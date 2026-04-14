Antonella, Adriana e Alessandra: sciopero al Gf Vip

Dopo settimane di scontri durissimi, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia hanno deciso di cambiare rotta. Le tre si sono ritrovate in cucina e hanno ammesso di aver capito il "gioco" del resto del gruppo. "Li abbiamo sgamati, questa cosa deve venire fuori", si sono dette. Alessandra ha spiegato di aver compreso la strategia degli altri: lasciarle esporre per prime per farle passare come le "cattive" della situazione, per poi inserirsi comodamente nelle dinamiche. "Quello che ho capito stasera, non mi è piaciuto per niente. Non vedono l'ora che ci esponiamo, per fare il commento negativo su di noi. Ho capito il gioco, è brutto e codardo", ha dichiarato. Anche Adriana ha condiviso l’analisi parlando di un clima studiato per farle esplodere davanti alle telecamere. Antonella è stata ancora più netta, accusando Marco di ambiguità e provocazione. Dopo un confronto notturno decisivo, le tre hanno stipulato una pace definitiva, promettendosi di non essere più pedine nelle mani degli altri e dando vita a una vera e propria coalizione strategica, cambiando quindi le sorti del gioco e annunciando addirittura una mossa a sorpresa in vista della puntata di stasera: "Ci piazziamo nei letti in pigiama, facciamo da lì la puntata e lasciamo che loro si scannino. Facciamo uno sciopero, li abbiamo sgamati", il piano di Alessandra Misspòomo. "Loro si sono coalizzati, noi siamo diventate il punto debole. Fanno i buoni e il gruppo compatto. Ci vogliono far fuori e loro fanno i soprammobili. Che comodini che sono, di cosa si parlava se c'erano solo loro?".