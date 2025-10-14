Trova nel Magazine
Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello, giallo Anita Mazzotta e primo eliminato: puntata di lacrime e addii, cosa succede stasera

Oggi lunedì 13 ottobre 2025 va in onda il terzo appuntamento del reality show di Can...
Simona Ventura, conduttrice del Grande Fratello

Grande Fratello, allarme rosso tra gli autori: “Finisce peggio dell’Isola”, due concorrenti verso l’addio

Dopo le minacce di addio da parte del pugile Matteo Azzali, un secondo gieffino sare...
Grazia e Domenico - Grande Fratello

Grande Fratello, primo 'palo' di Anita: "Giulio è inesistente". E Grazia crolla in lacrime per Domenico

Tra scontri accesi, confessioni private e qualche interesse che inizia a muovere le ...
Anita e il cuore in gabbia

Anita Mazzotta, il suo destino al Grande Fratello: le ore drammatiche, l'uscita improvvisa e le condizioni del rientro

Il Casa scoppia il caos, tra litigi tra ragazzi e il destino incerto di Anita, la nu...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Disastro Grande Fratello, il flop ora è clamoroso: la mossa di Mediaset per salvarlo (o cancellarlo)

Il reality show condotto da Simona Ventura è crollato al 14,4% di share e ha ‘smarri...
Simona Ventura - Grande Fratello 2025

Grande Fratello, cast ‘ridotto’ e prima bufera: “Concorrenti squalificati prima del via”. Il retroscena: chi sono

Stando alle ultime indiscrezioni a varcare l’iconica porta rossa del reality show di...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello, pagelle: Ascanio affonda Giulio (8), la serata degli shampoo (7), Simona Ventura rompe la bolla (5), Domenico fa lo gnorri (4)

Promossi e bocciate top e flop della terza puntata del reality condotto da Simona Ve...
Giulia Soponariu

Grande Fratello, la rivelazione choc di Giulia Soponariu: "Sono stata rapita". Ma gli autori non apprezzano

Poco dopo la diretta di ieri, la nuova inquilina della Casa ha svelato ai compagni u...
Jonas e Anita

Al Grande Fratello è nata una nuova coppia, Jonas e Anita dalle frecciate al flirt: "Non è difficile innamorarsi"

Dopo i primi punzecchiamenti e un confronto acceso, tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta ...

Massimo Lovati

Massimo Lovati
Rasha Younes

Rasha Younes
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Paolo Sottocorona

Paolo Sottocorona
Mew

Mew
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi

