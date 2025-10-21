Tensione al Grande Fratello, tra flop e autori in crisi, Ventura sotto pressione e scontri accesi nella Casa. Ecco cosa sta accadendo tra i gieffini.

Mediaset Infinity 1 /5 Edizione piatta e autori nel panico All’interno degli studi di Cologno Monzese l’atmosfera non è delle più serene: gli autori del Grande Fratello sarebbero ormai a corto di idee. Dopo settimane di puntate fiacche e dinamiche quasi inesistenti, persino gli opinionisti sono intervenuti per scuotere i concorrenti, accusandoli di non combinare nulla di interessante. Un gesto che, secondo molti, sarebbe arrivato su “ordine dall’alto”, segno evidente della frustrazione di chi lavora dietro le quinte e non sa più come rendere viva un’edizione che, finora, non ha mai veramente decollato.

Mediaset Infinity 2 /5 Ventura in difficoltà per gli ascolti in picchiata Anche per Simona Ventura la situazione non è semplice. Dopo il buon debutto con il 20,4% di share, le puntate successive hanno registrato un calo costante: 15,5%, poi 14,4%, fino al 14,2% dell’ultima diretta. Numeri che iniziano a far preoccupare Mediaset, tanto da far parlare di un possibile cambio di rotta o addirittura di una chiusura anticipata. Un duro colpo per la conduttrice, che aveva accettato la sfida con entusiasmo ma ora si ritrova a fare i conti con un pubblico sempre più disinteressato.

Mediaset Infinity 3 /5 Il ritorno del Gf Vip si fa sempre più concreto Nel frattempo, tra i corridoi di Mediaset si fanno insistenti le voci su un ritorno anticipato del Grande Fratello Vip. Inizialmente in dubbio, la nuova edizione condotta da Alfonso Signorini potrebbe ripartire già a gennaio, proprio per sostituire quella Nip di Simona Ventura. L’obiettivo sarebbe chiaro: risollevare gli ascolti puntando su un cast di volti noti e dinamiche più forti, capaci di catturare l’attenzione di un pubblico che, almeno per ora, sembra aver voltato le spalle alla versione “non famosa”.

Mediaset Infinity 4 /5 Scontro tra Omer e Jonas dopo le scuse in diretta Durante l’ultima puntata, un episodio ha acceso gli animi nella Casa. Jonas Pepe si è lasciato andare a frasi offensive verso Grazia Kendi, provocando l’immediata reazione di Simona Ventura, che lo ha richiamato duramente in diretta. Il modello ha poi chiesto scusa, visibilmente scosso, ma la tensione non si è spenta. Omer Elomari, infatti, lo ha nominato definendo il suo atteggiamento “offensivo e arrogante”, scatenando la rabbia di Jonas. Il confronto tra i due è stato acceso: Jonas ha riconosciuto l’errore, ma ha accusato Omer di volerlo umiliare, ribadendo di non accettare “lezioni di vita” da nessuno.