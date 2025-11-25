Grande Fratello nei guai, vicini in rivolta: “Dovete smetterla”, protesta durissima contro il reality
Tra chiarimenti mancati, nervi tesi e confessioni che cambiano il clima nella Casa, il Grande Fratello affronta una nuova minaccia inedita.
-
1/5
Grazia scossa dopo la sorpresa del padre
La mattinata nella Casa si è aperta con un momento delicato per Grazia, ancora molto provata dall’incontro con suo padre. Pur avendo apprezzato la sorpresa, la ragazza non riesce a scrollarsi di dosso il peso emotivo del momento. Donatella, vedendola in difficoltà, si è avvicinata per confortarla e capire cosa la turbasse davvero. Grazie alle sue domande, Grazia ha ammesso che avrebbe desiderato rivedere sua madre, l’unica persona da cui in questo periodo sentiva di poter ricevere un amore certo. Donatella l’ha invitata a guardare il lato positivo di quel gesto inaspettato e a viverlo come un possibile nuovo inizio con suo padre. Grazia, pur scossa, ha promesso di provarci.
-
2/5
Lite tra Giulia e Omer
Dopo l'elezione di Giulia come prima finalista, l’atmosfera è cambiata bruscamente nel post puntata, quando lei ha raggiunto Omer nel giardino per chiarire alcune tensioni rimaste in sospeso. Lui, provato dalle critiche ricevute e dal televoto che pende su di lui, non ha accolto il tentativo di dialogo. Giulia gli ha espresso fastidio per il suo modo di chiudere le discussioni e gli ha detto chiaramente che il suo atteggiamento la irrita. Omer, però, ha preferito troncare il confronto, lasciandola delusa.
-
3/5
Shaila Gatta sceglie da che parte stare
Fuori dalla Casa, Shaila Gatta, protagonista della precedente edizione, ha deciso di dire la sua su questa fase del gioco. In una diretta social ha svelato il nome del concorrente che più apprezza: Omer Elomari. La ballerina ha spiegato di essersi schierata con lui dopo l’episodio che lo ha messo al centro delle polemiche, sostenendo che il suo gesto provocatorio fosse solo una reazione alla pressione e alle critiche. Ha criticato la tendenza del pubblico a giudicare tutto e ha previsto che molti concorrenti potrebbero ora coalizzarsi contro di lui.
-
4/5
Aerei, rumore e proteste: arrivano le lamentele
Fuori dalla Casa, l’ennesima polemica riguarda i famosi aerei che i fan continuano a far volare sopra gli Studi Lumina. Da anni rappresentano una tradizione del Grande Fratello, tra messaggi di sostegno e vere e proprie indicazioni di gioco, nonostante il regolamento vieti qualsiasi informazione dall’esterno. Una pratica che piace ai concorrenti ma esaspera i residenti della zona, infastiditi dal rumore costante. Anche in questa edizione gli aerei hanno già influenzato la nascita di due coppie, confermando quanto siano diventati parte integrante delle dinamiche. Intanto, MOW magazine ha raccolto le proteste del vicinato, cercando di capire chi organizza questi sorvoli, come funzionano e quanto costano.
-
5/5
Anita e Jonas fanno congetture
In camera da letto, lontana dagli occhi indiscreti dei suoi compagni, Anita approfitta del momento per confrontarsi con il ragazzo. Ammette di aver prestato molta attenzione agli atteggiamenti di alcuni Casalinghi e, stranita da alcune situazioni, esordisce dicendo: “Vedo già cose strane”, riferendosi a Mattia e a Domenico. “Tu guarda”, “Sono già pensieri che avevi tu che io sto notando da ieri sera” aggiunge poi, invitandolo a non abbassare la guardia. “Quindi ci avevo preso?” chiede Jonas e prosegue “Peggio per loro”.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, Jonas svolta e bacia Anita. E Simona Ventura esulta: il reality non chiude più
Tra baci attesissimi, chiarimenti sentimentali, tensioni domestiche e ascolti in cal...
Grande Fratello, Omer si abbassa i pantaloni. Notte di follia e risse sfiorate, rischio squalifica
Caos al Grande Fratello: Omer perde la testa per le confessioni di Rasha, si abbassa...
Grande Fratello, rivolta nella Casa: Rasha e Omer attaccano le opinioniste. Replica (gelida) di Cristina Plevani
Tra baci, sospetti e verità scomode: nella Casa esplodono nuove tensioni mentre amor...
Ascolti tv, perchè i reality show sono in crisi? Ce lo spiega Mario Abis di Matrimonio a prima vista
I numeri deludenti del Grande Fratello, la chiusura The Couple e La Talpa. Ne parlia...
Grande Fratello, Valentina furiosa va via dalla Casa: addio choc e accusa durissima contro il 'branco'
Valentina Piscopo ha abbandonato il Grande Fratello tra accuse di falsità e complott...
Grande Fratello, le pagelle: la denuncia choc di Rasha (6), Jonas scorretto (4), la sconfitta di Simona Ventura (4)
Promossi e bocciati della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 24 novembre: la...
Grande Fratello, chi è la concorrente Dolce Dona e perché farà discutere
Simona Ventura ha annunciato un cross over internazionale: nella Casa sta per entrar...
Clara contro Simona Ventura: la cantante vuole affossare il Grande Fratello
I programmi TV di lunedì 24 novembre 2025: Il commissario Ricciardi, Mammuccari e Gi...