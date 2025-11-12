Mediaset Infinity 1 /6 Valentina Piscopo torna all’attacco contro Jonas e Anita Pur non essendo una concorrente ufficiale, Valentina Piscopo continua a essere una delle figure più discusse di questa edizione del Grande Fratello. Dopo il burrascoso confronto nella Casa con Anita Mazzotta, la (ex) compagna di Domenico D’Alterio è tornata a parlare, stavolta senza filtri. In un’intervista rilasciata a Casa Lollo, Valentina ha definito Anita “falsa”, accusandola di essersi costruita un personaggio per piacere al pubblico. Non solo: ha anche sentenziato che la storia tra Anita e Jonas Pepe “non durerà fuori dalla Casa”, convinta che la ragazza, durante la sua breve uscita per motivi familiari, abbia approfittato per capire quanto la coppia fosse protetta dai fan.

Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 2 /6 Rasha e Omer si baciano: galeotto è stato l’aereo dei fan Un messaggio in cielo, una frase in arabo e un cuore. “Maktub Fi Aleyun”, cioè “È scritto negli occhi”, è la scritta che ha sorvolato la Casa più spiata d’Italia, scatenando l’emozione tra Rasha Younes e Omer Elomari. I due, già molto vicini nelle ultime settimane, si sono lasciati andare a un lungo abbraccio, poi a un bacio sotto lo sguardo entusiasta dei coinquilini. Il giardino si è trasformato in un piccolo stadio, con applausi e grida di gioia da parte di tutti. Rasha, visibilmente emozionata, si è abbandonata tra le braccia di Omer, coronando così il momento più romantico della settimana.

Mediaset Infinity 3 /6 Grazia Kendi ammette di amare Mattia, ma ha paura Un altro momento del reality che sta facendo discutere è quello che riguarda Grazia Kendi e Mattia Scudieri. La gieffina ha ammesso di provare un sentimento profondo per il coinquilino, che però si è tirato indietro per non compromettere la sua relazione con la fidanzata. Quest’ultima, infatti, ha reagito con rabbia sui social, minacciando di lasciarlo. Grazia, delusa ma sincera, ha confidato alle amiche: “So che è a senso unico, ma mi va bene lo stesso perché mi sento bene e mi si è aperto lo scudo”.

Mediaset Infinity 4 /6 Tutte le ragazze contro Ivana n un raro momento di calma, Anita, Rasha, Grazia e Benedetta si sono ritrovate in giardino per confrontarsi sulle tensioni accumulate negli ultimi giorni. Al centro della discussione è finita Ivana Castorina, accusata da Anita di parlare alle spalle invece di affrontare le persone direttamente: “Se sento che vai da un’altra a parlare di me, io non ci provo nemmeno”. Rasha ha ammesso di averla attaccata, definendola incoerente, mentre Grazia ha aggiunto che sia Ivana che Francesca colpiscono spesso i punti deboli degli altri, soprattutto quando vogliono ferire.

Mediaset Infinity 5 /6 Simone contro tutti Il confronto più duro della settimana è stato quello che ha visto protagonista Simone, ormai esasperato per come lui e sua madre Donatella vengono giudicati dagli altri inquilini. In un lungo sfogo con Ivana e Flaminia, il ragazzo ha accusato la Casa di essere ipocrita e di usare “due pesi e due misure”: “Se mia madre avesse tirato i capelli a qualcuno, l’avrebbero massacrata”. Secondo lui, nessuno si assume le proprie responsabilità e molti si nascondono dietro un perbenismo di facciata. Jonas, d’accordo con lui, ha sottolineato che “Donatella fa comodo a tutti”, spiegando perché nessuno l’ha nominata. La discussione si è poi allargata, coinvolgendo Anita, Grazia e Francesca, e ha messo in evidenza come ormai i legami all’interno della Casa si stiano sgretolando.