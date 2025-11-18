Grande Fratello, puntata 17 novembre: Flaminia e Ivana eliminate, Francesca e Simone separati in casa, l'abbraccio di Giulia con i fratelli Com'è andata la puntata Gf di lunedì 17 novembre: Rasha e Omer finiscono nel mirino dei concorrenti, Simone e Francesca divisi in casa

Lunedì 17 novembre è stata trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello, reality di Canale 5 prodotto da Endemol Shine Italy. A condurre la serata una vivace Simona Ventura, accompagnata in studio dai commenti degli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e con la partecipazione speciale di Sonia Bruganelli. L’appuntamento si è aperto subito con un acceso diverbio all’interno della Casa: Francesca, Simone e Rasha si sono confrontati animatamente riguardo il legame sentimentale tra Rasha e Omer, dando vita a un momento ricco di tensione. La serata è poi entrata nel vivo con il coinvolgente faccia a faccia tra Mattia e la fidanzata Carlotta, il cui arrivo ha generato un inevitabile scontro con Grazia, aggiungendo ulteriore dramma alla dinamica già complessa.

Grande Fratello, puntata 17 novembre 2025: cosa è successo

Nella Casa del Grande Fratello scoppia un duro confronto tra Rasha, Francesca e Simone. Tutto nasce da alcune affermazioni ritenute offensive da Rasha, che si sente giudicata sul piano personale e sentimentale. "Non mi sono mai permessa di dire che sono bella, vedo cattiveria gratuita", protesta, spiegando di essere stata inizialmente frenata con Omer e di non voler vedere la sua immagine "sporcata". Simone replica dicendo che le loro conclusioni derivano da ciò che lei stessa ha raccontato sulle sue relazioni passate con persone di "status elevato". Rasha si infuria: "Siete cattivi, non ho mai giudicato la vostra vita. Tu sai quanta merda ho mangiato?". Francesca difende la sua sincerità: sostiene di aver risposto onestamente a una domanda e di aver sempre percepito Omer più coinvolto di Rasha. "Non mi sento falsa", afferma, spiegando di aver maturato dubbi sulla solidità della coppia. Omer interviene in difesa di Rasha, chiedendosi perché Francesca si intrometta: "Lei era chiusa con me". Il concorrente sottolinea che è normale che una relazione nella Casa venga commentata, paragonando la loro a quella più evidente tra Jonas e Anita. Rasha infine chiarisce che il suo legame con Omer è cresciuto: "Dopo il bacio ci siamo sciolti, c’è un’intesa diversa. Mi piace sempre di più".

Durante la puntata, è esplosa una complessa dinamica tra Grazia, Mattia e Carlotta, con accuse incrociate e chiarimenti carichi di tensione. Grazia ammette un’attrazione immediata per Mattia, spiegando di aver provato a trattenersi, mentre lui racconta di essersi sentito "logorato" quando la fidanzata Carlotta lo ha lasciato senza preavviso, riconoscendo di aver sbagliato a entrare nella Casa da fidanzato. L’apertura della busta rossa diventa un punto critico: Mattia si sente tradito da Grazia e sostiene che lei avrebbe avuto l’immunità comunque. Francesca accusa Grazia di aver agito per strategia, definendo la sua scelta una "paraculata". Grazia si difende dicendo di aver agito consapevolmente e senza secondi fini, ribadendo di provare interesse per Mattia e di non aver mai cercato di manipolare la situazione. L’incontro con Carlotta alza ulteriormente i toni: la ex accusa Grazia di aver messo il gioco davanti ai sentimenti e di non conoscerla abbastanza per parlare di lei. Grazia risponde chiedendo scusa solo per aver fatto il suo nome, ma difende la sua posizione. Sonia incalza Grazia chiedendole se avesse considerato il rischio che Mattia, non sapendo della rottura, potesse lasciarsi andare. Grazia afferma che, in quel caso, avrebbe chiesto lei stessa di aprire la busta. Intanto Carlotta, dopo aver chiarito, raggiunge Mattia in mistery e lo bacia, dicendo di sostenerlo sempre e spiegando di aver preso distanza pubblicamente solo dopo settimane di difficoltà.

Durante la puntata si è vissuto uno dei momenti più emozionanti grazie al racconto di Giulia, giovane concorrente con una storia di grande forza e sacrificio. Proveniente da una famiglia di origini rumene, arrivata in Italia in cerca di stabilità, Giulia ha condiviso con il pubblico un pezzo profondo della sua vita. Terza di sei fratelli, ha praticamente ricoperto il ruolo di "seconda mamma", crescendo in fretta per sostenere i più piccoli. Con voce commossa ha ricordato le difficoltà affrontate da bambina: "Non sono mancata un giorno se non per lavoro e scuola. Sono cresciuta in fretta… ho conosciuto cose che una bambina di 12 anni non dovrebbe conoscere". Nonostante tutto, Giulia ha rivendicato con orgoglio l’amore immenso per la sua famiglia: "Ho sempre detto che non avevo bisogno dei miei fratelli e invece sono la mia forza. Mamma e papà sono i genitori perfetti". Il culmine è arrivato quando i suoi fratelli sono entrati per abbracciarla, tra lacrime e sorrisi. "Devi essere forte, tu sei questo. Siamo fieri di te, ti amiamo tantissimo", le hanno detto.

il Grande Fratello ha comunicato una svolta importante per Francesca e Simone: stasera è stata l’ultima volta che i due si sono salvati dall’eliminazione insieme. Da questo momento in poi, ognuno dovrà affrontare la competizione singolarmente. Francesca ha mostrato tutta la sua riflessività e un pizzico di commozione: "Avevo pensato di finire il percorso con lui e devo metabolizzare questa cosa", ha ammesso, sottolineando quanto le sia difficile separarsi simbolicamente da Simone dopo il percorso condiviso. Simone, invece, ha mantenuto un approccio positivo e rassicurante: "Io non vedo questa differenza, siamo divisi come concorrenti ma uniti in tutto e per tutto", ha spiegato, evidenziando come il legame tra loro vada oltre la sfida del gioco.

Momento da soap turca nella Casa del Grande Fratello: Donatella, mamma di Omer, prova a vivere la sua scena da vedova gelosa. Tornando a casa prima del previsto, si imbatte in una scena che fa sobbalzare: Omer sta baciando appassionatamente una ragazza sconosciuta, Rasha. Lo shock e la gelosia travolgono Donatella, che assiste incredula a quel momento intenso e drammatico.

Chi è stato eliminato e nomination

A dover abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello è stata Flaminia. Nella Casa del Grande Fratello si è svolta una nuova eliminazione dedicata esclusivamente alle concorrenti femminili. Anita si è ritrovata al televoto e, a sorpresa, ha scelto Ivana per affrontare il televoto flash. Una nuova telefonata salva una concorrente e chi risponde ne condanna un’altra. Rasha si salva dal televoto e manda al confronto finale Francesca: "Sono sconvolta, sto tremando dall’inizio della puntata. La cattiveria gratuita mi fa schifo, non l’ho mai fatta a nessuna donna". La terza chiamata decreta chi va al televoto ma deve condannarne un’altra. Ad essere al televoto è Benedetta che decide di trascinare con sé al televoto Donatella: "La stimo tantissimo ma largo ai giovani". Giulia e Grazia si salvano dal televoto. La seconda eliminata dalla casa del Grande Fratello è Ivana.

In nomination nella prossima puntata del Grande Fratello sono Francesca, Rasha, Donatella, Giulia, Omer e Simone. Il concorrente più votato sarà il primo finalista di questa edizione del reality.

