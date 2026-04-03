Ascolti sotto osservazione, lacrime davanti a tutti e nuove tensioni amorose: il Grande Fratello Vip resta in bilico tra strategie dei gieffini e ascolti a rischio.

per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset 1 /5 Rischio taglio di una settimana: Mediaset osserva Il reality condotto da Ilary Blasi per ora evita la chiusura anticipata, ma resta sotto stretta sorveglianza. Dopo i rumors su uno stop immediato, Mediaset avrebbe concesso una sorta di “proroga”, anche se gli ascolti restano inferiori alle aspettative: dal 18,4% della prima puntata si è scesi al 14,41%. Se i dati non dovessero risalire, resta concreta l’ipotesi di un taglio di una settimana per contenere le perdite.

ufficio stampa Mediaset/Endemol 2 /5 Paola Caruso in lacrime: “È la prima Pasqua senza mio figlio” Momento di forte commozione per Paola Caruso, che in giardino scoppia a piangere pensando al figlio Michele. “Mi sento in colpa”, confessa tra le braccia di Raul Dumitras e Nicolò Brigante. Anche Renato Biancardi prova a rincuorarla, ricordandole che il bambino farà il tifo per lei.

ufficio stampa Mediaset/Endemol 3 /5 Lucia provoca Renato: tra sensualità e accuse di strategia Notte movimentata tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Lei si avvicina con movenze seducenti, tra massaggi e battute, ma lui frena e passa al contrattacco: accusa Lucia di cercare clip e visibilità, sostenendo che si avvicini alle persone “forti” per strategia. Il botta e risposta si accende, tra attrazione evidente e diffidenza reciproca. La tensione resta sospesa, proprio mentre Lucia viene chiamata in Confessionale.

per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine 4 /5 Critiche e stima: il confronto tra Renato e Paola Renato e Paola si ritrovano a parlare delle dinamiche della Casa, commentando in particolare Antonella Elia, Marco Berry e Adriana Volpe. Paola definisce Adriana “falsa”, mentre Renato la difende parlando di strategia televisiva coerente col suo personaggio. Nonostante le divergenze, tra Renato e Paola emerge stima reciproca: lui la trova spontanea e divertente, lei rivendica la sua autenticità. Ma su Francesca Manzini i toni si fanno più severi, tra accuse di eccessivo vittimismo e timori per la sua immagine fuori dalla Casa.