per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset 1 /5 I Vip lasciano la Casa per il Referendum Al Grande Fratello Vip i concorrenti potranno lasciare temporaneamente la Casa per esercitare il diritto di voto in occasione del Referendum sulla giustizia previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo. I vip, entrati martedì 17 marzo, non voteranno all’interno della Casa né in città diverse dal loro comune di residenza. La produzione del reality Mediaset condotto da Ilary Blasi ha organizzato uscite lampo: chi farà richiesta verrà accompagnato nella propria città per votare e poi rientrerà possibilmente in giornata. Una scelta obbligata di fronte a un diritto costituzionale. Una situazione simile si era già verificata alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, quando però, a causa delle norme Covid-19, i concorrenti dovettero osservare quattro giorni di quarantena prima di rientrare in gioco.

ufficio stampa Mediaset/Endemol 2 /5 Paola Caruso in lacrime per il figlio Michele Tra i momenti più toccanti di questi primi giorni c’è stato lo sfogo di Paola Caruso. La showgirl ha raccontato di aver accettato il reality per una ragione precisa, le servono soldi per operare di nuovo il figlio Michele in America: “A maggio devo andare in America per operarlo di nuovo. Per questo voglio restare qui perché devo lavorare, devo guadagnare. Che devo fare? Devo andare a rubare? In tutto questo, il padre niente. Io sono sola. Neanche una telefonata”. La Caruso ha spiegato che il bambino, dopo una puntura fatta durante una vacanza a Sharm el-Sheikh nel 2022, ha riportato una lesione al nervo sciatico. “Mi sento impazzire. Non riesco a perdonarmelo. Mio figlio sta pagando per una decisione che ho preso io”. Dopo un primo intervento in Italia dall’esito negativo, Paola lo ha portato negli Stati Uniti: “Il danno di mio figlio è definitivo, nessuno potrà ridargli il nervo sciatico, ma grazie all’intervento che abbiamo fatto negli Stati Uniti, riesce a camminare senza il tutore”.

ufficio stampa Mediaset/Endemol 3 /5 Lucia parla di Rosario e dei rapporti interrotti Lucia Ilardo è entrata subito nelle dinamiche della Casa, anche per il suo passato sentimentale. Con Ibiza ha parlato del rapporto con l’ex Rosario Guglielmi, con cui la rottura era arrivata dopo Temptation Island: “Non ci sono rapporti ad oggi, purtroppo” ha confessato. Diversa invece la situazione con Edoardo, il suo primo fidanzato: “Nonostante non sia finita bene… siamo rimasti in buonissimi rapporti”. Con Rosario, però, il dialogo sembra impossibile, anche perché la loro separazione è stata pubblica. Intanto lui, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha commentato il presunto flirt di Lucia con Lorenzo Spolverato: “Potrebbe piacergli ma credo sia stato fatto per gossip perchè Lorenzo è stato protagonista del Gf”. E su un possibile ingresso nella Casa ha ammesso: “Si, entrerei per un confronto più a mente lucida rispetto a mesi fa e, magari, anche per rimanere”.

per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset 4 /5 Sponsor in fuga? Il caso Givova e l’arrivo di Zeus Il cambiamento al Grande Fratello Vip non riguarda solo la conduzione. Dopo l’uscita di Alfonso Signorini, anche lo storico sponsor tecnico Givova non compare più nella nuova edizione. Al suo posto è arrivato Zeus. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, l’accordo con Zeus sarebbe stato definito pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale. Givova, contattata, ha parlato di “possibili cambi di strategia”. L’avvocato Giuseppina Lodovico ha precisato: “La scelta non era legata a Signorini” e ha spiegato che la mancata conferma sarebbe dovuta all’“incertezza prolungata sulla messa in onda del programma”.