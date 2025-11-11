Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 1 /5 Domenico risponde alla madre di Benedetta Dopo l’ingresso della madre di Benedetta nella Casa, la situazione tra lei e Domenico è tornata al centro delle discussioni. Benedetta ha ribadito con fermezza di essere rimasta coerente con le proprie parole anche davanti alla madre, chiarendo ancora una volta che tra lei e Domenico c’è solo una forte amicizia. L’uomo, però, non ha gradito alcune frasi pronunciate durante il confronto, soprattutto quelle che hanno toccato la sua famiglia. “Una donna adulta non dovrebbe giudicare le famiglie altrui”, ha sbottato. Simone ha cercato di ridimensionare la tensione, sostenendo che la madre di Benedetta abbia parlato più con l’emozione che con la ragione. Nonostante le polemiche, Benedetta e Domenico restano uniti, ribadendo la genuinità del loro legame e la volontà di non farsi condizionare da chi, fuori dalla Casa, continua a mettere in dubbio la loro sincerità.

Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 2 /5 Rasha e Ivana, amicizia in bilico Il faccia a faccia tra Rasha Younes e Ivana Castorina è stato uno dei momenti più tesi dell’ultima puntata del Grande Fratello. Dopo giorni di silenzi e distanze, le due si sono ritrovate per chiarire le incomprensioni che hanno incrinato il loro rapporto. Ivana ha confessato di percepire in Rasha un atteggiamento spesso arrogante, aggiungendo che “a volte fai fatica a metterti nei panni delle altre persone”. Rasha non ha nascosto il proprio fastidio e ha accusato Ivana di essere troppo diplomatica, insinuando che cerchi di piacere a tutti per evitare le nomination. “A me sembra che tu voglia piacere per forza a tutti per non essere nominata”, ha detto senza giri di parole. Ivana ha respinto ogni accusa, sottolineando che per lei il dialogo non è calcolo ma umanità. Il confronto si è chiuso senza un vero chiarimento, e con le due divise come non mai.

Mediaset Infinity 3 /5 Domenico attacca Flaminia Durante una conversazione con Simone, Domenico ha espresso un giudizio piuttosto duro su Flaminia, accusandola di non essersi mai realmente coinvolta nelle dinamiche del gruppo. Secondo lui, la concorrente avrebbe mantenuto un profilo troppo basso e non avrebbe dato un contributo significativo alla vita nella Casa. “Se qualcuno deve uscire, dovrebbe essere lei, a meno che non decida finalmente di esporsi”, ha detto senza mezzi termini. Simone ha provato a mediare, ricordando che anche le discussioni possono ritorcersi contro chi le provoca. Ma Domenico è rimasto fermo nella sua idea: per lui conta mettersi in gioco e mostrarsi, anche a costo di esporsi al giudizio del pubblico.

Mediaset Infinity 4 /5 Mediaset pronta a spostare il Grande Fratello al martedì Secondo indiscrezioni, a Mediaset si starebbe pensando a un importante cambio di collocazione per La Ruota della Fortuna. Il programma condotto da Gerry Scotti potrebbe infatti approdare in prima serata su Canale 5, a partire dal 24 novembre. Una mossa che comporterebbe conseguenze anche per il Grande Fratello: il reality di Simona Ventura verrebbe spostato al martedì, mentre il mercoledì resterebbe riservato allo show musicale di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. L’obiettivo sarebbe quello di diversificare l’offerta della rete, cercando di rilanciare il prime time e rivaleggiare con Rai.