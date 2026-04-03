Grande Fratello Vip, Mediaset pensa di 'accorciare' Ilary Blasi, Paola Caruso crolla in lacrime in giardino
Ascolti sotto osservazione, lacrime davanti a tutti e nuove tensioni amorose: il Grande Fratello Vip resta in bilico tra strategie dei gieffini e ascolti a rischio.
-
1/5
Rischio taglio di una settimana: Mediaset osserva
Il reality condotto da Ilary Blasi per ora evita la chiusura anticipata, ma resta sotto stretta sorveglianza. Dopo i rumors su uno stop immediato, Mediaset avrebbe concesso una sorta di “proroga”, anche se gli ascolti restano inferiori alle aspettative: dal 18,4% della prima puntata si è scesi al 14,41%. Se i dati non dovessero risalire, resta concreta l’ipotesi di un taglio di una settimana per contenere le perdite.
-
2/5
Paola Caruso in lacrime: “È la prima Pasqua senza mio figlio”
Momento di forte commozione per Paola Caruso, che in giardino scoppia a piangere pensando al figlio Michele. “Mi sento in colpa”, confessa tra le braccia di Raul Dumitras e Nicolò Brigante. Anche Renato Biancardi prova a rincuorarla, ricordandole che il bambino farà il tifo per lei.
-
3/5
Lucia provoca Renato: tra sensualità e accuse di strategia
Notte movimentata tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Lei si avvicina con movenze seducenti, tra massaggi e battute, ma lui frena e passa al contrattacco: accusa Lucia di cercare clip e visibilità, sostenendo che si avvicini alle persone “forti” per strategia. Il botta e risposta si accende, tra attrazione evidente e diffidenza reciproca. La tensione resta sospesa, proprio mentre Lucia viene chiamata in Confessionale.
-
4/5
Critiche e stima: il confronto tra Renato e Paola
Renato e Paola si ritrovano a parlare delle dinamiche della Casa, commentando in particolare Antonella Elia, Marco Berry e Adriana Volpe. Paola definisce Adriana “falsa”, mentre Renato la difende parlando di strategia televisiva coerente col suo personaggio. Nonostante le divergenze, tra Renato e Paola emerge stima reciproca: lui la trova spontanea e divertente, lei rivendica la sua autenticità. Ma su Francesca Manzini i toni si fanno più severi, tra accuse di eccessivo vittimismo e timori per la sua immagine fuori dalla Casa.
-
5/5
Nicolò si apre con Adriana e Alessandra
Giornata di riflessione per Nicolò Brigante, che in giardino si confronta con Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Le due notano il suo malessere negli ultimi giorni e lo invitano a non lasciarsi sopraffare. Nicolò ammette di aver sofferto l’assenza di Raimondo Todaro, Ibiza Altea e GionnyScandal, con cui aveva legato di più, portandolo in crisi.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello Vip, le pagelle: Paola Caruso criticona (4), Selvaggia Lucarelli eroica (8), Antonella Elia crolla dopo la puntata (7)
Ecco top e flop della sesta puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 3 april...
Grande Fratello Vip, Ilary Blasi cambia giorno per sopravvivere: la nuova programmazione
Cambio di palinsesto per il Gf Vip: Ilary Blasi anticipa la quinta puntata per evita...
Grande Fratello Vip: Cassini eliminato (tra le polemiche), Antonella Elia in lacrime, Ilary Blasi sotto accusa. Cosa è successo
La terza puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 24 marzo 2026 è stata movim...
Grande Fratello Vip, emergono i cachet stellari di Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Buonamici: le cifre choc
Dal cachet astronomico ai drammi d’amore: nel GF Vip tra scontri, lacrime e gerarchi...
Grande Fratello Vip, Ilary Blasi e l’incubo chiusura: nelle prossime due puntate rischia il tracollo. Perché
Il reality show di Canale 5 si trova davanti a una doppia sfida complicatissima negl...
Grande Fratello Vip, cosa è successo: Ilary Blasi provoca Totti (e pensa a Bastian), trionfo e lacrime di Antonella Elia, un big lascerà la casa
Il recap della puntata Gf Vip del 20 marzo: Selvaggia Lucarelli stronca tutti, risul...
Selvaggia Lucarelli destabilizza Mediaset, il suo ruolo al Grande Fratello Vip "Non va giù alle Iene": perché
Selvaggia Lucarelli ha successo al Grande Fratello Vip, ma Le Iene non la prendono b...
Grande Fratello Vip, il cast è (finalmente) ufficiale: da Todaro a Paola Caruso, chi sono i 16 concorrenti di Ilary Blasi
Da Paola Caruso a Raimondo Todaro, il Gf Vip svela il suo cast. Ecco la lista comple...