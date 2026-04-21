Grande Fratello Vip, è lacrime-day: Renato minaccia di uscire, Lucia in crisi, stoccata feroce dall'ex di Paola Caruso
Tra attacchi personali, crolli emotivi e scontri nella coreografia, la Casa si divide sempre di più, e metà dei concorrenti scoppia in lacrime o nello sconforto.
Paola Caruso attaccata dall’ex
Paola Caruso finisce al centro delle polemiche anche fuori dalla Casa dopo le dichiarazioni del suo ex Giancarlo Danto, che racconta la fine della loro relazione parlando di incomprensioni e di un rapporto segnato da differenze di vita e aspettative. L’ex Bonas, già legata anche a Fabio Talin, si ritrova così sotto i riflettori tra amori finiti e giudizi esterni che alimentano ulteriormente la sua fragilità nel gioco.
Francesca ancora in lacrime, attaccata dalla sorella
Fuori dalla Casa, la sorella di Francesca Manzini interviene duramente criticando il comportamento della comica. Parla di una “recita” televisiva che non la rappresenta e si dice stanca delle polemiche social. Pur rispettando la sua scelta, la accusa di essere troppo fragile per il reality e spera in una sua eliminazione, scatenando nuove tensioni sulla sua immagine pubblica. A tal proposito, nelle scorse orme Francesca ha avuto un crollo emotivo e ha cercato ancora il supporto di Raimondo. La comica, infatti, tra le lacrime si è lamentata del fatto che non riesca a trovare un uomo che la ami per come è davvero e ha chiesto all’amico se la trovasse brutta.
Renato in crisi pronto ad abbandonare
Renato Biancardi esplode dopo gli scontri in Casa e arriva a un punto di rottura. Tra accuse, litigi e incomprensioni, confessa di stare male e parla apertamente di attacchi di panico e della volontà di uscire dal gioco. In un momento di forte emotività, minaccia l’abbandono, sentendosi isolato e sotto pressione dagli altri concorrenti.
Lucia nello sconforto per la madre
Lucia Ilardo vive un momento di forte fragilità emotiva e scoppia in lacrime durante la notte. Confessa alle coinquiline di sentire la mancanza della madre, figura centrale della sua vita. Adriana Volpe prova a consolarla proponendole di dormire insieme, gesto che la aiuta a ritrovare un minimo di serenità dopo un crollo emotivo improvviso.
Tensioni tra Francesca e Alessandra
Durante le prove della coreografia, esplode lo scontro tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. La prima vuole mantenere una linea precisa e strutturata, mentre Alessandra critica l’organizzazione definendola poco chiara e poco divertente. Il confronto si accende rapidamente, trasformando la preparazione del ballo in un nuovo terreno di scontro nella Casa.
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