Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Grazia Kendi

Grande Fratello, chi è Grazia Kendi: la nuova concorrente (bellissima) e perché è già famosa

Nata a Milano nel 2000, la giovane modella dovrebbe approdare nella Casa più spiata ...
Benedetta e Giulio - Grande Fratello

Grande Fratello, è subito caos: l'erroraccio degli autori e Grazia diventa una bestia per una cipolla

I dubbi di strategia di Jonas, le liti di Grazia e i microfoni lasciati aperti in co...
Grande Fratello 2025 - Simona Ventura

Grande Fratello, pagelle: con Simona Ventura è un'altra storia (9), Ascanio Pacelli già perfido (7), il gossip su Luca Argentero (8)

Promossi e bocciati e top e flop della prima puntata della venticinquesima edizione ...
Grande Fratello recap prima puntata (28 settembre): cosa è successo

Grande Fratello (29 settembre), cosa è successo: l'omaggio a Signorini e un concorrente si sacrifica per tutti, chi è al televoto

Nella prima puntata del GF già impazza il gossip, oltre a tanti concorrenti con stor...
Simona Ventura

Grande Fratello, spoiler social sulla nuova Casa: il ‘restyling green’ e i dettagli (segreti) che fanno sognare i fan

A una settimana dal debutto del reality condotto da Simona Ventura, spuntano online ...
Grande Fratello prime polemiche

Grande Fratello, subito polemiche: Giulia verso l’espulsione e Matteo vuole ritirarsi, perché

La 19enne ha detto una frase offensiva e ora il pubblico chiede la squalifica, mentr...
Simona Ventura, conduttrice del Grande Fratello

Grande Fratello concorrenti, foto e lavoro dei nuovi gieffini: chi sono e cosa fanno

Un cast di volti comuni ma con storie straordinarie, tra sport, rinascite e sfide pe...
Cristina Plevani

Grande Fratello, svelati i nomi delle opinioniste: Cristina Plevani con due ex icone del reality

Il Grande Fratello 2025 accende i riflettori sulle storiche regine della casa: Flori...
Giulia Soponariu

Grande Fratello, la rivelazione choc di Giulia Soponariu: "Sono stata rapita". Ma gli autori non apprezzano

Poco dopo la diretta di ieri, la nuova inquilina della Casa ha svelato ai compagni u...

Leader Piattaforme Aeree

Lavorare in quota con i “ragni”

Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari critici

LEGGI

Personaggi

Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Massimo Lovati

Massimo Lovati
Nikita Perotti

Nikita Perotti
Andrea Preti

Andrea Preti
Sophie Codegoni

Sophie Codegoni
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963