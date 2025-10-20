Mediaset Infinity 1 /5 Il coraggio di Ivana: dal coming out alla rinascita personale Nella Casa del Grande Fratello, Ivana Castorina ha deciso di raccontare tutto di sé. Con voce ferma ma piena di emozione, ha parlato del suo percorso di transizione, delle paure, delle ferite e del momento in cui ha trovato il coraggio di dire la verità alla madre. Un racconto che ha commosso tutti, perché autentico, perché pieno di quella fragilità che non cerca pietà ma comprensione. “Lei aveva paura di non rivedermi più, ma poi ha capito che stava dicendo addio al figlio per accogliere la figlia”, ha spiegato Ivana, ricordando il giorno in cui la madre ha scelto l’amore invece del pregiudizio. Da lì è iniziata la sua vera vita, quella in cui si è finalmente sentita se stessa.

Mediaset Infinity 2 /5 Toni, il marito che ha sempre supportato Ivana Dietro la forza di Ivana c’è Toni, il marito che ha saputo accoglierla con tenerezza e rispetto. Si sono conosciuti vicino Catania e, come lei ha raccontato, all’inizio aveva paura di aprirsi, temeva di essere rifiutata. Ma Toni non si è arreso: “Mi ha preso le mani e mi ha detto: basta, sei una splendida donna con un bagaglio”. Da allora sono inseparabili. Sposati dal 2022, vivono un amore che lei definisce “equilibrato e consapevole”, costruito sulla fiducia e sulla libertà reciproca. Nel confessarsi al Grande Fratello, Ivana ha ammesso di temere per lui, per il peso mediatico che le sue parole potrebbero avere, ma anche di sapere che, se è arrivata a raccontarsi così, è grazie al sostegno di quell’uomo che l’ha fatta sentire finalmente completa.

Mediaset Infinity 3 /5 Omar Benabdallah e la confessione Un altro momento che ha fatto discutere è stato quello di Omar Benabdallah, detto Bena. In veranda, tra una chiacchiera e l’altra, ha raccontato di aver frequentato donne molto più grandi di lui, persino una di 72 anni, ricevendo in cambio regali e prodotti per la palestra. Una rivelazione che ha spiazzato i coinquilini e scatenato reazioni opposte. C’è chi ha sorriso, prendendola come una goliardata, e chi invece si è mostrato infastidito. Rasha e Omer, in particolare, non hanno nascosto il disagio: “A 27 anni sei responsabile di quello che dici”, ha commentato Rasha. La discussione ha continuato ad animare il web, mentre Bena resta uno dei concorrenti più chiacchierati — e a rischio eliminazione.

Mediaset Infinity 4 /5 Simone De Bianchi, commuove per il legame con la madre Tra le mura della Casa, anche Simone De Bianchi si è lasciato andare a riflessioni più intime. Ha parlato del rapporto con la madre Francesca, con cui condivide questa esperienza televisiva, e del bisogno crescente di autonomia. “Questo è il mio ultimo ballo con mamma prima di diventare grande”, ha detto, spiegando di voler presto vivere un periodo lontano da casa, per capire chi è davvero. Un pensiero che ha colpito Rasha e Ivana, che lo hanno incoraggiato a seguire quella spinta. Una confessione sincera, che mostra un ragazzo consapevole di dover crescere, ma ancora profondamente legato alle sue radici.