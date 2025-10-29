Mediaset Infinity 1 /5 Il dolore di Anita e il supporto di Rasha e Omer La serata più toccante nella Casa è stata senza dubbio quella di Anita Mazzotta. La concorrente si è lasciata andare a un lungo sfogo, travolta dal dolore per la perdita della madre, scomparsa all’inizio di ottobre. “Sono sola, fuori da qui non ho nessuno”, ha confessato in lacrime, ricordando una vita segnata dall’assenza del padre e dal peso di un lutto ancora troppo fresco per essere elaborato. Omer e Rasha, visibilmente commossi, le sono rimasti accanto per tutta la notte. Omer si è perfino messo in piedi davanti a lei per coprirla dalle telecamere, nel tentativo di proteggerla da sguardi indiscreti. Un gesto semplice ma pieno di empatia, che ha commosso anche il pubblico da casa.

Domenico e la crisi con Valentina Dopo il confronto acceso in diretta con la compagna Valentina Piscopo, Domenico D'Alterio ha vissuto ore di riflessione e turbamento. Accusato di essersi avvicinato troppo a Benedetta Stocchi, il concorrente ha provato a chiarire la sua posizione, parlando con Grazia e Francesca. "Io non ho fatto nulla di male, se mi fosse piaciuta davvero si sarebbe visto", ha detto, difendendo la propria condotta. Grazia gli ha rimproverato di non aver usato parole più rassicuranti verso Valentina, mentre Francesca ha notato quanto la compagna sia ancora innamorata, ma incapace di superare vecchie ferite. Domenico, tra rabbia e tenerezza, ha concluso con una promessa: "Io sono fatto così, se lei non ce la fa, esco".

Omer e Mattia, la "bromance" esplode Tra le tensioni e i litigi, nella Casa si è creata anche un'insolita e irresistibile intesa: quella tra Omer Elomari e Mattia Scudieri. I due sono diventati inseparabili, tra abbracci, risate e complicità che hanno fatto nascere sui social un vero e proprio hashtag dedicato alla loro "bromance". L'episodio che ha scatenato il delirio sul web è arrivato quando, scherzando a letto, Omer sovrasta Mattia, che si lascia scappare una battuta piccante: "Ma così mi scop*!". La clip è diventata virale in poche ore, facendo il giro di TikTok e X. C'è chi parla di strategia per attirare attenzione, ma l'intesa tra i due sembra un'amicizia troppo genuina per essere solo un calcolo televisivo.

Pace fatta tra Jonas e Giulia Dopo gli insulti e la rabbia seguiti alla nomination, Jonas e Giulia sono riusciti finalmente a chiarirsi. Lei, con grande maturità, gli ha chiesto scusa: "Ti ho ferito, non volevo. So che ti ho deluso". Jonas, inizialmente freddo, ha poi ammesso di aver reagito male e di essersi lasciato andare a parole di cui si pente: "La parola infame mi è uscita per rabbia". Giulia ha spiegato che la sua nomination era stata solo una scelta coerente, non un tradimento, e ha aggiunto: "Per me tu qua dentro sei fondamentale". I due si sono abbracciati e promessi un nuovo inizio, tra sorrisi e un pizzico di malinconia. Un momento che ha ricordato al pubblico che, nonostante le tensioni, nella Casa c'è ancora spazio per la sensibilità.