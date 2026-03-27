Dentro la Casa del GF scoppiano scontri infuocati e alcune alleanze finiscono in bilico: Todaro e Calvario si fronteggiano, intanto Renato frena con Lucia e Adriana Volpe finisce sotto i riflettori.

per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset 1 /5 Bruganelli ed Erra su Selvaggia Lucarelli: il loro punto di vista Sonia Bruganelli difende il ruolo di opinionista al GF Vip spiegando che, a differenza di Ballando con le Stelle, qui non si commenta soltanto ma si devono anche intuire (e talvolta orientare) le dinamiche. Riconosce a Selvaggia Lucarelli grande abilità comunicativa, ma sottolinea che sta ancora “prendendo le misure” in un contesto diverso.Anche Rossella Erra, intervistata da Fanpage, nota una Lucarelli differente rispetto alla versione vista a Ballando: meno spazio per interventi lunghi e più difficoltà nel gestire concorrenti che parlano sopra. Per entrambe, però, resta una professionista capace, in fase di adattamento.

per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy 2 /5 Raimondo Todaro contro Giovanni Calvario Dopo l’aperitivo riservato alla squadra gold, scoppia il caos. Raimondo Todaro lascia il party per protesta e, al rientro, affronta duramente Giovanni Calvario.Tra accuse di incoerenza e tensioni accumulate, Todaro arriva a dargli del “pagliaccio” più volte. Calvario risponde senza perdere il controllo, ma lo scontro si accende e viene anticipato come uno dei temi al centro della puntata imminente, con Ilary pronta al confronto diretto.

per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy 3 /5 Rischio chiusura anticipata: ultimatum per Ilary Blasi Gli ascolti non decollano e secondo indiscrezioni da Cologno Monzese sarebbe arrivato un ultimatum: una settimana per risalire nei dati Auditel.Il reality avrebbe toccato punte intorno al 9% di share, numeri considerati insufficienti. Si parla persino di un possibile taglio di due settimane. Per Ilary Blasi sarebbe il secondo flop consecutivo dopo “The Couple”.

ufficio stampa Mediaset/Endemol 4 /5 Renato e Lucia: attrazione senza impegno Alessandra Mussolini, nei panni di “Cupido” della Casa, indaga sulle intenzioni di Renato verso Lucia. Alla donna lui ammette forte attrazione per la giovane, ma non vuole impegnarsi seriamente. Teme che Lucia possa essere più coinvolta di quanto dica e preferisce frenarsi per non ferirla. Spunta anche il nome di Ibiza: con lei l’approccio era più sentimentale, ma Renato sostiene di aver fatto un passo indietro per rispetto.