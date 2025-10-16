Grande Fratello: Jonas Pepe nella la bufera per il sessismo. E Omer fa infuriare Domenico (c'entra la compagna)
I gieffini in casa continuano a far discutere il pubblico. Stavolta sotto la lente di ingrandimento sono gli uomini: tra scivoloni sessisti, segreti e confronti.
Jonas Pepe sotto la bufera per il sessismo
Era entrato nella Casa del Grande Fratello come il ragazzo sensibile e amante della poesia, capace persino di commuovere il pubblico leggendo una lettera dedicata a Leopardi. Ma nel giro di pochi giorni, Jonas Pepe ha mostrato un volto completamente diverso. Dopo una lite quasi fisica con Omer per la cottura di una pizza, il giovane romano è finito al centro di una bufera per alcune frasi giudicate volgari e sessiste. Durante una conversazione con Francesco Rana, ha dichiarato: “Le donne ragionano tutte uguali... non me ne frega un cazzo, ormai la donna mi si è avvicinata ultimamente”, per poi aggiungere una battuta su Grazia Kendi che ha indignato il pubblico: "Mi C***verei pure lei". A peggiorare le cose, la risata complice di Simone, che ha commentato: “Ah raga, Rasha è troppo topa.” In poche ore, i social si sono riempiti di critiche: da “maschilisti” a “deludenti”, i giudizi sui due concorrenti non si sono fatti attendere.
Omer e Domenico, battuta infelice e pace fatta
In un clima già teso, un altro momento delicato ha coinvolto Omer e Domenico D’Alterio. Durante un gioco di presentazioni in giardino, il primo ha scherzato dicendo: “Sono Omer e voglio dire che quello che dice Domenico non è vero”, riferendosi al fatto che il coinquilino avesse una compagna e una figlia a casa. La battuta, giudicata fuori luogo, ha ferito Domenico, già in difficoltà per i dubbi sollevati da sua moglie Valentina a proposito del legame con Benedetta. L’incomprensione, però, si è risolta con un confronto sincero: Omer si è scusato, ammettendo che “era solo uno scherzo”, e i due si sono abbracciati, lasciandosi alle spalle la tensione. “Valentina ha ragione a dire quello che pensa – ha commentato Domenico – ma non sa che così mi ha spento.”
Mattia Scudieri indispettisce i fan: "Gli uomini sono più belli delle donne”
Doveva essere un semplice dibattito sui canoni estetici, ma si è trasformato in una polemica nazionale. Tutto è iniziato quando Mattia Scudieri ha affermato che “Gli uomini sono più belli delle donne, perché le donne si migliorano con trucco e vestiti, mentre gli uomini sono belli al naturale”. Una frase che ha scatenato le reazioni indignate di molti coinquilini e del pubblico. Jonas ha provato a ribattere, spiegando che “il corpo femminile è molto più bello di quello maschile” e aggiungendo in modo surreale che “Potete chiedere anche ai geologi o a National Geographic”. Sui social, però, la discussione è degenerata: tra chi ha ironizzato sulla battuta e chi ha insultato Mattia con commenti omofobi, il dibattito è sfuggito di mano, dimostrando quanto certi argomenti restino un terreno minato anche dentro un reality.
Grazia contro Francesca: “Non riesco a farmi capire”
Dopo le tensioni delle scorse settimane, Grazia Kendi torna a essere protagonista, questa volta per le critiche ricevute durante un gioco della bottiglia. Molti coinquilini, infatti, l’hanno nominata come la persona “Che si nasconde” o “Che si arrabbia troppo”. Lo sfogo è arrivato con Rasha: “Non riesco a farmi capire”, ha confessato la modella, amareggiata dai continui giudizi. Ma la frattura più evidente resta quella con Francesca, con cui il rapporto sembra ormai compromesso. “Io e Grazia non ci prendiamo, non ci posso far niente”, ha ammesso Francesca a Flaminia e Ivana, convinta che sia inutile forzare un legame. Grazia, invece, si è lasciata consolare da Donatella, che le ha ricordato: “Hai un passato ingombrante, ma ora devi pensare a costruire”. Parole che hanno riportato un po’ di pace nel cuore della gieffina.
Un amore segreto scuote la Casa
A chiudere la settimana è arrivata la bomba di gossip firmata Deianira Marzano: uno dei concorrenti del Grande Fratello 2025 avrebbe avuto una relazione segreta con una nota donna dello spettacolo. Una storia intensa ma tenuta nascosta, finita proprio prima dell’ingresso nella Casa. La vip, secondo l’esperta, avrebbe scoperto la partecipazione del suo ex solo all’ultimo momento, sentendosi “Tradita”. Tra i nomi più chiacchierati ci sono Matteo Azzali, ex pugile ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, e il controverso Jonas Pepe.
