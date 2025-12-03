Mediaset Infinity 1 /5 Mattia Scudieri, bufera social dopo l’eliminazione L’uscita di Mattia Scudieri dal Grande Fratello non ha chiuso le discussioni sul suo percorso, anzi: le ha riaccese. Tornato sui social dopo l’eliminazione, il concorrente ha subito diviso il pubblico, soprattutto quella parte di fan che per settimane aveva alimentato la ship con Grazia Kendi. Il legame tra i due aveva fatto nascere la fanbase #Amanters, entusiasta al punto da mandare persino un aereo sopra la Casa, invito esplicito a "rompere le regole". Ma il rientro di Mattia nella vita reale ha ribaltato il copione: un selfie mentre bacia la fidanzata Carlotta Vendemmia ha mandato in frantumi le speranze di chi sognava una coppia alternativa. A peggiorare la situazione, un like di Mattia a un commento che attribuiva parte del suo percorso proprio al rapporto con Grazia. Un gesto che molti hanno letto come una sorta di accusa indiretta contro di lei, trasformando i fan più accaniti in critici feroci.

Mediaset Infinity 2 /5 L’arrivo di Dolce e le insicurezze di Jonas La Casa ha accolto una nuova ospite: Dolce, concorrente del GF VIP Kosovo, carismatica e dichiaratamente single. Il suo ingresso non è passato inosservato, soprattutto agli occhi dei ragazzi. Secondo Jonas, sarebbe proprio lui ad aver attirato le attenzioni della nuova arrivata. In zona beauty, confidandosi con Anita, il ragazzo ha raccontato di aver percepito qualche frecciatina da parte dell’ospite, pur ammettendo di non sapere se fossero semplici impressioni. Ci tiene però a evitare qualsiasi fraintendimento: non vuole che sembri un gioco per provocare gelosia. Anita ascolta, non replica, ma si fida. La scena si chiude così, con i due che si allontanano insieme, senza drammi e senza scosse.

Mediaset Infinity 3 /5 GF Vip 2026, le indiscrezioni sui nuovi nomi Il cast del prossimo Grande Fratello VIP 2026 è già materia di gossip quotidiano. Il nome più chiacchierato arriva da una storia Instagram di Deianira Marzano: Paola Barale sarebbe stata avvistata in azienda, impegnata in una trattativa che la porterebbe dritta dentro la Casa come "colpo di scena" dell’edizione. Si parla addirittura di una registrazione imminente del video di presentazione. Ma non è l’unica novità: secondo Lorenzo Pugnaloni, nel cast dovrebbero entrare anche Gianmarco Steri e la sua nuova fidanzata Martina De Ioannon, volti conosciuti dal pubblico di Uomini e Donne. E non finisce qui: anche Rosario Guglielmi e Sarah Esposito, entrambi ex Temptation Island, sarebbero in lizza per varcare la porta rossa.

Mediaset Infinity 4 /5 La settimana nera di Benedetta Stocchi Manca poco alla semifinale e nella Casa cresce la tensione. Tra i più provati c’è Benedetta Stocchi, che nelle ultime ore non ha nascosto la sua frustrazione. In un momento di sfogo con Simone De Bianchi e Francesca Carrara, la concorrente ha ammesso di essere ancora turbata da tutto ciò che è successo nell’ultima diretta, compresi i comportamenti di Domenico D’Alterio durante l’incontro con Valentina Piscopo. "Se me rode, me rode", ha detto senza filtri, raccontando di aver fatto fatica a contenere la rabbia. Non solo Domenico nel mirino: Benedetta ha criticato anche l’atteggiamento di Omer Elomari, accusandolo di supponenza dopo la nomination. Francesca ha annuito, mentre Simone ha espresso la sua delusione per la nomination ricevuta da Donatella Mercoledisanto, convinto che tra loro ci fosse un rapporto diverso. Il clima, insomma, è tutto fuorché disteso.