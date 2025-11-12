Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Omer e Rasha

Grande Fratello, Rasha scarica Omer: "Voglio persone mature". E Jonas perde la testa per una gieffina

Amori in bilico al GF: dalla lite tra Rasha e Omer al triangolo Mattia-Grazia-Carlot...
Grande Fratello, riassunto 3 novembre: Francesco eliminato, scintille tra Valentina e Benedetta, Omer 'conquista' la madre di Rasha

Grande Fratello, riassunto 3 novembre: Francesco eliminato, scintille tra Valentina e Benedetta, Omer 'conquista' la madre di Rasha

Puntata di scontri ed emozioni al Grande Fratello: si sfiora la rissa tra Valentina ...
Grande Fratello, Simona Ventura già ‘tagliata’. Rasha furiosa (e sua mamma scrive a Omer)

Grande Fratello, Simona Ventura già ‘tagliata’. Rasha furiosa (e sua mamma scrive a Omer)

Tra amori che crollano, gelosie esplosive e ascolti in calo, il Grande Fratello prov...
Grande Fratello, Jonas contro Omer: il piano per farlo squalificare

Grande Fratello, Grazia e Benedetta ai ferri corti, Jonas minaccia Omer: "Ti mando fuori a calci"

Tra litigi esplosivi, ascolti in calo e amori in bilico, il Grande Fratello naviga t...
Grande Fratello, pagelle puntata 3 novembre: Jonas e Rasha

Grande Fratello, le pagelle: la pesantezza di Jonas (5), il flirt falsissimo di Rasha e Omer (4), solo noia e teatrini (3)

Promossi e bocciati della puntata del 3 novembre 2025 del Grande Fratello: Valentina...
Rasha e Mattia

Grande Fratello, scontro furioso tra Rasha e Mattia, Anita in lacrime: "Abbiamo esagerato"

Tra dolori privati, amori in crisi e notti insonni, il Grande Fratello si trasforma ...
Omer e Rasha

Grande Fratello, scintille d’amore tra Omer e Rasha (ma lui tentenna). E Simona Ventura scrive a Donatella

Cuori che battono, tensioni che esplodono e colpi di scena continui: nella Casa del ...
Ivana e Rasha al Grande Fratello

Grande Fratello 'costretto' ad approdare al martedì, scontro epico tra Rasha e Ivana: "Sei arrogante e presuntuosa"

Tensioni e nuovi equilibri nella Casa: dalle accuse di Domenico a Flaminia al confro...
Benedetta e Rasha

Grande Fratello, sondaggi televoto: Rasha contro Benedetta. Il pubblico ha deciso, chi esce stasera

Nuovi sfoghi nella Casa, la vigilia della diretta del GF si accende: Benedetta risch...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Mattia Scudieri

Mattia Scudieri
Mattia Fumagalli

Mattia Fumagalli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963