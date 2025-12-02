Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Simona Ventura

Grande Fratello nei guai, vicini in rivolta: “Dovete smetterla”, protesta durissima contro il reality

Tra chiarimenti mancati, nervi tesi e confessioni che cambiano il clima nella Casa, ...
Omer e Rasha

Grande Fratello, l'ex di Rasha pronto ad entrare in Casa: il piano degli autori per affossare Omer

Nuove indiscrezioni agitano il GF e accendono i dubbi sulle strategie dietro le dina...
Grande Fratello, Jonas contro Omer: il piano per farlo squalificare

Grande Fratello, televoto per la finale: Omer vs Jonas (ma occhio a Grazia). Chi è il secondo finalista? Il sondaggio

Nella puntata del 1 dicembre, il televoto emetterà un doppio verdetto: in nomination...
Grande Fratello cosa successo puntata 1 dicembre eliminato nomination finalista

Grande Fratello (1 dicembre), cosa è successo: Jonas trionfa, Omer in lacrime e Simona Ventura furiosa. Chi è in nomination

Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello del 1 dicembre 2025: risultato del...
Simona Ventura e Alfonso Signorini

Grande Fratello, svelata la data della finale. E Pier Silvio vara la rivoluzione (senza Simona Ventura)

Dietro la corsa alla finale del Grande Fratello si intrecciano strategie, delusioni ...
Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione

Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione

Il Grande Fratello stasera 10 novembre vivrà un nuovo televoto: Grazia, Giulia, Dome...
Simona Ventura e Simone De Bianchi

Grande Fratello: protesta di massa, gesto assurdo e una squalifica in arrivo

Il recap della settimana e le ultime news dalla Casa del Grande Fratello: vicini fur...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello, ore di caos e minacce: un concorrente perde la testa e una big annuncia il ritiro

Il recap della settimana e le news del Grande Fratello. Amori al capolinea, baci ina...
Mattia e Grazia

Grande Fratello, gli autori mettono in crisi Grazia con Mattia, Valentina Piscopo velenosa: "Benedetta è falsa"

Grazia messa alla prova, Mattia scopre la verità, Anita e Jonas guardano al futuro, ...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Omer Elomari del Grande Fratello

Omer Elomari
Nikita Perotti

Nikita Perotti
Rasha Younes

Rasha Younes
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo
Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963