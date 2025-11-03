Trova nel Magazine
Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Omer e Rasha

Grande Fratello, scintille d’amore tra Omer e Rasha (ma lui tentenna). E Simona Ventura scrive a Donatella

Cuori che battono, tensioni che esplodono e colpi di scena continui: nella Casa del ...
Rasha e Mattia

Grande Fratello, scontro furioso tra Rasha e Mattia, Anita in lacrime: "Abbiamo esagerato"

Tra dolori privati, amori in crisi e notti insonni, il Grande Fratello si trasforma ...
Grande Fratello, Ventura annuncia la pace tra Israele e Hamas e Rasha sbotta

Grande Fratello, Rasha sbotta dopo l'annuncio di pace di Simona Ventura: "Li hanno ammazzati tutti"

La gieffina di origini palestinesi ha avuto un duro sfogo dopo l'annuncio dell'accor...
Grande Fratello cosa successo puntata 27 ottobre eliminato nomination Omer Jonas

Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas

Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reali...
Grande Fratello, eliminato 20 ottobre: la conduttrice Simona Ventura

Grande Fratello, anticipazioni 27 ottobre: la furia di Valentina contro Domenico e l'amore tra Omer e Rasha. Cosa vedremo stasera

Oggi lunedì 27 ottobre 2025 va in onda la quinta diretta stagionale del reality di C...
Rasha e Jonas

Grande Fratello, Rasha perde la testa per Omer: "È così uomo". Poi il suo scivolone diventa virale

Tra nuove simpatie, litigi ai fornelli e piccoli scandali grammaticali, il Grande Fr...
Benedetta e Rasha

Televoto Grande Fratello, resa dei conti tra le nemiche Rasha e Benedetta. Chi viene eliminato: il sondaggio

Tre storie diverse, ma un solo destino: la nuova nomination del Grande Fratello prom...
Grande Fratello, Jonas contro Omer: il piano per farlo squalificare

Grande Fratello, Jonas 'diabolico'. Il piano per liberarsi di Omer: “Così lo faccio squalificare”

Al Grande Fratello notte post puntata carica di tensioni, Jonas Pepe rivela la sua s...
Grande Fratello pagelle 30 ottobre 2025

Grande Fratello, pagelle 30 ottobre: Domenico e Valentina, una soap già vista (5). E Jonas esagera per invidia di Omer (6)

Promossi e bocciati della puntata del 30 ottobre 2025 del Grande Fratello: l'abbracc...

