Grande Fratello, Grazia Kendi impazzisce in piena notte e Matteo viene sbugiardato dalla ex: "Pagliaccio"
Tra lacrime, primi flirt e notti insonni: i primi giorni turbolenti nella Casa del Grande Fratello si fanno sentire. Ecco tutte le liti e i drammi in corso.
-
1/5
Anita in crisi per la malattia della madre
Nei primi giorni di convivenza i concorrenti del Grande Fratello hanno già cominciato ad aprirsi. Domenico ha ricordato con le coinquiline la madre scomparsa a causa di un tumore, lasciandosi andare alle lacrime. Le sue parole hanno toccato Anita, che a sua volta ha confessato la malattia della madre, attualmente in cura. La ragazza, pur tra la paura e la lontananza, ha spiegato di trovarsi nella Casa proprio per volontà della madre, ricevendo conforto e abbracci da Francesca, Grazia e dallo stesso Domenico.
-
2/5
Giulio e Benedetta ancora sotto osservazione
Mentre qualcuno si apre alle emozioni, altri cominciano a fare i conti con le prime dinamiche di gioco. A incuriosire i compagni è la vicinanza tra Giulio e Benedetta: i due sembrano molto affiatati e passano diverse notti insieme, ma resta il dubbio se si tratti di una simpatia reale o di una strategia. Simone, in particolare, teme che questo legame possa mettere in difficoltà Giulio, soprattutto perché è l’unico a non poter ottenere l’immunità alle Nomination.
-
3/5
Discussione in Casa per il rispetto delle regole
Nonostante l’entusiasmo iniziale, le notti movimentate stanno già creando attriti. Una battaglia di cuscini ha diviso la Casa: Grazia e Matteo hanno chiesto più rispetto e regole, mentre Giulio e altri concorrenti hanno difeso il clima goliardico. La discussione è stata accesa, con Grazia che si è lamentata di non riuscire a dormire e Matteo che ha invocato ordine e disciplina. Alla fine, tra chiarimenti e scuse reciproche, i due hanno provato a stemperare le tensioni.
-
4/5
Matteo Azzali affossato dalla sua ex
Il pugile è uno dei protagonisti più discussi. Dopo aver dichiarato di voler abbandonare il reality perché infastidito dai comportamenti superficiali dei coinquilini, è arrivata una voce esterna a complicare la situazione. L’ex compagna di Matteo lo ha accusato pubblicamente sui social, definendolo un “pagliaccio” e raccontando che la loro relazione sarebbe finita per un’altra donna appena tre mesi fa. Una testimonianza che mette in discussione l’immagine rigorosa che Azzali ha voluto trasmettere al pubblico.
-
5/5
Grazia tra sfoghi e nervosismo
Se i primi giorni hanno portato leggerezza per alcuni, per Grazia Kendi si sono rivelati un banco di prova già complicato. Dopo la lite per la cipolla in cucina, la concorrente ha perso la pazienza nella notte a causa degli schiamazzi e del lancio di cuscini. Stanca e senza sonno, ha minacciato di reagire in modo pesante se non fosse stata lasciata riposare: uno sfogo colorito che ha acceso ulteriormente il dibattito nella Casa.
