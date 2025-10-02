Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Grazia Kendi

Grande Fratello, chi è Grazia Kendi: la nuova concorrente (bellissima) e perché è già famosa

Nata a Milano nel 2000, la giovane modella dovrebbe approdare nella Casa più spiata ...
Benedetta e Giulio - Grande Fratello

Grande Fratello, è subito caos: l'erroraccio degli autori e Grazia diventa una bestia per una cipolla

I dubbi di strategia di Jonas, le liti di Grazia e i microfoni lasciati aperti in co...
Simona Ventura

Grande Fratello 2025, sondaggi televoto: Anita è già una star, Matteo e Francesco in difficoltà

A pochi giorni dalla chiusura del primo televoto, i fan del reality Mediaset sembran...
Grande Fratello prime polemiche

Grande Fratello, subito polemiche: Giulia verso l’espulsione e Matteo vuole ritirarsi, perché

La 19enne ha detto una frase offensiva e ora il pubblico chiede la squalifica, mentr...
Simona Ventura, conduttrice del Grande Fratello

Grande Fratello, Simona Ventura annuncia: "Il pugile Matteo primo concorrente" Chi è (e perché è speciale)

Cast Grande Fratello 2025, Simona Ventura annuncia in Tv il primo concorrente: “Un g...
Simona Ventura, conduttrice del Grande Fratello

Grande Fratello concorrenti, foto e lavoro dei nuovi gieffini: chi sono e cosa fanno

Un cast di volti comuni ma con storie straordinarie, tra sport, rinascite e sfide pe...
Ascolti 29 settembre 2025

Ascolti tv ieri (29 settembre): il nuovo Grande Fratello ‘bloccato’ da Blanca. Clamoroso record di Gerry Scotti

Il Grande Fratello debutta al 20,4% di share e viene superato dalla fiction Rai (23%...
Simona Ventura minacciata di morte, dove vedere la puntata de Le Iene in streaming

Simona Ventura coraggiosa: tutto pronto per il Grande Fratello ma la sua vita è in pericolo

Stasera partirà il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura: la conduttrice è pronta ...
Floriana Secondi

Floriana Secondi, la vita privata: il flirt con Mammucari, il figlio bullizzato e la rinascita grazie al fidanzato Angelo

Vincitrice del Grande Fratello nel 2003, sarà commentatrice d'eccezione nella nuova ...

Leader Piattaforme Aeree

Scale sicure in quota

Le soluzioni all'avanguardia e in totale sicurezza

LEGGI

Personaggi

Matteo Berrettini

Matteo Berrettini

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963