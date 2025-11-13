Mediaset Infinity 1 /5 Grazia costretta a scegliere tra la verità e l'immunità È una settimana decisiva per Grazia, chiamata dagli autori del Grande Fratello a una prova che potrebbe cambiare tutto. Convocata nel Confessionale, la concorrente ha ricevuto una busta contenente la verità sulla relazione tra Mattia Scudieri e la fidanzata Carlotta: la ragazza, infatti, non lo ha mai lasciato davvero. Gli autori le hanno chiesto di scegliere se rivelarglielo o regalargli l’immunità in vista della prossima puntata. Un dilemma che ha mandato in crisi Grazia, combattuta tra l’onestà e l’affetto. “Vorresti stare qua, nonostante tutto?”, gli ha chiesto a cuore aperto. “Vorrei stare qua”, ha risposto lui, ignaro di ciò che la ragazza sa. Il destino di Mattia, ora, è nelle mani di Grazia: una decisione che potrebbe costarle la fiducia del pubblico o la nascita di un legame ancora più profondo.

2 /5 Anita e Jonas sempre più uniti Anita Mazzotta e Jonas Pepe continuano a essere una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello. Dopo settimane di alti e bassi, i due sembrano finalmente più sereni, ma la paura del "fuori" resta. "Ti sei immaginato fuori da qui con me?", gli ha chiesto Anita. "Ci ho pensato tanto", ha risposto Jonas, pur ammettendo di voler pensare prima al presente. "Qui è facile, fuori è difficile", ha ribattuto lei, temendo che la quotidianità possa mettere alla prova il loro legame. Jonas, però, l'ha rassicurata con semplicità: "Se vuoi le cose, niente è impossibile".

3 /5 Mattia chiarisce il suo legame con Grazia Dentro la Casa, Mattia ha deciso di parlare apertamente con Simone del suo rapporto con Grazia. "Con lei scherzo, mi trovo bene, ma non c'è niente", ha dichiarato, spiegando di volerle solo bene e di non provare altro. Il giovane siciliano, visibilmente provato dalle voci provenienti dall'esterno, ha raccontato di essersi preso del tempo per riflettere dopo le dichiarazioni della fidanzata Carlotta sui social. "La mia testa è ancora là", ha confessato. Quello che Mattia ancora non sa è che Grazia ha già letto la verità sulla sua relazione e ha scelto di proteggerlo, almeno per ora.

4 /5 Rasha e lo scoop su suo padre In un momento di grande emozione, Rasha Younes ha aperto il suo cuore raccontando la sua infanzia. "Sono nata in Giordania, ero la cocca di tutta la famiglia", ha detto con un sorriso nostalgico, ricordando l'affetto dei parenti e il legame speciale con i nonni. Poi, il trasferimento in Italia, a soli quattro anni, e l'incontro con il padre, fino ad allora quasi uno sconosciuto. "Per me era un estraneo", ha ammesso.