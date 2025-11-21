Grande Fratello, l'ex di Rasha pronto ad entrare in Casa: il piano degli autori per affossare Omer
Nuove indiscrezioni agitano il GF e accendono i dubbi sulle strategie dietro le dinamiche della Casa: cosa sta accadendo tra gli inquilini, e che hanno in mente gli autori?
Il piano degli autori
Deianira Marzano ha raccontato di essere stata contattata da un autore del programma interessato a raccogliere informazioni su Rasha Younes, nella speranza di creare nuove tensioni con Omer Elomari. “Lo scopo è quello di farli litigare. Stanno pianificando tutto”, ha scritto la Marzano. Secondo lei, gli autori starebbero cercando di costruire all’interno della Casa una figura ben precisa: un “cattivo” capace di catalizzare l’indignazione del pubblico e alimentare le polemiche sui social. Il concorrente designato, sempre stando alle parole della Marzano, dovrebbe apparire aggressivo e persino problematico, così da riaccendere l’attenzione su questa edizione.
Il possibile ingresso di Manuel Milano, ex di Rasha
In questo scenario già teso si inserisce la candidatura di Manuel Milano, ex di Rasha, convinto che lei non l’abbia mai dimenticato: “Se entrassi nella Casa e la difendessi, si scioglierebbe”. La sua eventuale entrata, ipotizzata dalla stessa Marzano, aprirebbe le porte a un confronto diretto con Omer, già sotto i riflettori.
Rasha e Francesca: lo scontro
Nel frattempo, dentro la Casa, le tensioni non mancano. In giardino, Rasha Younes ha provato a ricucire lo strappo con Francesca Carrara, ricordandole che quando la chiamò “Drama Queen” entrambe risero. “Io non te l’ho detto per offenderti”, ha spiegato, accusandola di essere “una contraddizione continua”. Francesca, però, ha ribadito che è stata proprio Rasha, durante la puntata, a descriverla come una piagnucolona. Un botta e risposta che non ha portato ad un chiarimento.
La famiglia di Rasha interviene per difenderla
Le critiche verso Rasha degli ultimi giorni, specialmente dal suo ex, hanno spinto la sorella di Rasha, Rima, a rompere il silenzio. “Non posso assolutamente tollerare il tentativo di sporcare l’immagine di mia sorella”, ha scritto, difendendo la gieffina e ricordando quanto abbia lottato negli anni più difficili, poi aggiunge: “Da casa abbiamo visto in Omer un uomo estremamente delicato, con grandi valori”. Poi l’affondo finale contro chi come l'ex Manuel, la starebbe criticando: “Vergognoso ottenere visibilità intaccando la felicità che Rasha ha finalmente ottenuto”.
Anita Mazzotta crea il panico
In vista della puntata del 25 novembre, Anita Mazzotta ha sentito la necessità di riunire i compagni e chiarire il proprio approccio alle future nomination. Ha spiegato che, nonostante i legami nati in questi mesi, dovrà votare anche persone a cui vuole bene. “Siamo alla metà del gioco, siamo in 12 e dovrò nominare anche persone a cui tengo”, ha detto, invitando tutti a non usare la vita privata come arma.
