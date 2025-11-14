Grande Fratello, scintille tra Ivana e Domenico, Anita gela Jonas e Mattia frena Grazia: "Tra noi non c'è niente"
Tra baci, litigi e gelosie: al Grande Fratello esplodono nuove tensioni, nascono fraintendimenti e vecchie amicizie vacillano sotto il peso delle emozioni.
-
1/4
Grazia contro Giulia, scoppia il caso
Un gioco nato per divertirsi ha acceso la miccia. Alla domanda “Chi non vedi in finale?”, Grazia ha fatto il nome di Giulia. Da lì, il clima è cambiato in un attimo. Grazia ha motivato parlando di un “cambiamento drastico” della coinquilina, che a suo dire “si butta troppo giù” e “non regge a volte le situazioni del gioco”. Giulia l’ha presa malissimo: “Se pensi questo perché non sei mai venuta a chiedermi ‘perché sei così?’”. La risposta fredda di Grazia “È una considerazione degli ultimi giorni” ha fatto esplodere la discussione: “Hai proprio toppato”, ha ribattuto Giulia, arrivando a mettere in dubbio il rapporto tra loro: “Con te ci condivido il letto! Tu dovresti stare zitta. Io con te non ho rapporto”.
-
2/4
Mattia frena Grazia e fa chiarezza
Mentre fuori si parla del triangolo e dei malumori di Carlotta, dentro la Casa Mattia ha scelto la strada della trasparenza con Simone: con Grazia c’è sintonia, sì, ma “nulla di più”. “Con lei scherzo, mi trovo bene, ma Grazia lo sa che tra di noi non c’è niente”, ha spiegato. Poi l’ammissione: “Mi sono preso due giorni, sto andando avanti, ma la mia testa sta ancora là”, riferendosi alla sua storia fuori.
-
3/4
Rasha e Omer nel mirino di Francesca
Un altro gioco di domande ha innescato un confronto a più persone. Francesca ha insinuato che l’avvicinamento tra Rasha e Omer sia strategico e destinato a sgonfiarsi fuori, creando una reazioni a catena: Flaminia ha difeso Rasha, Domenico ha parlato di due percorsi forti e autonomi, Rasha ha tagliato corto con un “La malizia è negli occhi di chi guarda”. A quel punto la discussione è salita di tono quando Francesca ha rivendicato il diritto al dubbio che stiano giocando, mentre Grazia ha respinto l’idea di vedere “Il marcio” in una storia solo agli inizi. Poi la provocazione di Simone: “Tolto il rapporto con Omer, cosa rimane di memorabile in Rasha?”. Grazia ha risposto secca: "Se non la conoscono è perché lei seleziona a chi mostrarsi", maFrancesca resta scettica: “Omer sembra più preso di Rasha”.
-
4/4
Ivana contro Domenico
Ivana ha alzato la voce perché secondo lei in Casa sopravvivono solo i più rumorosi e Domenico nei suoi confronti è stato “cafone” durante alcune Nomination. Lui ha ribattuto che il problema è non accettare i pareri altrui. Il faccia a faccia è proseguito in giardino: Ivana ha parlato di una presunta“Aria di superiorità” e di ironie fuori luogo da parte di lui, mentre Domenico si è difeso punto per punto dalle accuse. Ma entrambi hanno convenuto su un punto: d'orai in poi gli scontri dovranno mantenere più educazione. Una tregua necessaria, ma resta da capire se funzionerà.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, Jonas svolta e bacia Anita. E Simona Ventura esulta: il reality non chiude più
Tra baci attesissimi, chiarimenti sentimentali, tensioni domestiche e ascolti in cal...
Grande Fratello, Grazia e Benedetta ai ferri corti, Jonas minaccia Omer: "Ti mando fuori a calci"
Tra litigi esplosivi, ascolti in calo e amori in bilico, il Grande Fratello naviga t...
Grande Fratello, pagelle puntata 10 novembre 2025: Domenico scaricato in diretta (4), Anita e Jonas cuoricini (7), Donatella esagera con Francesca (4)
Promossi e bocciati della puntata del 10 novembre 2025 del Grande Fratello: le lacri...
Grande Fratello, scontro furioso tra Rasha e Mattia, Anita in lacrime: "Abbiamo esagerato"
Tra dolori privati, amori in crisi e notti insonni, il Grande Fratello si trasforma ...
Grande Fratello, Domenico vs Grazia e televoto all'ultimo sangue: chi viene eliminato? Il sondaggio
Cinque concorrenti forti in nomination, nuove tensioni e un televoto eliminatorio ch...
Grande Fratello (10 novembre 2025), cosa è successo: Donatella e Francesca ai ferri corti, Domenico mollato da Valentina
Emozioni, scontri e tensioni nel corso della puntata del Grande Fratello del 10 nove...
Grande Fratello: scatta un bacio appassionato tra Rasha e Omer, intanto Grazia è disperata per Mattia
Grande Fratello nel caos tra amori, scontri e accuse: Valentina infiamma il web, Ras...
Grande Fratello, scintille d’amore tra Omer e Rasha (ma lui tentenna). E Simona Ventura scrive a Donatella
Cuori che battono, tensioni che esplodono e colpi di scena continui: nella Casa del ...