Grande Fratello, sondaggi televoto: Rasha contro Benedetta. Il pubblico ha deciso, chi esce stasera
Nuovi sfoghi nella Casa, la vigilia della diretta del GF si accende: Benedetta rischia l’eliminazione, Rasha vola nei sondaggi e Francesco finisce al centro di nuove tensioni.
Rasha in testa nei sondaggi, Benedetta in bilico
Il televoto di questa settimana del Grande Fratello promette scintille. In nomination ci sono Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes, e il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare. I sondaggi di Libero Magazine mostrano una situazione piuttosto chiara: Rasha risulta la favorita con circa il 40% delle preferenze, seguita da Matteo al 37%, mentre Benedetta rischia grosso con appena il 23%. Percentuali che, se confermate, potrebbero segnare un momento decisivo per gli equilibri della Casa, dove ogni eliminazione cambia dinamiche e alleanze.
Rasha e Omer, la complicità che fa discutere
Mentre cresce l’attesa per la diretta, a tenere banco è anche il legame tra Rasha e Omer, sempre più osservato dagli altri inquilini. Durante una chiacchierata in camera da letto, Anita, Domenico e Benedetta hanno commentato il loro comportamento, notando un evidente interesse reciproco che però non si è ancora trasformato in qualcosa di più. “Secondo me si piacciono, ma non si avvicinano per il contesto”, ha osservato Anita, ipotizzando che i due potrebbero lasciarsi andare solo più avanti. Una previsione che, conoscendo la volatilità dei rapporti nella Casa, potrebbe presto essere messa alla prova.
Benedetta si sfoga e punta il dito contro Francesco
In attesa del verdetto del televoto, Benedetta Stocchi è apparsa nervosa e riflessiva. In un lungo confronto con Anita Mazzotta, la concorrente ha criticato apertamente alcuni coinquilini, tra cui Francesco Rana, colpevole – secondo lei – di non esporsi mai e di non dare contributo al gruppo. “Non sopporto neanche il timbro di voce”, ha detto duramente. Non solo: la ragazza ha anche rimproverato Matteo Azzali per la leggerezza con cui affronta le Nomination, consigliandogli di ragionare di più sulle proprie scelte. Ora resta da capire se il pubblico premierà la sua schiettezza o se questa franchezza le costerà cara.
Anita delusa da Francesco: “Mi ha dato della falsa”
Non solo Benedetta: anche Anita Mazzotta sembra aver perso fiducia in Francesco Rana. Parlando con Jonas Pepe, la piercer milanese ha ammesso di essere rimasta delusa dopo aver saputo che il ragazzo avrebbe messo in dubbio la sua sincerità, definendola “falsa”. A riportarle la frase sarebbe stata Grazia Kendi, che ha raccontato come Francesco stia iniziando a chiedersi di chi fidarsi davvero nella Casa. Jonas, più razionale, ha invitato Anita a chiarire direttamente con lui, ma l’atmosfera resta tesa. Un confronto in puntata appare inevitabile, e potrebbe cambiare del tutto le dinamiche tra i gruppi.
Francesco teme l’immunità di Donatella
Intanto, un nuovo momento di gioco ha acceso ulteriormente gli animi: la scatola dei preferiti. Dopo le votazioni, Francesco è apparso inquieto, convinto che Donatella, sua storica rivale, possa ottenere l’immunità grazie ai voti di alcuni compagni. “Ho sbagliato tutto”, ha ammesso tra sé e sé, riconoscendo di essersi fatto ingannare dalla strategia della donna, che nelle scorse settimane aveva cercato di rappacificarsi con lui per evitare la Nomination. Ora teme che la situazione si ribalti e che, proprio lui, possa finire a rischio eliminazione. Le prossime ore diranno se i suoi sospetti sono fondati o frutto della tensione di fine settimana.
