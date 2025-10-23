Trova nel Magazine
Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Jonas e Mattia

Grande Fratello, ore di caos: due ritiri improvvisi, un concorrente si sente male e la crisi di Simona Ventura

Il recap della settimana e le news del Grande Fratello. Tra malori, abbandoni improv...
Grande Fratello, indiscrezioni choc sui concorrenti: Anita verso il rientro, gli autori censurano (e tremano)

Dal confronto tra Domenico e Valentina alla censura in diretta: una settimana turbol...
Simona Ventura e Alfonso Signorini

Grande Fratello, autori disperati e Simona Ventura rischia grosso: Signorini si riscalda

Tensione al Grande Fratello, tra flop e autori in crisi, Ventura sotto pressione e s...
Jonas e Omer

Grande Fratello, Omar e Jonas si promettono botte. E arriva la punizione perfida degli autori

Tra provocazioni, amori sospesi e accuse di falsità, la Casa del Grande Fratello si ...
Anita Mazzotta

Anita Mazzotta: chi è la mamma e perché ha lasciato il Grande Fratello

L'uscita improvvisa di Anita Mazzotta per motivi familiari dalla Casa del GF ha lasc...
Grande Fratello, Giulio Carotenuto eliminato al televoto: risultato e percentuali sorprendenti

Il dentista campano è il primo eliminato del Grande Fratello 2025: salvi Omer e Matt...
Omer Elomari del Grande Fratello

Panico al Grande Fratello per Omer Elomari: malore e soccorsi nella Casa. Come sta ora

Ore d’ansia ieri sera nella Casa del GF per lo svenimento di Omer, soccorso dal medi...
Omer e Giulio -Grande Fratello

Grande Fratello, televoto da brividi: Omer contro Giulio e Matteo trema. Chi viene eliminato, il sondaggio

Tre caratteri molti diversi, tre storie in bilico. Giulio, Mateo e Omer: tocca al pu...
Benedetta e Giulio - Grande Fratello

Grande Fratello, è subito caos: l'erroraccio degli autori e Grazia diventa una bestia per una cipolla

I dubbi di strategia di Jonas, le liti di Grazia e i microfoni lasciati aperti in co...

Personaggi

Massimo Lovati

Massimo Lovati
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Rasha Younes

Rasha Younes
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Mew

Mew
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo

