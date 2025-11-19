Grande Fratello, rivolta nella Casa: Rasha e Omer attaccano le opinioniste. Replica (gelida) di Cristina Plevani
Tra baci, sospetti e verità scomode: nella Casa esplodono nuove tensioni mentre amori, alleanze e critiche dall’esterno rimescolano gli equilibri.
-
1/5
Jonas innamorato perso di Anita
Nella Casa c’è aria di bilanci per Jonas Pepe, che in queste ore si è lasciato andare a riflessioni profonde con Francesca. Il modello ha raccontato di sentirsi cresciuto grazie al Grande Fratello, convinto che l’isolamento dagli stimoli esterni stia aiutando tutti a guardarsi allo specchio senza filtri. “Questo posto ti permette di cambiare in meglio”, ha detto, spiegando di aver trovato un equilibrio nuovo, soprattutto nella relazione con Anita. Per la prima volta, Jonas sente di vivere un sentimento con maturità diversa rispetto al passato. Francesca lo incoraggia, è convinta che i due andranno avanti anche fuori; lui sorride e conferma che il legame resiste persino quando si ritrovano in stanze diverse: “Anche se distanti, troveremo il modo”.
-
2/5
Il bacio tra Mattia e Carlotta e la furia silenziosa di Grazia
La puntata del 17 novembre ha stravolto ogni equilibrio: Carlotta è entrata e ha ribadito a Mattia di considerarlo ancora il suo compagno, nonostante gli sfoghi sui social. Lui, dopo un confronto teso, le ha dato un bacio appassionato, confermando la sua posizione. In studio, però, c’è chi non l’ha presa bene: Ascanio ha accusato Grazia di avergli regalato l’immunità per “tenerselo ancora una settimana”, definendola senza giri di parole una “paraculata”. Dopo la diretta, la tensione si è spostata in cucina: Mattia si è infilato i tappi nelle orecchie mentre pulivano, gesto che ha ferito Grazia. Lei ha provato a capirne il motivo, lui ha liquidato tutto come “vittimismo”. Più tardi, la gieffina ha paragonato la situazione a un vecchio episodio del GF Vip, ricordando la celebre situazione di Giulia De Lellis.
-
3/5
Anita richiama Simone
Dopo un'eliminazione pesante, Anita ha voluto affrontare Simone per chiarire alcune percezioni della puntata. Mentre il ragazzo le ha riconosciuto maturità nel modo in cui si è posta con Francesca, lei gli ha fatto notare un atteggiamento che non le è tornato: l’applauso al bacio tra Rasha e Omer, dopo aver espresso dubbi in passato. Anita non contesta che qualcuno possa avere opinioni diverse, ma per lei certe reazioni vanno pesate. “Io mi sento giocatrice, ma umana”, gli ha detto, spiegando che proprio per questo nota le incoerenze.
-
4/5
Omer contro Bruganelli e Plevani
La nona puntata è stata durissima per la coppia più discussa della Casa. Sonia Bruganelli e Cristina Plevani hanno messo in dubbio la genuinità del rapporto tra Rasha e Omer, sostenendo che il legame sia più una risposta agli aerei dei fan che un sentimento reale. Sonia ha tracciato un paragone diretto con Anita e Jonas, arrivando a dire che nella coppia Rasha-Omer uno “decide se piove o c’è il sole” e l’altro si limita a prendere “l’ombrello o il ventaglio”. La Plevani è andata ancora più giù duro: “A Rasha piace Rasha, e lui è diventato la moquette sotto i suoi piedi”. Parole che hanno fatto perdere la pazienza a Omer, censurato più volte dalla regia mentre sbottava contro le opinioniste: “Mi sono rotto il c***o… come vi permettete?”.
-
5/5
Rasha esplode contro la regia e le opinioniste
Se Omer è esploso, Rasha non è rimasta indietro. Sfogandosi con Giulia, ha detto che il montaggio della puntata l’ha dipinta in modo distorto, mostrando solo frammenti utili a creare un racconto negativo. Per lei, gli autori avrebbero costruito una narrazione artificiosa, accentuando conflitti e insinuazioni. Ma la parte che l’ha ferita di più è il trattamento riservato a Omer: “È un ragazzo educato e orgoglioso, e lo riducono a un cagnolino”. Rasha ha definito “irrispettose” le parole dette in studio, convinta che certi giudizi non tengano conto della persona e della sua dignità. “Aprire bocca per dargli fiato è una cosa che non sopporto”, ha detto.
