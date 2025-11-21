Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Grande Fratello, Rasha Younes smascherata dall'ex fidanzato: "A lei non piace Omer, è un'arrivista"

Grande Fratello, Rasha Younes smascherata dall'ex fidanzato: "A lei non piace Omer, è un'arrivista"

Accuse, retroscena taciuti e un passato che torna a bussare alla porta della Casa: l...
Omer e Rasha

Grande Fratello, rivolta nella Casa: Rasha e Omer attaccano le opinioniste. Replica (gelida) di Cristina Plevani

Tra baci, sospetti e verità scomode: nella Casa esplodono nuove tensioni mentre amor...
Omer e Rasha

Grande Fratello: scatta un bacio appassionato tra Rasha e Omer, intanto Grazia è disperata per Mattia

Grande Fratello nel caos tra amori, scontri e accuse: Valentina infiamma il web, Ras...
Pagelle Grande Fratello puntata 17 novembre 2025

Grande Fratello, le pagelle: Omer si annulla per Rasha (6), Donatella vedova turca (7), Grazia più furba di tutti (5)

Promossi e bocciati della puntata del Grande Fratello di lunedì 17 novembre: Carlott...
Omer e Rasha

Grande Fratello, Rasha scarica Omer: "Voglio persone mature". E Jonas perde la testa per una gieffina

Amori in bilico al GF: dalla lite tra Rasha e Omer al triangolo Mattia-Grazia-Carlot...
Grande Fratello, riassunto 3 novembre: Francesco eliminato, scintille tra Valentina e Benedetta, Omer 'conquista' la madre di Rasha

Grande Fratello, riassunto 3 novembre: Francesco eliminato, scintille tra Valentina e Benedetta, Omer 'conquista' la madre di Rasha

Puntata di scontri ed emozioni al Grande Fratello: si sfiora la rissa tra Valentina ...
Grande Fratello, Simona Ventura già ‘tagliata’. Rasha furiosa (e sua mamma scrive a Omer)

Grande Fratello, Simona Ventura già ‘tagliata’. Rasha furiosa (e sua mamma scrive a Omer)

Tra amori che crollano, gelosie esplosive e ascolti in calo, il Grande Fratello prov...
Omer e Rasha

Grande Fratello, scintille d’amore tra Omer e Rasha (ma lui tentenna). E Simona Ventura scrive a Donatella

Cuori che battono, tensioni che esplodono e colpi di scena continui: nella Casa del ...
Ivana e Rasha al Grande Fratello

Grande Fratello 'costretto' ad approdare al martedì, scontro epico tra Rasha e Ivana: "Sei arrogante e presuntuosa"

Tensioni e nuovi equilibri nella Casa: dalle accuse di Domenico a Flaminia al confro...

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Vacanze parigine

Ecco il posto privilegiato per esplorare la città

LEGGI

Personaggi

Rasha Younes

Rasha Younes

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963