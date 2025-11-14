Mediaset Infinity 1 /4 Grazia contro Giulia, scoppia il caso Un gioco nato per divertirsi ha acceso la miccia. Alla domanda “Chi non vedi in finale?”, Grazia ha fatto il nome di Giulia. Da lì, il clima è cambiato in un attimo. Grazia ha motivato parlando di un “cambiamento drastico” della coinquilina, che a suo dire “si butta troppo giù” e “non regge a volte le situazioni del gioco”. Giulia l’ha presa malissimo: “Se pensi questo perché non sei mai venuta a chiedermi ‘perché sei così?’”. La risposta fredda di Grazia “È una considerazione degli ultimi giorni” ha fatto esplodere la discussione: “Hai proprio toppato”, ha ribattuto Giulia, arrivando a mettere in dubbio il rapporto tra loro: “Con te ci condivido il letto! Tu dovresti stare zitta. Io con te non ho rapporto”.

Mattia frena Grazia e fa chiarezza Mentre fuori si parla del triangolo e dei malumori di Carlotta, dentro la Casa Mattia ha scelto la strada della trasparenza con Simone: con Grazia c'è sintonia, sì, ma "nulla di più". "Con lei scherzo, mi trovo bene, ma Grazia lo sa che tra di noi non c'è niente", ha spiegato. Poi l'ammissione: "Mi sono preso due giorni, sto andando avanti, ma la mia testa sta ancora là", riferendosi alla sua storia fuori.

Rasha e Omer nel mirino di Francesca Un altro gioco di domande ha innescato un confronto a più persone. Francesca ha insinuato che l'avvicinamento tra Rasha e Omer sia strategico e destinato a sgonfiarsi fuori, creando una reazioni a catena: Flaminia ha difeso Rasha, Domenico ha parlato di due percorsi forti e autonomi, Rasha ha tagliato corto con un "La malizia è negli occhi di chi guarda". A quel punto la discussione è salita di tono quando Francesca ha rivendicato il diritto al dubbio che stiano giocando, mentre Grazia ha respinto l'idea di vedere "Il marcio" in una storia solo agli inizi. Poi la provocazione di Simone: "Tolto il rapporto con Omer, cosa rimane di memorabile in Rasha?". Grazia ha risposto secca: "Se non la conoscono è perché lei seleziona a chi mostrarsi", maFrancesca resta scettica: "Omer sembra più preso di Rasha".