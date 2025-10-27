Mediaset Infinity 1 /5 Rasha in testa nei sondaggi, Benedetta in bilico Il televoto di questa settimana del Grande Fratello promette scintille. In nomination ci sono Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes, e il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare. I sondaggi di Libero Magazine mostrano una situazione piuttosto chiara: Rasha risulta la favorita con circa il 40% delle preferenze, seguita da Matteo al 37%, mentre Benedetta rischia grosso con appena il 23%. Percentuali che, se confermate, potrebbero segnare un momento decisivo per gli equilibri della Casa, dove ogni eliminazione cambia dinamiche e alleanze.

Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 2 /5 Rasha e Omer, la complicità che fa discutere Mentre cresce l’attesa per la diretta, a tenere banco è anche il legame tra Rasha e Omer, sempre più osservato dagli altri inquilini. Durante una chiacchierata in camera da letto, Anita, Domenico e Benedetta hanno commentato il loro comportamento, notando un evidente interesse reciproco che però non si è ancora trasformato in qualcosa di più. “Secondo me si piacciono, ma non si avvicinano per il contesto”, ha osservato Anita, ipotizzando che i due potrebbero lasciarsi andare solo più avanti. Una previsione che, conoscendo la volatilità dei rapporti nella Casa, potrebbe presto essere messa alla prova.

Mediaset Infinity 3 /5 Benedetta si sfoga e punta il dito contro Francesco In attesa del verdetto del televoto, Benedetta Stocchi è apparsa nervosa e riflessiva. In un lungo confronto con Anita Mazzotta, la concorrente ha criticato apertamente alcuni coinquilini, tra cui Francesco Rana, colpevole – secondo lei – di non esporsi mai e di non dare contributo al gruppo. “Non sopporto neanche il timbro di voce”, ha detto duramente. Non solo: la ragazza ha anche rimproverato Matteo Azzali per la leggerezza con cui affronta le Nomination, consigliandogli di ragionare di più sulle proprie scelte. Ora resta da capire se il pubblico premierà la sua schiettezza o se questa franchezza le costerà cara.

Mediaset Infinity 4 /5 Anita delusa da Francesco: “Mi ha dato della falsa” Non solo Benedetta: anche Anita Mazzotta sembra aver perso fiducia in Francesco Rana. Parlando con Jonas Pepe, la piercer milanese ha ammesso di essere rimasta delusa dopo aver saputo che il ragazzo avrebbe messo in dubbio la sua sincerità, definendola “falsa”. A riportarle la frase sarebbe stata Grazia Kendi, che ha raccontato come Francesco stia iniziando a chiedersi di chi fidarsi davvero nella Casa. Jonas, più razionale, ha invitato Anita a chiarire direttamente con lui, ma l’atmosfera resta tesa. Un confronto in puntata appare inevitabile, e potrebbe cambiare del tutto le dinamiche tra i gruppi.