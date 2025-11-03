Mediaset Infinity 1 /5 Domenico–Benedetta: il chiarimento Dopo gli scontri in diretta e l’uscita di scena di Valentina Piscopo, Domenico D’Alterio ha cercato Benedetta Stocchi per mettere ordine tra percezioni e voci di Casa. Si sente giudicato, escluso, messo nel mirino da chi lo dipinge “calcolatore”. A Benedetta ha ribadito: “Io ho dato il meglio in questo percorso… ho sempre dato me stesso”. Lei lo ha ascoltato e ha spiegato che nessuno l’ha pressata con domande, ma che Anita si era trovata a esprimersi perché convinta che lui avesse “una cotta”, e quindi “messa alle strette”. Ora la domanda è semplice: Domenico riuscirà a far cambiare idea al gruppo o questo triangolo lo porterà a pagare il conto al televoto?

Mediaset Infinity 2 /5 La mamma di Rasha pronta ad intercedere con Omer Nella puntata di lunedì 3 novembre si torna su tutto: ma si attende con impazienza un momento particolarmente intimo: la mamma di Rasha vuole parlare a Omer del rapporto sempre più stretto con la figlia. Rasha ha già detto di sentirsi frenata, ma di quell’intesa si parla eccome. Stasera capiremo se quella soglia verrà superata o se resterà un eterno quasi.

Mediaset Infinity 3 /5 Rasha vs Francesca: il durissimo scontro Il faccia a faccia è stato netto. Rasha ha contestato a Francesca Carrara l’idea (molto circolata) che Omer abbia alimentato il caos con Valentina: “Lo ha confermato Domenico, lei ha usato Omer per farlo ingelosire. Se tu vuoi risolvere i tuoi problemi… non usare le persone”. Francesca ha spiegato di aver cercato Omer perché perplessa e convinta che dietro ci fosse lo “zampino” di Rasha. “Il ‘dagli corda’ non mi è piaciuto”, l’ha rimproverata. Rasha ha chiuso il punto: “Io gli ho detto: dagli confidenza a parlare… Lei provocava me e provocava lui. Chi ha rovinato il percorso di Domenico non siamo stati noi”.

Mediaset Infinity 4 /5 Carlotta molla Mattia Grazia Kendi ha ammesso la cotta per Mattia Scudieri (“A me lui piace… sto cercando di evitare molte cose…”), mentre Carlotta Vendemmia, compagna di Mattia, ha rotto il silenzio su Instagram: “Non sono responsabile di comportamenti che non mi appartengono… una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia”.