il pubblico, stanco delle solite scenette già viste.

Mediaset Infinity 2 /5 Giulia e i richiami continui degli autori La modella 19enne Giulia Soponariu, invece, continua a far parlare di sé per le sue uscite poco felici. Dopo essere stata richiamata per aver usato più volte in modo improprio la parola “down”, è finita di nuovo nel mirino degli autori per aver canticchiato a tavola il famoso ritornello “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre…”. Un richiamo immediato, che l'ha costretta a tornare in confessionale sotto le pressioni degli autori.

Mediaset Infinity 3 /5 Grazia mette in guardia Giulio Nel frattempo, il legame tra Giulio e Benedetta continua a suscitare curiosità e discussioni. Grazia ha provato a far ragionare il coinquilino, invitandolo a non farsi trascinare troppo presto in una storia che potrebbe oscurare la sua individualità nel gioco. Giulio ha ammesso di avere dei dubbi: apprezza la spensieratezza di Benedetta, ma non è sicuro che l’interesse sia davvero sincero o solo amplificato dal contesto della Casa.

Mediaset Infinity 4 /5 Benedetta attanagliata da dubbi e paure Proprio Benedetta, parlando con Anita, ha confessato di percepire un atteggiamento strano da parte di una coinquilina, senza però fare nomi. Allo stesso tempo, ha rivelato di non essere del tutto sicura del rapporto con Giulio, spiegando di volerlo “studiare” meglio. Il fatto che con lui non sia ancora riuscita ad affrontare un discorso serio la frena e la rende dubbiosa. Anita ha provato a incoraggiarla, ricordandole di vivere questa esperienza senza troppi pensieri.