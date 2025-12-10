Chi vince il Grande Fratello 2025, sorpresa Anita: la quota (spiazzante) e chi è la sua vera rivale
Ecco cosa è successo nelle ultime ore al Grande Fratello: tra sospetti sulla regia, confessioni prima della finale, verità dei protagonisti, pronostici e polemiche.
Il famoso minuto sparito e i sospetti sulla regia
Nelle ultime settimane, tra esperti di gossip e appassionati del programma, è tornato a farsi largo il sospetto che alcuni momenti vengano creati o enfatizzati dagli autori per alimentare il dibattito attorno al Grande Fratello. Dopo il “caso” del bacio tagliato e scomparso dalla piattaforma, un nuovo episodio ha riacceso l’attenzione, questa volta legato a Domenico e Benedetta. Le immagini della diretta si sono interrotte per circa un minuto, dando modo ai telespettatori di immaginare qualsiasi cosa. A riportare tutto alla realtà ci ha pensato Deianira Marzano, spiegando che tra i due non era accaduto nulla di compromettente: "Stavano solo ridendo".
Le confessioni dei gieffini prima della finale
Oggi Giulia Soponariu ha proposto ai compagni un momento di condivisione per ricordare le emozioni più forti vissute nella Casa. Il primo a parlare è stato Domenico D'Alterio, che ha rivissuto la sorpresa dell’apertura della stanza del capitano. Anita, più dolce, ricorda: "l’abbraccio quando sono tornata". Jonas Pepe ha raccontato che alcuni dei momenti più belli sono proprio quelli recenti: "Oggi ci siamo divertiti tanto". Per Omer Elomari l’emozione più intensa resta l’incontro con suo fratello, mentre gli aerei dall’esterno e il primo pool party sono rimasti nel cuore di tutti. Grazia Kendi ha ricordato come momento più forte il ritorno di Anita dopo la perdita della madre, mentre come episodio più divertente ha citato la canzone del GF imparata da tutti i coinquilini.
Mattia Scudieri fa chiarezza sulla sua situazione amorosa
Mattia Scudieri ha raccontato la sua esperienza in un’intervista a Il Giornale. Eliminato a un passo dalla semifinale, ha ammesso: "Sarei ipocrita a dir di non aver rosicato", pur definendosi fiero del suo percorso. Ha spiegato di aver portato dentro la Casa "il vero Mattia", nonostante una partenza un po’ timida. Sulle dinamiche di gioco, è convinto che la più stratega sia stata Anita, ricordando la sua nomination a lui e Rasha come conferma. Parlando del rapporto con Grazia Kendi, ha raccontato che la ragazza gli è stata molto vicina e che il feeling tra loro è stato letto all’esterno come una quasi-coppia. Sul fronte Carlotta, ha spiegato che il chiarimento c’è stato, ma non c’è ancora un esito definitivo.
Le quote della finale: Anita davanti a tutti
A poche ore dal verdetto, le quote parlano chiaro: Anita Mazzotta è la favorita alla vittoria con un valore di 2.00. Subito dietro Jonas Pepe (3.50) e Giulia Soponariu (4.50). Più distante Omer Elomari a 7.50, mentre Grazia Kendi si ferma a quota 12.00. Ultimo posto, secondo i bookmaker, per Domenico D’Alterio con 33.00.
Il caso dei follower sospetti di Simone
Deianira Marzano è tornata a far discutere dopo aver condiviso il messaggio di un follower che le segnalava un dettaglio sospetto: Simone del GF avrebbe ringraziato i fan per i 50mila follower su Instagram, ma, secondo chi le ha scritto, metà di quei profili sarebbero falsi. Deianira non le ha mandate a dire: "I 50 che si è comprato, vabbè dai facciamogliene fare altri 50".
