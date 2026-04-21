Paola Caruso attaccata dall’ex Paola Caruso finisce al centro delle polemiche anche fuori dalla Casa dopo le dichiarazioni del suo ex Giancarlo Danto, che racconta la fine della loro relazione parlando di incomprensioni e di un rapporto segnato da differenze di vita e aspettative. L’ex Bonas, già legata anche a Fabio Talin, si ritrova così sotto i riflettori tra amori finiti e giudizi esterni che alimentano ulteriormente la sua fragilità nel gioco.

Francesca ancora in lacrime, attaccata dalla sorella Fuori dalla Casa, la sorella di Francesca Manzini interviene duramente criticando il comportamento della comica. Parla di una “recita” televisiva che non la rappresenta e si dice stanca delle polemiche social. Pur rispettando la sua scelta, la accusa di essere troppo fragile per il reality e spera in una sua eliminazione, scatenando nuove tensioni sulla sua immagine pubblica. A tal proposito, nelle scorse orme Francesca ha avuto un crollo emotivo e ha cercato ancora il supporto di Raimondo. La comica, infatti, tra le lacrime si è lamentata del fatto che non riesca a trovare un uomo che la ami per come è davvero e ha chiesto all’amico se la trovasse brutta.

Renato in crisi pronto ad abbandonare Renato Biancardi esplode dopo gli scontri in Casa e arriva a un punto di rottura. Tra accuse, litigi e incomprensioni, confessa di stare male e parla apertamente di attacchi di panico e della volontà di uscire dal gioco. In un momento di forte emotività, minaccia l’abbandono, sentendosi isolato e sotto pressione dagli altri concorrenti.

Lucia nello sconforto per la madre Lucia Ilardo vive un momento di forte fragilità emotiva e scoppia in lacrime durante la notte. Confessa alle coinquiline di sentire la mancanza della madre, figura centrale della sua vita. Adriana Volpe prova a consolarla proponendole di dormire insieme, gesto che la aiuta a ritrovare un minimo di serenità dopo un crollo emotivo improvviso.