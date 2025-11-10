Grande Fratello, puntata 10 novembre 2025: Donatella e Francesca ai ferri corti, Domenico mollato da Valentina, la sorpresa per Anita Emozioni, scontri e tensioni nel corso della puntata del Grande Fratello del 10 novembre: ecco cosa è successo

Lunedì 10 novembre Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata del Grande Fratello, il celebre reality targato Endemol Shine Italy. A condurre la serata è stata Simona Ventura, brillante e carismatica, capace di guidare il programma con il suo stile unico. In studio a commentare le vicende dei concorrenti, gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, affiancati dall’ospite speciale Sonia Bruganelli. La puntata si è aperta con l’ingresso a sorpresa di Simona, madre di Benedetta, che ha avuto modo di confrontarsi direttamente con Domenico. Nella Casa non sono mancati momenti di romanticismo: è nata infatti la prima coppia, quella tra Jonas e Anita. C’è stato anche uno scontro acceso che ha visto protagoniste Donatella e Francesca, generando discussioni e polemiche tra i coinquilini. Nessun eliminato in questa puntata. Andiamo a scoprire meglio cosa è successo nel corso della puntata.

Grande Fratello, cosa è successo nella puntata del 10 novembre 2025

Nella puntata si è acceso un confronto intenso tra Domenico e Simona, la madre di Benedetta, dopo che quest’ultima ha inviato un duro videomessaggio all’uomo. Simona ha accusato Domenico di aver ferito due famiglie, quella di Valentina, sua compagna, e quella della giovane Benedetta. Nel messaggio la donna lo invita a "comportarsi da uomo" e a smettere di giocare con i sentimenti altrui. Domenico, visibilmente colpito, ha ribadito che tra lui e Benedetta c’è sempre stata solo un’amicizia sincera, ma che il pubblico ha frainteso. Durante l’incontro faccia a faccia, Simona lo ha messo alle strette chiedendogli chiarezza e rispetto per la propria famiglia. Ha anche sottolineato come certi gesti, come abbracciare Benedetta da dietro, abbiano alimentato malintesi. Domenico ha ammesso le proprie responsabilità, riconoscendo che l’80% della situazione è dipesa da lui.

In studio Sonia Bruganelli ha commentato che la vera causa del problema nasce dalla gelosia di Valentina, la compagna di Domenico: "Io credo che la problematica se la sia portata Domenico da casa. Dopo alti e bassi, il problema di quello che fa con Benedetta è che la compagna non si fida e stavolta vede. Valentina ha una rabbia che per potergliela far passare dovresti evitare determinati comportamenti come giocare con Benedetta, abbracciarla". Infine, Simona ha incontrato la figlia, consigliandole di non farsi influenzare e di vivere serenamente l’esperienza. Benedetta ha confermato di non avere nulla da nascondere e di non sentirsi toccata dalle accuse: "Mi sono fatta scivolare sempre tutto addosso, so perfettamente che se ci fosse stato qualcosa lo avrei detto senza problemi". Nel corso della puntata, Simona Ventura comunica a Domenico che Valentina ha deciso di lasciarlo.

Domenico ammette di aver fatto di tutto per tenere Benedetta lontana da sé e spera di riconquistare la fiducia di Valentina. Confessa di sentirsi profondamente male, poiché la sua priorità è la famiglia: "E’ una persona delusa da me, io questa settimana ho fatto di tutto per tenere Benedetta lontana da me. Farò di tutto per riconquistarla. Io sto malissimo perché la mia vita è la mia famiglia".

Nella Casa del Grande Fratello è nata una nuova coppia: Anita e Jonas. Anita ha raccontato con emozione come il loro legame sia nato in modo del tutto inaspettato, trasformandosi presto in qualcosa di autentico e profondo. Ha ammesso di sentire un forte bisogno della presenza di Jonas, descrivendo tra loro un’affinità mai provata prima: "Non mi aspettavo di trovare un amore così. Non era cercato né voluto e invece eccoci qui. C’è un’affinità che non ho mai trovato finora con un’altra persona, ho bisogno del suo contatto fisico, che lui mi stia vicino e per come sono io vale tanto". Simona Ventura ha ricordato con ironia che, durante la prima puntata, Anita aveva guardato Jonas con diffidenza, trovando curioso il cambiamento di atteggiamento. A stemperare la situazione è intervenuto Ascanio Pacelli, che ha paragonato la loro esperienza alla sua storia con Katia. Il suo consiglio ai due è stato di vivere la relazione con naturalezza, senza farsi troppe domande e godendosi il momento.

Faccia a faccia nello studio del Grande Fratello tra Donatella e Francesca. Francesca ha lamentato di sentirsi presa in giro e offesa, sottolineando che nella vita cerca leggerezza e rispetto, e non accetta i giudizi di Donatella. Ha rimproverato la coinquilina per essere permalosa e aver oltrepassato certi limiti, come tirarle addosso il cancellino. Donatella, dal canto suo, ha difeso la propria posizione, sostenendo di non voler mai "giocare" con Francesca e di vivere la vita secondo il proprio percorso, senza confronti con gli altri: "Io non giocherò mai con te. Sono una donna matura ma io non sono come te. Ho avuto una vita travagliata, altre cose me le sono perse a 20 anni ma io sono me stessa e non devo recuperare ora quello che non ho fatto. Io non mi comporterò mai come te". Tra i concorrenti, Rasha ha appoggiato Donatella, sottolineando che la coinquilina non si è mai comportata in modo simile con nessuno e merita rispetto. Jonas, invece, ha dato ragione a Francesca, criticando alcuni atteggiamenti di Donatella e riportando episodi come il bicchiere d’acqua lanciato a Ivana. Ivana ha però chiarito che si trattava di un gioco, smorzando in parte le accuse.

Momento toccante nella Casa del Grande Fratello per Anita, che ha parlato della madre scomparsa poco prima del suo ingresso nel reality. La ragazza ha incontrato Vincent, il compagno della madre, con cui ha condiviso un abbraccio carico di emozione. Vincent le ha letto una letterina in cui le ribadisce affetto e supporto, definendola la sua "piccolina" e assicurandole che non è sola. Ha sottolineato che, pur non potendo sostituire la madre, Anita può considerarlo come una figura di riferimento e una spalla su cui contare. Anita ha ascoltato con attenzione e commozione, accogliendo le parole di Vincent con un caloroso abbraccio. Il momento ha evidenziato il legame familiare che va oltre i legami biologici, valorizzando l’amore e la cura di chi cresce un figlio. Simona Ventura ha concluso ricordando che "i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa", enfatizzando il valore dell’affetto e della presenza.

Chi è stato eliminato e le nomination

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 10 novembre, nessun concorrente è stato eliminato. La serata ha visto Domenico diventare il primo candidato alla prossima eliminazione, in attesa del verdetto della prossima puntata. Immuni Jonas, Benedetta, Anita e Grazia, che potranno continuare la loro permanenza nella Casa senza rischi immediati. I nominati di questa settimana sono Domenico, Rasha, Francesca, Simone, Giulia e Flaminia, che rischiano di lasciare la Casa nella prossima eliminazione.

