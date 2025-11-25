Mediaset Infinity 1 /5 Grazia scossa dopo la sorpresa del padre La mattinata nella Casa si è aperta con un momento delicato per Grazia, ancora molto provata dall’incontro con suo padre. Pur avendo apprezzato la sorpresa, la ragazza non riesce a scrollarsi di dosso il peso emotivo del momento. Donatella, vedendola in difficoltà, si è avvicinata per confortarla e capire cosa la turbasse davvero. Grazie alle sue domande, Grazia ha ammesso che avrebbe desiderato rivedere sua madre, l’unica persona da cui in questo periodo sentiva di poter ricevere un amore certo. Donatella l’ha invitata a guardare il lato positivo di quel gesto inaspettato e a viverlo come un possibile nuovo inizio con suo padre. Grazia, pur scossa, ha promesso di provarci.

Lite tra Giulia e Omer Dopo l'elezione di Giulia come prima finalista, l'atmosfera è cambiata bruscamente nel post puntata, quando lei ha raggiunto Omer nel giardino per chiarire alcune tensioni rimaste in sospeso. Lui, provato dalle critiche ricevute e dal televoto che pende su di lui, non ha accolto il tentativo di dialogo. Giulia gli ha espresso fastidio per il suo modo di chiudere le discussioni e gli ha detto chiaramente che il suo atteggiamento la irrita. Omer, però, ha preferito troncare il confronto, lasciandola delusa.

Shaila Gatta sceglie da che parte stare Fuori dalla Casa, Shaila Gatta, protagonista della precedente edizione, ha deciso di dire la sua su questa fase del gioco. In una diretta social ha svelato il nome del concorrente che più apprezza: Omer Elomari. La ballerina ha spiegato di essersi schierata con lui dopo l'episodio che lo ha messo al centro delle polemiche, sostenendo che il suo gesto provocatorio fosse solo una reazione alla pressione e alle critiche. Ha criticato la tendenza del pubblico a giudicare tutto e ha previsto che molti concorrenti potrebbero ora coalizzarsi contro di lui.

Aerei, rumore e proteste: arrivano le lamentele Fuori dalla Casa, l'ennesima polemica riguarda i famosi aerei che i fan continuano a far volare sopra gli Studi Lumina. Da anni rappresentano una tradizione del Grande Fratello, tra messaggi di sostegno e vere e proprie indicazioni di gioco, nonostante il regolamento vieti qualsiasi informazione dall'esterno. Una pratica che piace ai concorrenti ma esaspera i residenti della zona, infastiditi dal rumore costante. Anche in questa edizione gli aerei hanno già influenzato la nascita di due coppie, confermando quanto siano diventati parte integrante delle dinamiche. Intanto, MOW magazine ha raccolto le proteste del vicinato, cercando di capire chi organizza questi sorvoli, come funzionano e quanto costano.