per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset 1 /5 Il GF Vip si allunga e pensa già a settembre Amedeo Venza ha scritto sui suoi social: "Il GF Vip si allunga di due puntate e si pensa già al ritorno a settembre con la conduzione di Ilary Blasi". Se l’indiscrezione fosse confermata, il reality non solo proseguirebbe con due appuntamenti extra, ma sarebbe già in cantiere una nuova edizione autunnale ancora guidata da Ilary. Una scelta che, almeno per il momento, metterebbe da parte la versione classica del Grande Fratello condotta da Simona Ventura.

per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy 2 /5 Marco e Antonella analizzano i coinquilini In un momento di confronto più tranquillo, Marco Berry e Antonella Elia si sono ritrovati a parlare dei compagni di avventura. Marco ha definito Paola Caruso "un fumetto", spiegando che si tratta di una donna fragile che si difende attaccando, ma che se presa nel modo giusto può rivelarsi dolcissima e intelligente. Su Francesca Manzini ha ammesso di non averla sopportata all’inizio, soprattutto per quella che considera un’eccessiva retorica nel modo di parlare, salvo poi rivalutarla col tempo, trovandola più spontanea, pur con quella vena retorica non del tutto scomparsa. Antonella ha aggiunto: "Quando è triste è stupenda", sottolineando quanto Francesca susciti un istinto di protezione. Più critico, invece, il giudizio su Lucia Ilardo, ritenuta troppo stratega, mentre su Raimondo Todaro il commento è stato decisamente positivo, descritto come autentico e capace di mettere tutti a proprio agio.

per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy 3 /5 Giovanni Calvario contro Raimondo Todaro Sul ballerino non è invece dello stesso parere l'eliminato Calvario. Dopo l’eliminazione, Giovanni ha infatti raccontato la sua esperienza senza filtri, dichiarando: "Bisogna essere fedeli a quello in cui si crede sempre, nonostante ci sia la tempesta, andare dritti." Ha poi rivendicato di essere stato sé stesso "fin troppo" e, rispondendo a una domanda diretta, ha puntato il dito contro Raimondo Todaro: "Ma secondo me è un malessere, è una persona che illude, e una persona che sta illudendo molto è Raimondo Todaro." Parole destinate a riaccendere le polemiche, soprattutto considerando che nella Casa Raimondo è spesso visto bene.

ufficio stampa Mediaset/Endemol 4 /5 Aristide Malnati commenta Antonella e Paola Aristide Malnati, che ha conosciuto Antonella Elia proprio al Grande Fratello Vip, ha detto: "Antonella a me piace moltissimo, è una provocatrice nata. Con lei sono andato benissimo, facevamo yoga insieme e parlavamo di tutto in modo ironico". Ha poi aggiunto: "Non è sempre facile, ma è autentica. E anche all’epoca aveva già dinamiche sentimentali piuttosto complesse". Parole che arrivano mentre Antonella sta vivendo un percorso intenso, segnato da scontri con Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Proprio su Paola, Aristide ha spiegato: "Ha atteggiamenti a volte sopra le righe, ma succede quando è ‘in cattività’" ricordando però che in altri contesti, come L’Isola dei Famosi, l’ha trovata straordinaria e collaborativa. Secondo lui, l’ambiente chiuso della Casa può far emergere lati più spigolosi.