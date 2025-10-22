Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Jonas e Giulia

Grande Fratello: Giulia ripresa (ancora) dagli autori, Jonas smaschera gli altri gieffini

Nella Casa le dinamiche si fanno sempre più accese, dai dubbi insistenti di Jonas al...
Simona Ventura e Alfonso Signorini

Grande Fratello, autori disperati e Simona Ventura rischia grosso: Signorini si riscalda

Tensione al Grande Fratello, tra flop e autori in crisi, Ventura sotto pressione e s...
Omar Benabdallah. e Giulia Saponariu

Grande Fratello, sondaggi televoto: Grazia Kendi da record, paura per Giulia e Omar. Chi viene eliminato stasera

Chi si salverà e chi dovrà dire addio alla Casa del Grande Fratello? Esploriamo insi...
Omer e Domenico

Grande Fratello: Jonas Pepe nella la bufera per il sessismo. E Omer fa infuriare Domenico (c'entra la compagna)

I gieffini in casa continuano a far discutere il pubblico. Stavolta sotto la lente d...
Grande Fratello pagelle puntata 20 ottobre 2025

Grande Fratello, le pagelle: Jonas Pepe inaccettabile (5), Sonia Bruganelli ci sa fare (7), Ivana commuove tutti (8)

Promossi e bocciati della quarta puntata di lunedì 20 ottobre 2025: Simona Ventura p...
Grande Fratello, indiscrezioni choc sui concorrenti: Anita verso il rientro, gli autori censurano (e tremano)

Grande Fratello, indiscrezioni choc sui concorrenti: Anita verso il rientro, gli autori censurano (e tremano)

Dal confronto tra Domenico e Valentina alla censura in diretta: una settimana turbol...
Grande Fratello Lorenzo Spolverato crolla per Shaila: l'indiscrezione

Grande Fratello, la vendetta di Lorenzo Spolverato: il commento (perfido) sugli ascolti senza di lui

Tra liti, nuovi ingressi e chiarimenti: la Casa del Grande Fratello tra tensioni e a...
Jonas e Anita

Al Grande Fratello è nata una nuova coppia, Jonas e Anita dalle frecciate al flirt: "Non è difficile innamorarsi"

Dopo i primi punzecchiamenti e un confronto acceso, tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta ...
Simona Ventura, conduttrice del Grande Fratello

Grande Fratello nuovi concorrenti, ecco Rasha Younes, Flaminia Romoli e Omar Benabdallah. Il mistero del gieffino trans

Nella puntata Gf di oggi nuovi ingressi nella Casa: tre concorrenti in arrivo, più u...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

Omar Benabdallah

Omar Benabdallah

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963