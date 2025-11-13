Grande Fratello, gli autori mettono in crisi Grazia con Mattia, Valentina Piscopo velenosa: "Benedetta è falsa"
Grazia messa alla prova, Mattia scopre la verità, Anita e Jonas guardano al futuro, Rasha racconta la sua infanzia e Valentina dice addio a Domenico.
-
1/5
Grazia costretta a scegliere tra la verità e l'immunità
È una settimana decisiva per Grazia, chiamata dagli autori del Grande Fratello a una prova che potrebbe cambiare tutto. Convocata nel Confessionale, la concorrente ha ricevuto una busta contenente la verità sulla relazione tra Mattia Scudieri e la fidanzata Carlotta: la ragazza, infatti, non lo ha mai lasciato davvero. Gli autori le hanno chiesto di scegliere se rivelarglielo o regalargli l’immunità in vista della prossima puntata. Un dilemma che ha mandato in crisi Grazia, combattuta tra l’onestà e l’affetto. “Vorresti stare qua, nonostante tutto?”, gli ha chiesto a cuore aperto. “Vorrei stare qua”, ha risposto lui, ignaro di ciò che la ragazza sa. Il destino di Mattia, ora, è nelle mani di Grazia: una decisione che potrebbe costarle la fiducia del pubblico o la nascita di un legame ancora più profondo.
-
2/5
Anita e Jonas sempre più uniti
Anita Mazzotta e Jonas Pepe continuano a essere una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello. Dopo settimane di alti e bassi, i due sembrano finalmente più sereni, ma la paura del “fuori” resta. “Ti sei immaginato fuori da qui con me?”, gli ha chiesto Anita. “Ci ho pensato tanto”, ha risposto Jonas, pur ammettendo di voler pensare prima al presente. “Qui è facile, fuori è difficile”, ha ribattuto lei, temendo che la quotidianità possa mettere alla prova il loro legame. Jonas, però, l’ha rassicurata con semplicità: “Se vuoi le cose, niente è impossibile”.
-
3/5
Mattia chiarisce il suo legame con Grazia
Dentro la Casa, Mattia ha deciso di parlare apertamente con Simone del suo rapporto con Grazia. “Con lei scherzo, mi trovo bene, ma non c’è niente”, ha dichiarato, spiegando di volerle solo bene e di non provare altro. Il giovane siciliano, visibilmente provato dalle voci provenienti dall’esterno, ha raccontato di essersi preso del tempo per riflettere dopo le dichiarazioni della fidanzata Carlotta sui social. “La mia testa è ancora là”, ha confessato. Quello che Mattia ancora non sa è che Grazia ha già letto la verità sulla sua relazione e ha scelto di proteggerlo, almeno per ora.
-
4/5
Rasha e lo scoop su suo padre
In un momento di grande emozione, Rasha Younes ha aperto il suo cuore raccontando la sua infanzia. “Sono nata in Giordania, ero la cocca di tutta la famiglia”, ha detto con un sorriso nostalgico, ricordando l’affetto dei parenti e il legame speciale con i nonni. Poi, il trasferimento in Italia, a soli quattro anni, e l’incontro con il padre, fino ad allora quasi uno sconosciuto. “Per me era un estraneo”, ha ammesso.
-
5/5
Valentina Piscopo rompe il silenzio su Benedetta
Ospite a Casa Lollo, la ex di Domenico D’Alterio ha raccontato per la prima volta il vero motivo della rottura: “Non mi sono pentita di quelle parole, le penso davvero. Forse dovevo farlo prima”. La donna ha spiegato di non aver ricevuto da Domenico alcun segno concreto di voler sistemare le cose e ha criticato anche il comportamento della mamma di Benedetta Stocchi durante l’ultima puntata: “Poteva dirgli che stavano sbagliando entrambi. È la figlia che si è buttata su un uomo impegnato. Benedetta non è sincera, è una falsa".
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello: scatta un bacio appassionato tra Rasha e Omer, intanto Grazia è disperata per Mattia
Grande Fratello nel caos tra amori, scontri e accuse: Valentina infiamma il web, Ras...
Grande Fratello, Valentina è furiosa: “Con Domenico è finita” dopo l'ultimo errore con Benedetta
Valentina lascia Domenico dopo l’ennesimo avvicinamento con Benedetta, ma il web sos...
Grande Fratello, imbarazzo alle stelle: “Ha fatto pipì a letto”. Autori salvano un concorrente
L'intesa Rasha-Anita, lo scontro Carrara-Grazia e la ship Omer-Mattia. Tutti i detta...
Grande Fratello, Grazia e Benedetta ai ferri corti, Jonas minaccia Omer: "Ti mando fuori a calci"
Tra litigi esplosivi, ascolti in calo e amori in bilico, il Grande Fratello naviga t...
Grande Fratello, pagelle (27 ottobre): Domenico come Alex Belli (5), Benedetta ingenua (6), l'arroganza di Jonas Pepe (5)
Promossi e bocciati della quarta puntata di lunedì 27 ottobre 2025: scontro infuocat...
Grande Fratello, Rasha scarica Omer: "Voglio persone mature". E Jonas perde la testa per una gieffina
Amori in bilico al GF: dalla lite tra Rasha e Omer al triangolo Mattia-Grazia-Carlot...
Grande Fratello in crisi nera, tagliate le strisce quotidiane e reality in pensione forzata: cosa rischia Ventura
Crollano gli ascolti e aumentano i drammi nella Casa: Ventura non molla, Rasha accus...
Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione
Il Grande Fratello stasera 10 novembre vivrà un nuovo televoto: Grazia, Giulia, Dome...