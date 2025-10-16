Mediaset Infinity 1 /5 Jonas Pepe sotto la bufera per il sessismo Era entrato nella Casa del Grande Fratello come il ragazzo sensibile e amante della poesia, capace persino di commuovere il pubblico leggendo una lettera dedicata a Leopardi. Ma nel giro di pochi giorni, Jonas Pepe ha mostrato un volto completamente diverso. Dopo una lite quasi fisica con Omer per la cottura di una pizza, il giovane romano è finito al centro di una bufera per alcune frasi giudicate volgari e sessiste. Durante una conversazione con Francesco Rana, ha dichiarato: “Le donne ragionano tutte uguali... non me ne frega un cazzo, ormai la donna mi si è avvicinata ultimamente”, per poi aggiungere una battuta su Grazia Kendi che ha indignato il pubblico: "Mi C***verei pure lei". A peggiorare le cose, la risata complice di Simone, che ha commentato: “Ah raga, Rasha è troppo topa.” In poche ore, i social si sono riempiti di critiche: da “maschilisti” a “deludenti”, i giudizi sui due concorrenti non si sono fatti attendere.

Mediaset Infinity 2 /5 Omer e Domenico, battuta infelice e pace fatta In un clima già teso, un altro momento delicato ha coinvolto Omer e Domenico D’Alterio. Durante un gioco di presentazioni in giardino, il primo ha scherzato dicendo: “Sono Omer e voglio dire che quello che dice Domenico non è vero”, riferendosi al fatto che il coinquilino avesse una compagna e una figlia a casa. La battuta, giudicata fuori luogo, ha ferito Domenico, già in difficoltà per i dubbi sollevati da sua moglie Valentina a proposito del legame con Benedetta. L’incomprensione, però, si è risolta con un confronto sincero: Omer si è scusato, ammettendo che “era solo uno scherzo”, e i due si sono abbracciati, lasciandosi alle spalle la tensione. “Valentina ha ragione a dire quello che pensa – ha commentato Domenico – ma non sa che così mi ha spento.”

Mediaset Infinity 3 /5 Mattia Scudieri indispettisce i fan: "Gli uomini sono più belli delle donne” Doveva essere un semplice dibattito sui canoni estetici, ma si è trasformato in una polemica nazionale. Tutto è iniziato quando Mattia Scudieri ha affermato che “Gli uomini sono più belli delle donne, perché le donne si migliorano con trucco e vestiti, mentre gli uomini sono belli al naturale”. Una frase che ha scatenato le reazioni indignate di molti coinquilini e del pubblico. Jonas ha provato a ribattere, spiegando che “il corpo femminile è molto più bello di quello maschile” e aggiungendo in modo surreale che “Potete chiedere anche ai geologi o a National Geographic”. Sui social, però, la discussione è degenerata: tra chi ha ironizzato sulla battuta e chi ha insultato Mattia con commenti omofobi, il dibattito è sfuggito di mano, dimostrando quanto certi argomenti restino un terreno minato anche dentro un reality.

Mediaset Infinity 4 /5 Grazia contro Francesca: “Non riesco a farmi capire” Dopo le tensioni delle scorse settimane, Grazia Kendi torna a essere protagonista, questa volta per le critiche ricevute durante un gioco della bottiglia. Molti coinquilini, infatti, l’hanno nominata come la persona “Che si nasconde” o “Che si arrabbia troppo”. Lo sfogo è arrivato con Rasha: “Non riesco a farmi capire”, ha confessato la modella, amareggiata dai continui giudizi. Ma la frattura più evidente resta quella con Francesca, con cui il rapporto sembra ormai compromesso. “Io e Grazia non ci prendiamo, non ci posso far niente”, ha ammesso Francesca a Flaminia e Ivana, convinta che sia inutile forzare un legame. Grazia, invece, si è lasciata consolare da Donatella, che le ha ricordato: “Hai un passato ingombrante, ma ora devi pensare a costruire”. Parole che hanno riportato un po’ di pace nel cuore della gieffina.