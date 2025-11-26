Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 1 /5 Anita e Jonas, la coppia che divide Negli ultimi giorni la storia tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe è finita sotto la lente dei social, che continuano a chiedersi quanto ci sia di autentico e quanto invece di strategico. Le critiche sono esplose dopo il bacio arrivato subito dopo il passaggio dell’ennesimo aereo dedicato ai “Jonita”. Da lì in avanti, ogni parola e ogni gesto sono stati letti come un tentativo di cavalcare l’affetto del fandom: dagli applausi in studio che Anita ha sottolineato con entusiasmo, al conteggio quotidiano degli aerei come fossero un termometro della popolarità. Non tutti però la pensano allo stesso modo: c’è chi apprezza la coppia e chi invece la considera costruita a tavolino, paragonandoli a Shaila e Lorenzo.

Mediaset Infinity 2 /5 Sonia Bruganelli attacca i concorrenti In attesa della prossima puntata, Sonia Bruganelli è tornata con la sua rubrica più temuta: "Promossi, bocciati o rimandati". L’opinionista non ha risparmiato nessuno e, tra giudizi netti e qualche stoccata, ha messo in chiaro quali dinamiche secondo lei stanno guidando davvero il gioco. Dopo aver rimproverato Anita definendola il "comodino" della Casa, la Bruganelli si è concentrata soprattutto sul confronto tra Omer e Jonas, spiegando che i due "non si prenderanno mai" ma restano comunque protagonisti imprescindibili del programma. Tra una promozione e un rimando, Sonia ha poi svelato la sua classifica settimanale: per lei la vera drama queen è Grazia, mentre Mattia è il più chiacchierone e Domenico quello più imprevedibile. Jonas e Omer, invece, li considera provocatori nati.

Mediaset Infinity 3 /5 Anita sbotta contro Giulia Durante la cena Giulia ha fatto uno scherzo dicendo di voler saltare i turni e pretendere privilegi “da finalista”. Molti hanno riso, ma Anita ha reagito malissimo, esplodendo in un momento già carico di tensione. La gieffina ha ammesso poco dopo di essere al limite, convinta che qualcuno parli di lei alle spalle e che ogni piccolo gesto rischi di farla crollare. Jonas ha provato a sostenerla, mentre Giulia è corsa a scusarsi, sorpresa dalla reazione spropositata. Le due alla fine hanno chiarito.

Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 4 /5 Le quote dei bookmaker: Giulia e Anita a pari merito Fuori dalla Casa il conto alla rovescia procede e i bookmaker hanno aggiornato le quote: al momento il testa a testa è serratissimo, con Giulia Soponariu e Anita Mazzotta entrambe a quota 2.25. Subito dietro ci sono Jonas Pepe a 6.00 e Rasha Younes e Donatella Messina a 7.50. Più staccati Omer Elomari a 9.00 e i concorrenti dati per ora meno probabili come Grazia Kendi e Domenico D’Alterio, entrambi a quota 20.00, seguiti da Benedetta S. a 25.00.