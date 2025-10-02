Tra lacrime, primi flirt e notti insonni: i primi giorni turbolenti nella Casa del Grande Fratello si fanno sentire. Ecco tutte le liti e i drammi in corso.

Mediaset Infinity 1 /5 Anita in crisi per la malattia della madre Nei primi giorni di convivenza i concorrenti del Grande Fratello hanno già cominciato ad aprirsi. Domenico ha ricordato con le coinquiline la madre scomparsa a causa di un tumore, lasciandosi andare alle lacrime. Le sue parole hanno toccato Anita, che a sua volta ha confessato la malattia della madre, attualmente in cura. La ragazza, pur tra la paura e la lontananza, ha spiegato di trovarsi nella Casa proprio per volontà della madre, ricevendo conforto e abbracci da Francesca, Grazia e dallo stesso Domenico.

Mediaset Infinity 2 /5 Giulio e Benedetta ancora sotto osservazione Mentre qualcuno si apre alle emozioni, altri cominciano a fare i conti con le prime dinamiche di gioco. A incuriosire i compagni è la vicinanza tra Giulio e Benedetta: i due sembrano molto affiatati e passano diverse notti insieme, ma resta il dubbio se si tratti di una simpatia reale o di una strategia. Simone, in particolare, teme che questo legame possa mettere in difficoltà Giulio, soprattutto perché è l’unico a non poter ottenere l’immunità alle Nomination.

Mediaset Infinity 3 /5 Discussione in Casa per il rispetto delle regole Nonostante l’entusiasmo iniziale, le notti movimentate stanno già creando attriti. Una battaglia di cuscini ha diviso la Casa: Grazia e Matteo hanno chiesto più rispetto e regole, mentre Giulio e altri concorrenti hanno difeso il clima goliardico. La discussione è stata accesa, con Grazia che si è lamentata di non riuscire a dormire e Matteo che ha invocato ordine e disciplina. Alla fine, tra chiarimenti e scuse reciproche, i due hanno provato a stemperare le tensioni.

Mediaset Infinity 4 /5 Matteo Azzali affossato dalla sua ex Il pugile è uno dei protagonisti più discussi. Dopo aver dichiarato di voler abbandonare il reality perché infastidito dai comportamenti superficiali dei coinquilini, è arrivata una voce esterna a complicare la situazione. L’ex compagna di Matteo lo ha accusato pubblicamente sui social, definendolo un “pagliaccio” e raccontando che la loro relazione sarebbe finita per un’altra donna appena tre mesi fa. Una testimonianza che mette in discussione l’immagine rigorosa che Azzali ha voluto trasmettere al pubblico.