Grande Fratello: la mamma di Benedetta affronta Domenico, sventata la chiusura anticipata
Tra confronti accesi, coppie sempre più vicine e nuovi scontri tra concorrenti, questa settimana del reality si preannuncia carica di emozioni e colpi di scena.
-
1/5
La madre di Benedetta pronta al confronto con Domenico
Non si placano le polemiche sul presunto triangolo tra Benedetta, Domenico e Valentina. Dopo giorni di tensioni e confronti, nella Casa è arrivata la mamma di Benedetta, decisa a dire la sua sull’amicizia che lega la figlia a Domenico. Un ingresso che ha spiazzato tutti e che potrebbe cambiare ancora una volta gli equilibri del gioco. Intanto, Valentina appare sempre più determinata a mettere fine alla sua relazione, stanca di assistere da fuori a un legame che sembra andare ben oltre la semplice amicizia.
-
2/5
Rasha contro Francesca
Anche sul fronte delle dinamiche interne, la tensione resta alta tra Rasha Younes e Francesca Carrara. Dopo la lite di quest’ultima con Donatella Mercoledisanto, Rasha ha preso di mira la concorrente romana, accusandola di intromettersi nel suo rapporto con Omer Elomari. Durante un momento di confronto, Rasha ha messo in guardia il ragazzo: “Non voglio che lei sia partecipe di cose mie. Non parlare di me con altre persone”. Parole chiare che lasciano intendere una crescente insofferenza.
-
3/5
Jonas e la dichiarazione d'amore per Anita
Tra le tante tensioni, però, una coppia sembra andare nella direzione opposta. L’intesa tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta cresce giorno dopo giorno e ormai i due non si nascondono più. In un momento di sincerità, Jonas ha ammesso di sentirsi travolto da ciò che sta vivendo: “È bellissimo, ma per me è una cosa nuova che non provavo da tanto tempo”. Poco dopo, guardando Anita negli occhi, le ha detto senza filtri: “Mi stai fo***ndo il cervello”. Una frase che ha fatto il giro dei social.
-
4/5
Ivana contro Benedetta
Benedetta torna al centro delle polemiche anche per un altro fronte, quello con Ivana Castorina. La concorrente catanese, parlando con Rasha, ha confessato di essere rimasta delusa dal comportamento della gieffina romana: “Non mi stanno bene determinate situazioni. Sono caduta dalle nuvole nel sentire determinate cose”. Ivana si è detta stupita dal cambiamento improvviso nei rapporti e convinta che Benedetta si stia distaccando da lei senza reali motivi. “Magari non le interessa chiarirlo”, ha commentato Rasha.
-
5/5
Il Grande Fratello va avanti fino a dicembre
Fuori dalla Casa, intanto, Mediaset ha preso la sua decisione: nonostante gli ascolti non esaltanti, Grande Fratello non chiuderà in anticipo. Il reality condotto da Simona Ventura proseguirà fino a metà dicembre, rispettando la sua tabella di marcia. In azienda, però, si discute già del futuro: c’è chi spinge per una pausa dai reality e chi, invece, guarda all’Isola dei Famosi con Veronica Gentili o a una nuova edizione Vip del programma.
