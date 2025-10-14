Mediaset Infinity 1 /6 Il confronto infuocato tra Domenico e Valentina È stato uno dei momenti più forti dell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 13 ottobre. Valentina, compagna di Domenico D’Alterio e madre di sua figlia, ha deciso di presentarsi nella Casa per affrontarlo dopo aver visto un’eccessiva complicità tra lui e Benedetta Stocchi. “A me tutto questo sembra Temptation Island” ha esordito la donna, chiedendo rispetto e sottolineando di sentirsi ferita dal comportamento del compagno. Il confronto si è fatto subito teso, con Domenico che ha provato a giustificarsi, senza però riuscire a placare la rabbia di Valentina.

Chiamata in causa da Simona Ventura, Benedetta Stocchi ha preso la parola durante la diretta per scusarsi pubblicamente con Valentina: "Sono mortificata, prenderò le distanze, non voglio mettere in difficoltà nessuno". La gieffina, molto toccata dall'accaduto, si è poi lasciata andare a uno sfogo in confessionale, spiegando ai compagni di essere sinceramente dispiaciuta e di non provare alcuna malizia nei confronti di Domenico. "Lo vedo come un fratello maggiore o come un papà", ha confidato, rivelando di temere che la sua amicizia con lui venga fraintesa dal pubblico e dalla compagna del concorrente.

Intanto continua a far parlare di sé anche l'addio (forse momentaneo) di Anita Mazzotta. La concorrente ha lasciato il Grande Fratello per motivi personali, come ha spiegato in apertura di puntata Simona Ventura: "Ti vogliamo bene e ti aspettiamo qui con tutto il cuore". Ma nonostante l'uscita, il suo volto sul pannello dei concorrenti non è stato sbiadito, a differenza di quello di Giulio Carotenuto, eliminato. Un dettaglio che ha acceso le speranze dei fan: la piercer milanese potrebbe dunque tornare in gioco, proprio come era successo a Beatrice Luzzi in passato.

Un altro momento molto discusso della settimana riguarda la censura in diretta scattata durante un discorso di Omer, concorrente di origini siriane. Dopo l'intervento di Rasha, che aveva espresso la sua rabbia per l'accordo di pace tra Israele e Hamas, Omer ha raccontato la sua esperienza personale di guerra. Ma proprio mentre parlava, la regia ha deciso di cambiare inquadratura, interrompendo la scena. Una scelta che ha fatto infuriare il pubblico, convinto che gli autori abbiano voluto evitare un tema troppo delicato. Sui social si è acceso un dibattito acceso, con molti spettatori che si chiedono perché proporre argomenti così forti se poi non si lasciano i concorrenti liberi di esprimersi.

Dopo l'incontro con Valentina, anche Domenico ha avuto bisogno di confrontarsi con i coinquilini. Visibilmente provato, ha ammesso di essere rimasto deluso dalle parole della sua compagna ma ha ribadito che con Benedetta non c'è nulla di più di un legame affettuoso e sincero. "Può nascere un'amicizia tra un uomo e una donna, non deve esserci per forza qualcosa di malizioso", ha detto, assicurando che d'ora in avanti farà attenzione ai gesti che possono essere fraintesi. C'è però un timore che lo accompagna: quello che Valentina si sia lasciata influenzare dalle opinioni del pubblico, mettendo in discussione un rapporto lungo anni.