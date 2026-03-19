Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro fa una confessione inaspettata su Francesca Tocca: "Ci siamo lasciati due volte"
Tra confessioni sentimentali, rivalità accese e lacrime in giardino, nella Casa del Grande Fratello Vip gli equilibri cambiano ogni giorno.
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Todaro parla di Francesca Tocca, e si pensa che lei potrebbe entrare in casa
Al Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro si è raccontato senza filtri parlando del rapporto con l’ex Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine. I due sono stati legati per molti anni e solo di recente hanno ufficializzato la separazione, non senza frecciatine reciproche nelle interviste. Durante una conversazione con Nicolò Brigante, Todaro ha ripercorso le tappe della loro storia: “Io mi sono lasciato due volte – ha rivelato -. Noi ci siamo sposati nel 2014. Ci siamo lasciati a fine 2019. Siamo stati quasi due anni, un anno e mezzo separati. Poi ci abbiamo riprovato. Siamo stati insieme altri tre anni. Poi ci siamo rilasciati, novembre 2024. Però io ti posso dire che… vado molto d’accordo. Lei è una persona fantastica. Poi ho la serenità di dire che ci ho provato, capito? Perché io dopo due anni di rimettermi insieme… E stai altri tre anni. Abbiamo fatto il massimo”.Todaro ha inoltre confermato di avere una nuova relazione: l’identità della fidanzata resta segreta, anche se alcune indiscrezioni parlano di una famosa tiktoker nel settore fitness. Intanto si vocifera che Francesca Tocca potrebbe entrare nella Casa.
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Adriana si scaglia contro Antonella
Non scorre buon sangue tra Adriana Volpe e Antonella Elia. L’ostilità tra le due è evidente fin dall’inizio e, parlando con Ibiza Altea, Adriana ha provato ad analizzare il comportamento della rivale. “È destabilizzante” ha spiegato la VIP, sottolineando come Antonella entri spesso in modo irruento, dando l’impressione di attaccare gli altri. “Le dinamiche le crea lei” ha aggiunto, attribuendo proprio ai suoi atteggiamenti molti degli scontri nati nella Casa. Adriana riconosce però anche il lato fragile di Antonella: quando la vede cedere emotivamente, cambia approccio e prova empatia. Un equilibrio sottile tra scontro e comprensione, che rende il loro rapporto uno dei più complessi di questa edizione.
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Ibiza e il racconto del suo ex
Ibiza si è sfogata con Lucia per la fine della sua storia con il celebre ex Daniele. “Abbiamo condiviso tanto, non ha senso” racconta rammaricata. La loro relazione era nata all’interno di un programma televisivo, con un colpo di fulmine immediato. Dopo il programma, un viaggio a Madrid e poi la decisione di continuare, con lui che la raggiungeva spesso a Milano. Un amore durato circa un anno e mezzo, definito da lei come il primo vero amore, concluso però tra tensioni e una rottura definitiva, seguita da un ultimo periodo trascorso insieme a Miami.
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Giovanni e Lucia: le strategia
In una serata tranquilla, tra tisane e chiacchiere, Giovanni Calvario e Lucia Ilardo si sono ritrovati soli a parlare di Nomination. Lucia ha chiarito di non avere nulla di personale contro Dario Cassini: la sua è stata una scelta strategica, puntando su quello che riteneva l’anello più debole. Giovanni ha condiviso una riflessione significativa: “Noi partiamo con il pregiudizio che siamo i cattivi… gli altri partono con il pregiudizio che sono i buoni”. I due hanno parlato di strategie future, dei possibili “maxi buoni” e dell’arrivo dei “bacchettoni”, tra ironia e consapevolezza.
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Antonella in lacrime, Marco la consola
In giardino, Marco Berry e Antonella Elia hanno vissuto un momento intenso. Marco l’ha spronata a riconoscere ciò che ha costruito nella vita: “Chi non apprezza non merita. Ma che te ne frega? Renditi conto di cosa hai fatto nella vita”. Antonella, commossa, ha risposto tra le lacrime con un “niente”. Marco ha poi aggiunto una riflessione più ampia: “la realtà non esiste... siamo in tre ad ascoltare la stessa storia, io lo vedo da un punto di vista, lei da un altro punto di vista, e sono tre realtà diverse: quella è la realtà vera... domani incontri la persona della tua vita, ti innamori e tutto ciò che vedevi nero diventa di un colore differente: quindi la realtà non esiste”.
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