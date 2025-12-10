Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Chi vince Ballando: FIaldini, Barbara D'Urso o Andrea Delogu: quote definitive

Chi vince Ballando con le stelle 2025, sorpresa Fialdini: la quota (spiazzante) e la vera rivale di Barbara D’Urso

Stando ai numeri dei bookmaker Fialdini sarebbe ancora la terza favorita nonostante ...
Omer Rasha Grande Fratello

Grande Fratello (8 dicembre), riassunto semifinale: Grazia e Anita in finale, Rasha fuori tra le accuse, due concorrenti in bilico

La semifinale del Grande Fratello di lunedì 8 dicembreè stata densa di colpi di scen...
Grande Fratello

Grande Fratello, regia nei guai: tagliato un bacio nascosto tra due concorrenti: "Sarebbe scoppiato un disastro"

Un retroscena notturno, tagliato dalla regia, infiamma il pubblico e apre nuove ipot...
Simona Ventura e Alfonso Signorini

Grande Fratello, autori perfidi sul bacio dello scandalo. E Signorini si prende la sua rivincita

Tra malumori in Casa, colpi di scena e misteri di regia, il Grande Fratello continua...
Giulia Saponariu e Anita Mazzotta

Grande Fratello: sfida diretta tra Anita e Giulia per la vittoria, Omer accusa Jonas di usare Rasha per farlo ingelosire

Tra sospetti, voti che pesano e nervi sempre più tesi, nella Casa ogni gesto diventa...
sandokan

Sandokan, la vera storia dietro la serie TV su Rai 1 (e cosa c’entrano Giuseppe Garibaldi e Anita)

L'inizio della fiction Sandokan su Rai 1 riaccende la curiosità sulle origini del pi...
Simona Ventura

Grande Fratello nei guai, vicini in rivolta: “Dovete smetterla”, protesta durissima contro il reality

Tra chiarimenti mancati, nervi tesi e confessioni che cambiano il clima nella Casa, ...
Grande Fratello anticipazioni puntata 8 dicembre 2025

Grande Fratello, anticipazioni semifinale: terremoto al televoto, sei eliminati e pioggia di polemiche

Oggi lunedì 8 dicembre 2025 va in scena la penultima puntata del Grande Fratello: pi...
Simona Ventura e Simone De Bianchi

Grande Fratello: protesta di massa, gesto assurdo e una squalifica in arrivo

Il recap della settimana e le ultime news dalla Casa del Grande Fratello: vicini fur...

Ford

L’icona cool della mobilità

Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibile

LEGGI

Personaggi

Anita Mazzotta

Anita Mazzotta

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963