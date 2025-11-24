Grande Fratello, crollo mentale di Grazia Kendi e ipotesi ritiro: suo padre interviene in diretta
Ecco cosa è successo nella Casa del Grande Fratello in queste ultime ore prima della diretta di puntata, tra scontri e ingressi nel loft per chiarire questioni rimaste in sospeso.
-
1/5
Rasha e Benedetta provano a chiarirsi prima della puntata
A poche ore dalla nuova diretta, Rasha Younes ha deciso di affrontare Benedetta Stocchi per mettere ordine alle tensioni nate negli ultimi giorni. La gieffina, finita al centro delle critiche sia dentro che fuori dalla Casa, ha voluto spiegare il suo punto di vista sul comportamento di Domenico D’Alterio. A infastidirla sarebbe stato soprattutto il gesto di lui di gettare le posate durante una discussione sulle faccende domestiche, un comportamento che lei ha definito "teatrale". Benedetta, pur ammettendo di aver percepito un malessere, ha confessato di non aver collegato la sua reazione a quel gesto. Il confronto si è chiuso con toni distesi e con la volontà di entrambe di capirsi meglio.
-
2/5
Anita e Jonas contro tutti
Anita Mazzotta e Jonas Pepe affrontano con qualche preoccupazione la diretta di questa sera, convinti che nella Casa qualcuno potrebbe provare a dividerli o usarli come bersaglio. Per questo hanno fatto un vero e proprio patto: restare uniti e risolvere ogni questione tra loro, senza lasciarsi influenzare da terzi. Jonas, molto diffidente per natura, teme che le dinamiche di gioco possano colpire soprattutto Anita, accusata da alcuni di aver cambiato atteggiamento rispetto all’inizio del suo percorso. Lei, però, rivendica di non essersi mai isolata e di partecipare sempre ai momenti di gruppo.
-
3/5
Grazia crolla in lacrime
Momento di forte crollo emotivo per Grazia Kendi, che nelle ultime ore si è lasciata andare a un lungo pianto davanti a Omer e Rasha. La gieffina ha raccontato di sentirsi stanca, triste e soprattutto non apprezzata, una sensazione che, a detta sua, la accompagna da sempre anche fuori dal programma. Dentro la Casa, però, questa sofferenza sarebbe aumentata, fino a farla crollare. Rasha e Omer hanno provato a sostenerla e a farle capire che lasciarsi andare allo sfogo può essere liberatorio.
-
4/5
Plevani contro Valentina Piscopo
Fuori dalla Casa, intanto, si consuma un’altra accesa polemica. Cristina Plevani ha commentato sui social alcune parole di Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, rilanciando critiche molto dure. L’opinionista ha condiviso un messaggio di un’utente che attaccava Valentina, aggiungendo un sarcastico "I 15 minuti di Warhol sono finiti". Non sono mancati insulti e frasi pesanti rivolti direttamente alla Plevani, che però ha condannato i toni eccessivi. Valentina ha risposto definendola "poco professionale" e "ridicola", accusandola di esporsi troppo oltre il programma e invitandola a prendere esempio da Sonia Bruganelli.
-
5/5
Sorpresa per Grazia, arriva il padre
Dopo giorni difficili e un crescente senso di smarrimento, per Grazia è in arrivo un momento che potrebbe cambiare l’aria attorno a lei: la carezza del suo papà. Una sorpresa che potrebbe darle quella sicurezza e quel conforto che lei stessa ha confessato di cercare da sempre. Un gesto semplice ma fondamentale in un percorso dove fragilità e pressione quotidiana pesano più di quanto sembri.
