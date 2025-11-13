Trova nel Magazine
Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Omer e Rasha

Grande Fratello: scatta un bacio appassionato tra Rasha e Omer, intanto Grazia è disperata per Mattia

Grande Fratello nel caos tra amori, scontri e accuse: Valentina infiamma il web, Ras...
Domenico e Valentina

Grande Fratello, Valentina è furiosa: “Con Domenico è finita” dopo l'ultimo errore con Benedetta

Valentina lascia Domenico dopo l’ennesimo avvicinamento con Benedetta, ma il web sos...
Omer Elomari del Grande Fratello

Grande Fratello, imbarazzo alle stelle: “Ha fatto pipì a letto”. Autori salvano un concorrente

L'intesa Rasha-Anita, lo scontro Carrara-Grazia e la ship Omer-Mattia. Tutti i detta...
Grande Fratello, Jonas contro Omer: il piano per farlo squalificare

Grande Fratello, Grazia e Benedetta ai ferri corti, Jonas minaccia Omer: "Ti mando fuori a calci"

Tra litigi esplosivi, ascolti in calo e amori in bilico, il Grande Fratello naviga t...
Grande Fratello pagelle puntata 27 ottobre

Grande Fratello, pagelle (27 ottobre): Domenico come Alex Belli (5), Benedetta ingenua (6), l'arroganza di Jonas Pepe (5)

Promossi e bocciati della quarta puntata di lunedì 27 ottobre 2025: scontro infuocat...
Omer e Rasha

Grande Fratello, Rasha scarica Omer: "Voglio persone mature". E Jonas perde la testa per una gieffina

Amori in bilico al GF: dalla lite tra Rasha e Omer al triangolo Mattia-Grazia-Carlot...
Grande Fratello in crisi nera, tagliate le strisce quotidiane e reality in pensione forzata: cosa rischia Ventura

Grande Fratello in crisi nera, tagliate le strisce quotidiane e reality in pensione forzata: cosa rischia Ventura

Crollano gli ascolti e aumentano i drammi nella Casa: Ventura non molla, Rasha accus...
Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione

Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione

Il Grande Fratello stasera 10 novembre vivrà un nuovo televoto: Grazia, Giulia, Dome...
Jonas e Giulia

Grande Fratello, caos post puntata: Jonas insulta Giulia e Rana sbrocca. Scoperto un passaggio segreto nella Casa

Tra porte segrete, nomination e amori alla prova, il GF entra nel vivo: Grazia e Fra...

Personaggi

Anita Mazzotta

Anita Mazzotta
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Rasha Younes

Rasha Younes
Jonas Pepe

Jonas Pepe
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi

