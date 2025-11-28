Grande Fratello, gesto choc di Simone contro Grazia. Insurrezione del pubblico: “Squalifica immediata”
Simone esagera con Grazia, e ora il pubblico chiede a gran voce un provvedimento, intanto arriva una pace inattesa tra Omer e Jonas, che è ancora in crisi con Anita.
-
1/6
Simone fa peggio di Omer: il gesto volgare con Grazia
Nonostante abbia aspramente criticato Omer per essersi abbassato i pantaloni in Casa, Simone si è recentemente reso protagonista di un gesto simile e anche più volgare a detta del pubblico. Un video dalla diretta lo mostra mentre racconta con leggerezza di aver mimato un atto sessuale nei confronti di Grazia Kendi, approfittando di un momento di vicinanza. Nel filmato, Simone spiega a Jonas di averla presa in braccio e di averle fatto “pò pò pò”, mimando un movimento erotico e ridendo come fosse uno scherzo. Jonas, invece, rimane gelido e si allontana. Il tutto risulta ancora più pesante se si pensa a come Simone, solo pochi giorni prima, avesse quasi urlato contro Omer parlando di rispetto, soprattutto “per sua madre e sua sorella”. Una contraddizione che non è passata inosservata.
-
2/6
Il gelo tra Benedetta e Domenico
Quella che doveva essere una serata leggera si è trasformata in un momento di tensione. Durante i “ringraziamenti-non ringraziamenti”, Benedetta ha scelto Anita come sua destinataria speciale, parlando del loro legame come di un rapporto “sole e luna”. Un gesto carino, certo, ma che ha ferito Domenico, convinto che lei avrebbe nominato proprio lui. Quando arriva il suo turno, infatti, l’operaio ammette di esserci rimasto male, pur riconoscendo a Benedetta il merito di avergli fatto ritrovare una parte di sé che credeva persa.
-
3/6
Domenico si sfoga anche con Jonas
La delusione di Domenico non si esaurisce a tavola. Subito dopo, infatti, si confida con Jonas, che vive un malcontento simile per la mancata dedica di Anita. Il campano racconta che, vista l’amicizia costruita con Benedetta, era convinto che avrebbe scelto lui invece della ragazza milanese. “Ci rimani male quando tieni a una persona”, dice, spiegando che spera solo che non si sia lasciata influenzare da ciò che è accaduto con Valentina. Quando poi affronta direttamente Benedetta, le ricorda che con lui ha condiviso molte cose importanti, forse più di quanto lei stessa si riconosca. Lei prova a rassicurarlo, ripetendo che non ha mai voluto screditarlo. Lui l’ascolta, ma sottolinea: “Un piccolo gesto potevi pur farlo”.
-
4/6
Anita e Jonas davanti ai dubbi della finale
Anita, già al centro di tensioni strategiche, vive una fase complicata anche sul fronte sentimentale. Con la finale alle porte, la ragazza inizia a domandarsi cosa succederà con Jonas una volta fuori dal programma. Dice di temere che lontani dalla Casa, lui possa annoiarsi o ricadere in atteggiamenti da “cacciatore”, quelli che aveva mostrato all’inizio avvicinandosi a Giulia, Grazia e Rasha. Jonas le ricorda che senza fiducia non si può costruire niente. In camera, i due affrontano un ulteriore nodo: il fatto che Anita non abbia dormito con lui per tre notti consecutive. Dopo qualche incomprensione, Jonas si scioglie e le promette che farà di tutto per farla sentire sicura della loro relazione.
-
5/6
Jonas e Omer trovano una tregua
Omer nota il nervosismo di Jonas e crede che ci sia di mezzo Anita, ma Jonas spiega che i suoi problemi non lo riguardano. Da lì parte un botta e risposta che, inaspettatamente, li avvicina: Omer ammette che alcune sue azioni possono essere sembrate cattive, e Jonas riconosce che grazie a lui ha imparato a mettersi in discussione. Omer chiarisce che non cerca amicizia né pace forzata, ma semplicemente non vuole tornare a litigare. Jonas gli risponde che con lui preferisce la sincerità totale: “O non mi dici niente, o mi dici tutto”. E così i due, dopo settimane complicate, chiudono il cerchio con un patto: mantenersi onesti e rispettosi l'uno con l'altro.
-
6/6
Le lamentele del pubblico contro Simone
Dopo il gesto di Simone con Grazia, il pubblico è sconvolto dal comportamento volgare del gieffino, e davanti ad un gesto così netto da parte del concorrente, i fan si aspettano un provvedimento netto da parte degli autori, sui social c'è chi scrive: "Squalifica per Simone e annullamento del televoto!", "Possiamo squalificare simone per le ultime uscite a sfondo sessuale e tenerci Mattia?!", e ancora: "Mamma mia Simone... Che squallore"e "Simone deve uscire e il televoto deve essere annullato". Insomma, sembra proprio che da casa non siano disposti a passare sopra il gesto volgare del gieffino.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, Omer si abbassa i pantaloni. Notte di follia e risse sfiorate, rischio squalifica
Caos al Grande Fratello: Omer perde la testa per le confessioni di Rasha, si abbassa...
Grande Fratello, gli autori mettono in crisi Grazia con Mattia, Valentina Piscopo velenosa: "Benedetta è falsa"
Grazia messa alla prova, Mattia scopre la verità, Anita e Jonas guardano al futuro, ...
Grande Fratello: scatta un bacio appassionato tra Rasha e Omer, intanto Grazia è disperata per Mattia
Grande Fratello nel caos tra amori, scontri e accuse: Valentina infiamma il web, Ras...
Grande Fratello, Grazia e Benedetta ai ferri corti, Jonas minaccia Omer: "Ti mando fuori a calci"
Tra litigi esplosivi, ascolti in calo e amori in bilico, il Grande Fratello naviga t...
Grande Fratello (24 novembre): Giulia finalista choc, polemiche e resa dei conti tra Omer e Jonas. Chi è al televoto
La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 24 novembre 2025 ha avuto tanti colpi ...
Grande Fratello, puntata 17 novembre: Flaminia e Ivana eliminate, Francesca e Simone separati in casa, l'abbraccio di Giulia con i fratelli
Com'è andata la puntata Gf di lunedì 17 novembre: Rasha e Omer finiscono nel mirino ...
Grande Fratello, le pagelle: la denuncia choc di Rasha (6), Jonas scorretto (4), la sconfitta di Simona Ventura (4)
Promossi e bocciati della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 24 novembre: la...
Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione
Il Grande Fratello stasera 10 novembre vivrà un nuovo televoto: Grazia, Giulia, Dome...