Mediaset Infinity 1 /5 La porta segreta del confessionale Una nuova indiscrezione sta facendo impazzire il web e i fan del Grande Fratello: secondo un messaggio segnalato a Deianira Marzano da una presunta fonte interna, nel confessionale esisterebbe una “porta segreta” utilizzata dagli autori. Non solo per esigenze tecniche, ma anche – stando al messaggio – per far arrivare “oggetti misteriosi” e, in alcuni casi, persino “ospiti”. Si parla di bigliettini lasciati ai concorrenti o di passaggi notturni dello staff. Nulla di confermato, naturalmente, ma la voce ha alimentato una scia di curiosità e sospetti. C’è chi ipotizza che dietro quella porta si nascondano messaggi utili alle prove, e chi invece immagina qualcosa di molto più intrigante.

Mediaset Infinity 2 /5 Scontro tra Francesco e le tre “nemiche” della Casa La quinta puntata del Grande Fratello ha lasciato strascichi pesanti. Subito dopo la diretta, Francesco Rana si è scagliato contro Grazia Kendi, Anita Mazzotta e Benedetta Stocchi, colpevoli, secondo lui, di averlo nominato in modo “falso” e strategico. “Voi tre, con me avete chiuso”, ha tuonato il concorrente, dichiarando di non voler più avere a che fare con loro. Grazia, però, non si è lasciata intimorire: “Tu non ti esponi, non parli mai.” Lo scontro ha messo in evidenza la spaccatura ormai netta all’interno del gruppo, con Omer accusato di “spingere” Francesco a creare dinamiche per far parlare di sé. Il clima nella Casa si è fatto incandescente, e la pace sembra ancora lontana.

3 /5 Jonas e Giulia, amicizia al capolinea Il televoto non è ancora chiuso, ma Jonas sembra già aver perso le staffe. Dopo essere stato nominato da Giulia, una delle persone con cui aveva legato di più nelle prime settimane, il modello ha reagito con rabbia. "Tu sei piccola, infame e incoerente", le ha detto dopo la puntata, deludendo i fan che fino a poco tempo fa li consideravano una coppia affiatata. Giulia, invece di controbattere, ha risposto con una risata, salvo poi ammettere di trovare Jonas "poco intelligente nel modo di gestire le critiche". Sui social il pubblico si è spaccato: c'è chi difende la ragazza e chi accusa Jonas di non saper accettare un semplice voto in nomination.

Mediaset Infinity 4 /5 Grazia e Francesco, il confronto definitivo Non si placa la tensione tra Grazia e Francesco. In giardino i due si sono affrontati nuovamente in un faccia a faccia durissimo. Lei, esasperata, lo ha accusato di mancanza di personalità e di essere “una bandiera al vento”, capace solo di seguire il gruppo senza mai esporsi. “Se togli il ruolo di King Rana, cosa resta di te?” gli ha urlato, prima di allontanarsi furiosa. Francesco, più controllato, ha ribattuto che le immagini parleranno da sole e che non ha manipolato nessuno. A tentare di riportare la calma ci ha provato Rasha, che ha invitato entrambi alla coerenza, ma la frattura sembra ormai insanabile. In Casa, intanto, tutti osservano e commentano: lo scontro tra i due è diventato l’argomento più discusso della settimana.