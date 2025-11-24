Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 1 /5 Rasha e Benedetta provano a chiarirsi prima della puntata A poche ore dalla nuova diretta, Rasha Younes ha deciso di affrontare Benedetta Stocchi per mettere ordine alle tensioni nate negli ultimi giorni. La gieffina, finita al centro delle critiche sia dentro che fuori dalla Casa, ha voluto spiegare il suo punto di vista sul comportamento di Domenico D’Alterio. A infastidirla sarebbe stato soprattutto il gesto di lui di gettare le posate durante una discussione sulle faccende domestiche, un comportamento che lei ha definito "teatrale". Benedetta, pur ammettendo di aver percepito un malessere, ha confessato di non aver collegato la sua reazione a quel gesto. Il confronto si è chiuso con toni distesi e con la volontà di entrambe di capirsi meglio.

Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 2 /5 Anita e Jonas contro tutti Anita Mazzotta e Jonas Pepe affrontano con qualche preoccupazione la diretta di questa sera, convinti che nella Casa qualcuno potrebbe provare a dividerli o usarli come bersaglio. Per questo hanno fatto un vero e proprio patto: restare uniti e risolvere ogni questione tra loro, senza lasciarsi influenzare da terzi. Jonas, molto diffidente per natura, teme che le dinamiche di gioco possano colpire soprattutto Anita, accusata da alcuni di aver cambiato atteggiamento rispetto all’inizio del suo percorso. Lei, però, rivendica di non essersi mai isolata e di partecipare sempre ai momenti di gruppo.

Mediaset Infinity 3 /5 Grazia crolla in lacrime Momento di forte crollo emotivo per Grazia Kendi, che nelle ultime ore si è lasciata andare a un lungo pianto davanti a Omer e Rasha. La gieffina ha raccontato di sentirsi stanca, triste e soprattutto non apprezzata, una sensazione che, a detta sua, la accompagna da sempre anche fuori dal programma. Dentro la Casa, però, questa sofferenza sarebbe aumentata, fino a farla crollare. Rasha e Omer hanno provato a sostenerla e a farle capire che lasciarsi andare allo sfogo può essere liberatorio.

Mediaset Infinity 4 /5 Plevani contro Valentina Piscopo Fuori dalla Casa, intanto, si consuma un’altra accesa polemica. Cristina Plevani ha commentato sui social alcune parole di Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, rilanciando critiche molto dure. L’opinionista ha condiviso un messaggio di un’utente che attaccava Valentina, aggiungendo un sarcastico "I 15 minuti di Warhol sono finiti". Non sono mancati insulti e frasi pesanti rivolti direttamente alla Plevani, che però ha condannato i toni eccessivi. Valentina ha risposto definendola "poco professionale" e "ridicola", accusandola di esporsi troppo oltre il programma e invitandola a prendere esempio da Sonia Bruganelli.