Grande Fratello Vip, sciopero clamoroso: le star minacciano di boicottare la puntata di stasera. Perché
Dalla pace tra Antonella, Adriana e Alessandra alle critiche contro Paola, fino al verdetto dei bookmakers e all’irruzione degli STOMP.
Antonella, Adriana e Alessandra: sciopero al Gf Vip
Dopo settimane di scontri durissimi, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia hanno deciso di cambiare rotta. Le tre si sono ritrovate in cucina e hanno ammesso di aver capito il "gioco" del resto del gruppo. "Li abbiamo sgamati, questa cosa deve venire fuori", si sono dette. Alessandra ha spiegato di aver compreso la strategia degli altri: lasciarle esporre per prime per farle passare come le "cattive" della situazione, per poi inserirsi comodamente nelle dinamiche. "Quello che ho capito stasera, non mi è piaciuto per niente. Non vedono l'ora che ci esponiamo, per fare il commento negativo su di noi. Ho capito il gioco, è brutto e codardo", ha dichiarato. Anche Adriana ha condiviso l’analisi parlando di un clima studiato per farle esplodere davanti alle telecamere. Antonella è stata ancora più netta, accusando Marco di ambiguità e provocazione. Dopo un confronto notturno decisivo, le tre hanno stipulato una pace definitiva, promettendosi di non essere più pedine nelle mani degli altri e dando vita a una vera e propria coalizione strategica, cambiando quindi le sorti del gioco e annunciando addirittura una mossa a sorpresa in vista della puntata di stasera: "Ci piazziamo nei letti in pigiama, facciamo da lì la puntata e lasciamo che loro si scannino. Facciamo uno sciopero, li abbiamo sgamati", il piano di Alessandra Misspòomo. "Loro si sono coalizzati, noi siamo diventate il punto debole. Fanno i buoni e il gruppo compatto. Ci vogliono far fuori e loro fanno i soprammobili. Che comodini che sono, di cosa si parlava se c'erano solo loro?".
Volpe nel mirino di Berry
ìLe tensioni non si sono placate e Adriana Volpe è finita più volte nel mirino di Marco Berry. Durante alcune dinamiche in Casa, Marco avrebbe incalzato Alessandra per spingerla a reagire, contribuendo ad alimentare lo scontro. Questo atteggiamento è stato letto come una provocazione studiata a tavolino. La sensazione condivisa dal trio è che Marco scelga una posizione defilata ma strategica, intervenendo nei momenti chiave per accendere le micce e poi osservare le conseguenze. Un modo di giocare che, secondo loro, punta a far emergere gli altri come aggressivi mentre lui resta nell’ombra.
Il vincitore secondo i bookmakers
Fuori dalla Casa, intanto, il giudizio dei bookmakers sembra già orientato. Secondo il confronto quote vincenti riportato da Superscommesse.it, il nome in testa ai pronostici è quello di Alessandra Mussolini, protagonista di una scalata sorprendente. Partita con scetticismo, è diventata in poche settimane la candidata numero uno al trionfo finale, grazie alla sua capacità di dettare l’agenda delle discussioni. Subito dietro resiste Antonella Elia, mentre Raimondo Todaro ha quasi dimezzato la sua quota, candidandosi come outsider pericoloso. In calo, invece, Paola Caruso, che sta vivendo un evidente momento di appannamento nelle preferenze del pubblico.
Paola Caruso sotto attacco
Durante le prove della coreografia ispirata a Moulin Rouge, Paola Caruso si è mostrata demotivata, attirando le critiche delle altre concorrenti. Alessandra ha lasciato intendere di voler osservare la sua reazione prima di intervenire, trasformando anche le prove in una possibile dinamica strategica. Francesca Manzini ha invece richiamato tutti alla professionalità, sottolineando l’importanza di garantire una buona esibizione in prima serata. Blu Barbara ha espresso una posizione intermedia, ribadendo che si tratta comunque di un lavoro di gruppo. Nel confronto diretto, Paola ha ammesso la sua difficoltà e il disorientamento rispetto alla coreografia, assicurando però di voler rispettare le regole del gioco e portare a termine la prova.
L’arrivo degli STOMP
Nel martedì della Casa è arrivato un momento del tutto inaspettato: un Freeze improvviso ha annunciato l’ingresso degli STOMP, celebri artisti britannici noti per performance di percussione, danza e teatro fisico. La cucina si è trasformata in un palcoscenico improvvisato, con pentole e utensili diventati strumenti musicali. Poi lo spettacolo si è spostato in giardino, tra bidoni e superfici metalliche, regalando ai VIP un’esibizione travolgente. Un’ondata di energia che ha portato leggerezza e spettacolo in un clima fino a quel momento segnato da strategie, sospetti e tensioni.
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