Mediaset Infinity 1 /5 Rasha, Anita e la dolcezza di Omer L’amicizia tra Rasha e Anita si sta facendo sempre più solida, cementata dal modo in cui Rasha ha trovato in Anita una persona capace di rispettare i suoi silenzi e le sue parole. Le due ragazze si sono aperte sulle loro storie familiari, in particolare sugli occhi ereditati da madri e nonne, che si schiariscono con il tempo. In questo clima di confidenze, si è inserito anche Omer: Anita e Rasha sono concordi nel pensare che lui non meritasse la sua prima Nomination e lo esortano ad aprirsi di più, convinte che nasconda un mondo interiore che il pubblico e i coinquilini dovrebbero scoprire.

Mediaset Infinity 2 /5 Grazia contro Simone e Francesca Nella Casa non mancano le frizioni, in particolare tra Grazia Kendi e il duo madre-figlio, Francesca Carrara e Simone De Bianchi. La tensione è esplosa durante il gioco “Back to the Future Day”, quando Simone e Grazia si sono lanciati accuse reciproche di falsità. Grazia si è particolarmente offesa per una battuta di Simone, che le avrebbe suggerito che il suo unico modo per avere successo nella vita fosse vincere il Grande Fratello. Francesca, schierata al fianco del figlio, ha criticato Grazia, definendola una “abile manipolatrice” che starebbe cercando di ingraziarsi tutti per evitare le Nomination. A supporto della sua tesi, Francesca cita il fastidio di Grazia per non aver ottenuto l'immunità durante la sua permanenza nel Tugurio.

Mediaset Infinity 3 /5 Omer e Mattia: nasce la prima ship Omer e Mattia sono i protagonisti della prima ship di questa edizione, e a notarla è il web. Omer si era definito un romantico dal grande fascino, mentre Mattia un seduttore da sorriso e contatto visivo che, nonostante si vociferi sia fidanzato con una certa Carlotta, mantiene le distanze dalle ragazze. Le interazioni tra i due ragazzi, tuttavia, stanno infiammando la rete: in circolazione ci sono video in cui Omer slaccia la cintura di Mattia o annusa la sua canottiera, e altri in cui è Mattia a salire a cavalcioni su Omer. Non ci sono conferme su un legame sentimentale e resta il dubbio che si tratti di semplice amicizia o, peggio, di queerbaiting. Intanto, tra sguardi, risate e una spontanea ricerca reciproca, i fan hanno già eletto i due a nuova "royal couple" del reality, chiedendo al programma di indagare.

Mediaset Infinity 4 /5 Jonas sotto il fuoco incrociato di Omer e Domenico nche se i concorrenti in gara si avviano verso la prossima puntata di lunedì 27 ottobre 2025, le ostilità non si placano. Omer Elomari e Jonas Pepe sono ai ferri corti, con frecciatine e provocazioni continue. Parlando con Domenico D'Alterio, il siriano ha condiviso il suo pensiero sul modello: Jonas lo infastidirebbe perché non riesce a farsi notare in Casa. Domenico ha rincarato la dose, sostenendo che Jonas stia "esagerando" nei confronti di Omer, cercando di provocarlo e fare "sempre il superiore".