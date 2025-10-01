Mediaset Infinity 1 /5 Giulio e Benedetta, il primo flirt che divide Neanche il tempo di fare conoscenza che già nella Casa è spuntato il primo avvicinamento. Il dentista Giulio Carotenuto e la salumiera Benedetta Stocchi hanno passato le prime ore sempre vicini, tra coccole e chiacchiere sotto le coperte. Ma non tutti credono a questa scintilla. Jonas Pepe è stato il primo a sollevare dubbi: “Io non vedo molta trasparenza, è stato tutto così veloce. Vedo comportamenti un po’ subdoli… io la vedo come strategia per simulare una scintilla”. Anche Simone De Bianchi non esclude un calcolo: “Sicuramente fuori ne stanno già parlando… potrebbe essere strategia. Io però non sono entrato qui con lo scopo di baciarmi tutte le donne della casa, poi se capita deve essere una cosa vera e non studiata”. Jonas, a quel punto, ha affrontato direttamente Giulio: “A me hai dato l’idea di essere calcolatore… Mi dai l’idea di essere uno a cui piace stare al centro dell’attenzione”.

Domenico e il ricordo della madre In un momento più intimo, Domenico si è aperto con Simone raccontando la perdita della madre, una ferita ancora viva: "Quando se ne va una madre è come se si sgretolasse l'intera famiglia". L'operaio ha ricordato la forza con cui ha cercato di starle vicino e la consolazione trovata nella nascita di sua figlia, che considera la sua ancora. Con emozione ha aggiunto: "Purtroppo non si è goduta niente…", riferendosi al fatto che la malattia non le ha permesso di vivere la nipotina.

Anita e il cuore in gabbia Durante una chiacchierata con Francesco, Anita ha raccontato i significati dietro i suoi tatuaggi. Alcuni puramente estetici, altri profondi, come quello sul braccio che raffigura un cuore in una gabbia. Alla domanda di Francesco "Perché ti senti il cuore in una gabbia?", lei ha risposto: "Io e la mia vita siamo il cuore, e la gabbia è lo scudo con il quale mi difendo". Ha poi spiegato che gran parte del braccio è stato disegnato dalla madre, oggi una presenza fondamentale: "È la mia migliore amica". Non è sempre stato così: da piccola la vedeva poco, impegnata tra bar e fabbrica. Un rapporto ricucito col tempo, reso più solido anche grazie alla discrezione di Vincent, il compagno della madre, che lei ha definito "la cosa più elegante e matura che possa fare una persona".

Le ferite di Simone e la lezione di Domenico Il giovane Simone ha voluto condividere la sua esperienza, segnata dal divorzio dei genitori. Ricorda di averli visti da bambino come "bellissimi" e di aver sofferto quando il rapporto è finito. Oggi sente suo padre distante, e parlando con Domenico si è commosso: "Speri sempre che qualcosa si aggiusti". Le lacrime sono scese soprattutto pensando alla sorellina, che ha vissuto le stesse mancanze. Domenico, dal canto suo, ha ribadito che i figli devono restare sempre al primo posto: una lezione che lui stesso ha imparato nella sua relazione di lunga data con la compagna e con l'amore per la figlia Paola.