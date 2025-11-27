Mediaset Infinity 1 /5 La finale è vicina e si stringono i tempi La corsa verso il 15 dicembre entra ufficialmente nel vivo: durante la prossima diretta il pubblico voterà il proprio preferito, decretando così il secondo finalista. Chi otterrà meno consensi, invece, dovrà abbandonare il gioco a un passo dal traguardo. L’ultima puntata andrà in onda alle 21.30 su Canale 5, anche in streaming su Mediaset Infinity.

Anita delude Domenico In Casa l'aria è cambiata: le amicizie traballano, i nervi sono scoperti e ogni Nomination pesa più del solito. Anita Mazzotta ha deciso di puntare sui concorrenti che ritiene più forti, anche a costo di sacrificare gli amici più stretti. Una scelta che ha ferito Domenico D'Alterio, che le ha detto chiaramente: "A me è dispiaciuta la Nomination che hai fatto stamattina. Io la Finale la vedo con le persone che mi hanno dato di più in questa casa". Anita non ha fatto un passo indietro, ribadendo di voler premiare chi, secondo lei, merita davvero. Ivana Castorina la considera una stratega, mentre fuori molti vedono nella sua storia con Jonas uno dei motivi del suo successo.

Ivana accusa Anita e Grazia Uscita dopo un televoto flash riservato alle donne, Ivana Castorina ha raccontato la sua delusione per il comportamento di Anita Mazzotta e Grazia Kendi. L'ex concorrente non si aspettava di trovare due persone che definiva amiche schierate contro di lei: "Si sono divertite nell'agire alle mie spalle…" ha detto, parlando apertamente di un "gioco sporco". E su Anita non ha dubbi: la considera la più stratega e mette anche in discussione il suo sentimento per Jonas, parlando di un rapporto "a senso unico".

Mattia non accetta la Nomination e attacca Anita Anche Mattia Scudieri, finito al televoto, ha espresso tutta la sua amarezza per la Nomination ricevuta da Anita. Per lui non è stato tanto il voto a far male, quanto la motivazione: non essere visto in finale. Il gieffino lo ha definito un ragionamento sbagliato, raccontando a Domenico e Benedetta che Anita vorrebbe arrivare al traguardo con chi ritiene più forte. "Non è adatto alla finale chi non sa fare le Nomination", ha sbottato, convinto che la scelta della piercer milanese sia stata incoerente.