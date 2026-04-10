Grande Fratello Vip, Ilary Blasi confermata: scalza Simona Ventura e ritorna a settembre, le indiscrezioni
Il reality si allunga e guarda già a settembre con Ilary Blasi alla conduzione, mentre dentro la Casa esplodono critiche, rimproveri e confessioni senza filtri.
-
1/5
Il GF Vip si allunga e pensa già a settembre
Amedeo Venza ha scritto sui suoi social: "Il GF Vip si allunga di due puntate e si pensa già al ritorno a settembre con la conduzione di Ilary Blasi". Se l’indiscrezione fosse confermata, il reality non solo proseguirebbe con due appuntamenti extra, ma sarebbe già in cantiere una nuova edizione autunnale ancora guidata da Ilary. Una scelta che, almeno per il momento, metterebbe da parte la versione classica del Grande Fratello condotta da Simona Ventura.
-
2/5
Marco e Antonella analizzano i coinquilini
In un momento di confronto più tranquillo, Marco Berry e Antonella Elia si sono ritrovati a parlare dei compagni di avventura. Marco ha definito Paola Caruso "un fumetto", spiegando che si tratta di una donna fragile che si difende attaccando, ma che se presa nel modo giusto può rivelarsi dolcissima e intelligente. Su Francesca Manzini ha ammesso di non averla sopportata all’inizio, soprattutto per quella che considera un’eccessiva retorica nel modo di parlare, salvo poi rivalutarla col tempo, trovandola più spontanea, pur con quella vena retorica non del tutto scomparsa. Antonella ha aggiunto: "Quando è triste è stupenda", sottolineando quanto Francesca susciti un istinto di protezione. Più critico, invece, il giudizio su Lucia Ilardo, ritenuta troppo stratega, mentre su Raimondo Todaro il commento è stato decisamente positivo, descritto come autentico e capace di mettere tutti a proprio agio.
-
3/5
Giovanni Calvario contro Raimondo Todaro
Sul ballerino non è invece dello stesso parere l'eliminato Calvario. Dopo l’eliminazione, Giovanni ha infatti raccontato la sua esperienza senza filtri, dichiarando: "Bisogna essere fedeli a quello in cui si crede sempre, nonostante ci sia la tempesta, andare dritti." Ha poi rivendicato di essere stato sé stesso "fin troppo" e, rispondendo a una domanda diretta, ha puntato il dito contro Raimondo Todaro: "Ma secondo me è un malessere, è una persona che illude, e una persona che sta illudendo molto è Raimondo Todaro." Parole destinate a riaccendere le polemiche, soprattutto considerando che nella Casa Raimondo è spesso visto bene.
-
4/5
Aristide Malnati commenta Antonella e Paola
Aristide Malnati, che ha conosciuto Antonella Elia proprio al Grande Fratello Vip, ha detto: "Antonella a me piace moltissimo, è una provocatrice nata. Con lei sono andato benissimo, facevamo yoga insieme e parlavamo di tutto in modo ironico". Ha poi aggiunto: "Non è sempre facile, ma è autentica. E anche all’epoca aveva già dinamiche sentimentali piuttosto complesse". Parole che arrivano mentre Antonella sta vivendo un percorso intenso, segnato da scontri con Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Proprio su Paola, Aristide ha spiegato: "Ha atteggiamenti a volte sopra le righe, ma succede quando è ‘in cattività’" ricordando però che in altri contesti, come L’Isola dei Famosi, l’ha trovata straordinaria e collaborativa. Secondo lui, l’ambiente chiuso della Casa può far emergere lati più spigolosi.
-
5/5
I rimproveri di Alessandra a Lucia
Nel Monolocale, Alessandra Mussolini ha affrontato Lucia Ilardo sul rapporto con Renato Biancardi. Quando Lucia ha detto di essere una donna che fa sempre il primo passo, Alessandra ha reagito con un secco "Ancora!", sostenendo che la giovane abbia già fatto abbastanza e che non ci sia più nulla da chiarire. "Non lo guardare proprio" le ha suggerito, invitandola a pensare a sé stessa. Il confronto si è poi spostato su Nicolò Brigante: Lucia ha ammesso che, se lui fosse stato più espansivo, avrebbe passato volentieri più tempo con lui, mentre Alessandra lo ha descritto come un ragazzo serio, poco incline a lasciarsi andare.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello Vip, Ilary Blasi cambia giorno per sopravvivere: la nuova programmazione
Cambio di palinsesto per il Gf Vip: Ilary Blasi anticipa la quinta puntata per evita...
Grande Fratello Vip, Ilary Blasi e l’incubo chiusura: nelle prossime due puntate rischia il tracollo. Perché
Il reality show di Canale 5 si trova davanti a una doppia sfida complicatissima negl...
Grande Fratello Vip (7 aprile): Ibiza Altea eliminata, Ilary Blasi commossa, liti furiose e due concorrenti rischiano l'addio
La settima puntata del Grande Fratello Vip, in onda martedì 7 aprile 2026 è stata ri...
Grande Fratello Vip, cambia la data della finale: Ilary Blasi perde la doppia puntata (ma festeggia). Il nuovo calendario
Cambiamenti in vista per questa edizione del GFVip: i concorrenti rimarranno in casa...
Ilary Blasi non rialza il Grande Fratello Vip, flop contro la Via Crucis: ma gli autori la 'coccolano' con un gesto tenerissimo
La sesta puntata del Gf Vip non sfonda, ma il team del reality fa un regalo inatteso...
Per Ilary Blasi il vero nemico è un "grande assente": cosa succede al GF Vip
Oggi, venerdì 10 aprile 2026, il reality show di Canale 5 deve sfidare il ritorno di...
Grande Fratello Vip, anticipazioni: il ‘caso’ Adriana Volpe e due big a rischio. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera
Oggi venerdì 9 aprile 2026 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show c...
Grande Fratello Vip, anticipazioni: due nuove concorrenti, Antonella Elia isolata (e a rischio). Polemiche, sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera
Oggi martedì 7 aprile 2026 va in onda la settima diretta stagionale del reality show...