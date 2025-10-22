Mediaset Infinity 1 /5 Jonas contro Omer: scatta la minaccia di botte Doveva essere una giornata di gioco e leggerezza, ma il Back to the Future Day si è trasformato in un nuovo campo di battaglia tra Jonas Pepe e Omer Elomari. Gli autori avevano chiesto ai concorrenti di fare previsioni sul futuro dei coinquilini, ma Jonas ha colto l’occasione per tornare all’attacco: “Tu mi stai sulle scatole, e io ti sto sulle scatole. Se fossimo fuori da qui, sarebbe già finita a botte”, ha detto con tono provocatorio. Omer, per nulla intimorito, ha replicato: “Ah sì? Sarei contento.” L’atmosfera si è fatta subito pesante, tanto che i coinquilini hanno preferito non intromettersi. Dopo i recenti scontri con Grazia e la lite per una pizza, Jonas continua a confermarsi uno dei personaggi più irascibili della Casa.

Mediaset Infinity 2 /5 Budget dimezzato dagli autori : la spesa divide i gieffini A rendere la giornata ancora più complicata è arrivato il comunicato del Grande Fratello: prova non superata, budget tagliato a 160 euro. “Via la spesa!” ha esclamato Francesca, cercando di alleggerire il clima, ma la tensione non è mancata nemmeno davanti alla lista della spesa. Matteo, incaricato di leggere i prezzi, ha proposto di rinunciare al pollo e puntare solo sulla carne macinata, mentre Donatella ha ricordato che in dispensa c’erano ancora le salsicce vinte nella prova. Rasha e Flaminia hanno fatto un inventario per evitare sprechi e Matteo ha chiesto disciplina: “Si mangia solo a pasto, ragazzi.” Insomma, la fame rischia di mettere alla prova anche gli equilibri più fragili del gruppo.

Mediaset Infinity 3 /5 Rasha e Omer: sta nascendo qualcosa, ma lei rallenta Tra i nuovi legami nati in Casa, quello tra Omer e Rasha è sicuramente il più chiacchierato. I due passano sempre più tempo insieme, ma lei tiene il punto: “Mi piace, mi sento protetta, ma non voglio rovinarmi nulla. Mai dire mai, però.” A notarlo è stato Domenico, che li ha definiti “una bellissima coppia”, mentre Matteo ha osservato: “Siete due duri che non ammettono l’attrazione.” Anche Ivana e Anita, pur vedendo un’intesa evidente, pensano che Rasha non si lascerà andare. “Lei vuole vivere il suo percorso da sola”, ha detto Anita. Ma il tempo dirà se questa amicizia resterà tale o si trasformerà in qualcosa di più.

Mediaset Infinity 4 /5 Donatella e Francesco: ancora scontro Tra Donatella Mercoledisanto e Francesco Rana la tregua non è mai durata a lungo. Stavolta lo scontro è nato durante il gioco delle “previsioni del futuro”. Alla domanda “Chi sarà il più finto?”, Donatella ha fatto il nome di Francesco, accusandolo di recitare un ruolo. Il pugliese non l’ha presa bene e ha ribattuto che, a suo avviso, la più finta è proprio lei. Da lì la discussione è degenerata. “Io non faccio nulla per il pubblico,” ha ribattuto Donatella, “non nomino le persone per piacere alla gente.” Ma Francesco non ha arretrato di un passo: “Io sono me stesso, non recito. Mi voglio solo divertire.” Domenico ha provato a fare da paciere, difendendo Donatella: “Lei è tutto tranne che finta.” I due rivali, però, sembrano lontani dal trovare un punto d’incontro.