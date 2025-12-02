Grande Fratello, mazzata degli autori: giorni difficilissimi. E un big verso l’esclusione
Una giornata tesa nella Casa tra litigi, chiarimenti mancati, strategie di sopravvivenza e un televoto che parla chiaro per la prossima settimana.
Il messaggio per Omer incendia il salotto
La lettura dei commenti dei telespettatori ha acceso gli animi nella Casa. Un messaggio rivolto a Omer: "Omer basta continuare a dire che sei un uomo, chi lo è non lo dice, lo dimostra", ha subito spaccato il gruppo. Il ragazzo ha provato a difendersi ricordando anche il recente aereo di sostegno, mentre Rasha lo appoggiava apertamente. Jonas ha letto quelle parole come una provocazione, facendo riemergere vecchie tensioni. A complicare tutto è arrivato anche l’intervento di Simone, che ha fatto esplodere una discussione con Rasha, sfociata persino in un’accusa da parte della madre di lui.
Confronto tra Domenico e Benedetta
La diretta con l’ospitata di Valentina Piscopo e la Nomination inaspettata di Jonas ha lasciato Benedetta scossa. Domenico l’ha raggiunta per parlarle, trovandola confusa e arrabbiata con sé stessa. Lui ha provato a spiegare il proprio stato d’animo dopo il confronto con Valentina, soprattutto riguardo alla riconsegna dell’anello. Ha ammesso le sue colpe e ha detto di voler chiarire fuori, ma senza interrompere ora il suo percorso. Benedetta, invece, ha sottolineato come la loro amicizia sia destinata a fermarsi una volta usciti.
Giulia contro Domenico: la finalista non ci sta
Nonostante il buon rapporto costruito nella Casa, Giulia non ha gradito affatto l’atteggiamento di Domenico durante il confronto con Valentina. Subito dopo la puntata si è sfogata con Benedetta e Donatella, criticandolo apertamente e dicendo che, al posto suo, sarebbe uscita per affrontare la situazione familiare. Sia Donatella che Anita hanno condiviso il suo pensiero, arrivando a mettere in dubbio le parole del campano e la sincerità dei suoi sentimenti. "Il cuore non vale il gioco" ha detto Anita alla fine.
Budget ridotto all'osso: la spesa diventa un’impresa
La prova di cultura andata malissimo è costata alla Casa un budget ridotto all’osso: solo 10 euro a testa. Giulia e Donatella hanno letto il comunicato ufficiale davanti a tutti, generando subito preoccupazione generale. Con così pochi soldi a disposizione, il gruppo si è riunito attorno al tavolo per fare una lista ragionata, cercando di conciliare necessità e preferenze personali. Tra conti, tagli e qualche discussione inevitabile, i ragazzi hanno provato a trovare un equilibrio per affrontare la settimana.
I risultati del televoto: Simone rischia grosso
Le percentuali del televoto parlano chiaro: al momento quello meno sostenuto dal pubblico è Simone De Bianchi, fermo al 6,31%. In cima alla classifica c’è Rasha con il 49,85%, seguita da Francesca al 28,77% e da Domenico al 15,08%. Un risultato che potrebbe ribaltare gli equilibri interni, soprattutto considerando le tensioni degli ultimi giorni e l’immagine non proprio positiva che Simone sta dando al pubblico.
