Simone esagera con Grazia, e ora il pubblico chiede a gran voce un provvedimento, intanto arriva una pace inattesa tra Omer e Jonas, che è ancora in crisi con Anita.

Mediaset Infinity 1 /6 Simone fa peggio di Omer: il gesto volgare con Grazia Nonostante abbia aspramente criticato Omer per essersi abbassato i pantaloni in Casa, Simone si è recentemente reso protagonista di un gesto simile e anche più volgare a detta del pubblico. Un video dalla diretta lo mostra mentre racconta con leggerezza di aver mimato un atto sessuale nei confronti di Grazia Kendi, approfittando di un momento di vicinanza. Nel filmato, Simone spiega a Jonas di averla presa in braccio e di averle fatto “pò pò pò”, mimando un movimento erotico e ridendo come fosse uno scherzo. Jonas, invece, rimane gelido e si allontana. Il tutto risulta ancora più pesante se si pensa a come Simone, solo pochi giorni prima, avesse quasi urlato contro Omer parlando di rispetto, soprattutto “per sua madre e sua sorella”. Una contraddizione che non è passata inosservata.

Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 2 /6 Il gelo tra Benedetta e Domenico Quella che doveva essere una serata leggera si è trasformata in un momento di tensione. Durante i “ringraziamenti-non ringraziamenti”, Benedetta ha scelto Anita come sua destinataria speciale, parlando del loro legame come di un rapporto “sole e luna”. Un gesto carino, certo, ma che ha ferito Domenico, convinto che lei avrebbe nominato proprio lui. Quando arriva il suo turno, infatti, l’operaio ammette di esserci rimasto male, pur riconoscendo a Benedetta il merito di avergli fatto ritrovare una parte di sé che credeva persa.

Mediaset Infinity 3 /6 Domenico si sfoga anche con Jonas La delusione di Domenico non si esaurisce a tavola. Subito dopo, infatti, si confida con Jonas, che vive un malcontento simile per la mancata dedica di Anita. Il campano racconta che, vista l’amicizia costruita con Benedetta, era convinto che avrebbe scelto lui invece della ragazza milanese. “Ci rimani male quando tieni a una persona”, dice, spiegando che spera solo che non si sia lasciata influenzare da ciò che è accaduto con Valentina. Quando poi affronta direttamente Benedetta, le ricorda che con lui ha condiviso molte cose importanti, forse più di quanto lei stessa si riconosca. Lei prova a rassicurarlo, ripetendo che non ha mai voluto screditarlo. Lui l’ascolta, ma sottolinea: “Un piccolo gesto potevi pur farlo”.

Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 4 /6 Anita e Jonas davanti ai dubbi della finale Anita, già al centro di tensioni strategiche, vive una fase complicata anche sul fronte sentimentale. Con la finale alle porte, la ragazza inizia a domandarsi cosa succederà con Jonas una volta fuori dal programma. Dice di temere che lontani dalla Casa, lui possa annoiarsi o ricadere in atteggiamenti da “cacciatore”, quelli che aveva mostrato all’inizio avvicinandosi a Giulia, Grazia e Rasha. Jonas le ricorda che senza fiducia non si può costruire niente. In camera, i due affrontano un ulteriore nodo: il fatto che Anita non abbia dormito con lui per tre notti consecutive. Dopo qualche incomprensione, Jonas si scioglie e le promette che farà di tutto per farla sentire sicura della loro relazione.

Mediaset Infinity 5 /6 Jonas e Omer trovano una tregua Omer nota il nervosismo di Jonas e crede che ci sia di mezzo Anita, ma Jonas spiega che i suoi problemi non lo riguardano. Da lì parte un botta e risposta che, inaspettatamente, li avvicina: Omer ammette che alcune sue azioni possono essere sembrate cattive, e Jonas riconosce che grazie a lui ha imparato a mettersi in discussione. Omer chiarisce che non cerca amicizia né pace forzata, ma semplicemente non vuole tornare a litigare. Jonas gli risponde che con lui preferisce la sincerità totale: “O non mi dici niente, o mi dici tutto”. E così i due, dopo settimane complicate, chiudono il cerchio con un patto: mantenersi onesti e rispettosi l'uno con l'altro.