Grande Fratello, la confessione choc di Giaele De Donà: “Sto divorziando”. E lancia un appello ai fan
L'ex gieffina ha confermato su TikTok la separazione in corso con il marito Bradford Beck. Poi lo sfogo sulle difficoltà di trovare un altro uomo. Ecco i dettagli.
C’è chi il Grande Fratello lo vince e chi, una volta fuori dalla Casa, si ritrova a fare i conti con la dura realtà. Stavolta è Giaele De Donà, ex concorrente amatissima del GF e di Pechino Express, a raccontare a cuore aperto le difficoltà di un nuovo capitolo sentimentale. Dopo un matrimonio da copertina con l’imprenditore americano Bradford Beck, celebrato nel 2022 ma incrinatosi già un anno fa, la gieffina ha annunciato ufficialmente il divorzio. E si è lasciata andare a uno sfogo virale su TikTok, raccontando ai suoi followers quanto sia difficile trovare al momento un altro uomo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Grande Fratello, lo sfogo social di Giaele De Donà
In un lunghissimo sfogo social, l’ex Grande Fratello Giaele De Donà ha confermato la separazione in atto dal marito Bradford Beck. "Ho 27 anni e sto divorziando", ha detto ai suoi followers, "solo ora mi rendo conto di aver sottovalutato una cosa importante. Di quanto sia difficile trovare il fidanzato". Poi la precisazione: "Avevo dato per scontato che non fosse così difficile trovare un compagno, visto che una volta uscita di casa subito lo trovai. Ora, che sono su piazza, mi rendo conto che le mie amiche avevano ragione".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La crisi matrimoniale tra Giaele e Beck era nell’aria da mesi. Ma adesso che il divorzio è realtà, la De Donà sembra incapace di voltare pagina sentimentalmente. Anche se mantiene una notevole lucidità su quello che le sta accadendo.
Le prospettive di Giaele dopo il divorzio da Bradford Beck
Raccontando la sua esperienza, Giaele ha infatti identificato qual è il vero ostacolo alla creazione di una relazione seria. "Non è difficile trovare un uomo", ha spiegato, "ma la cosa difficile è trovare qualcuno che ti piaccia, che piaci a lui e che abbia intenzioni serie, che sia interessato a conoscerti." Oggi, tra appuntamenti spesso deludenti e uomini che spariscono o frequentano anche altre donne, Giaele si dice ‘esaurita’: "Non ho più pazienza, non ho più voglia di uscire inutilmente, farmi bella per uno che poi magari dopo il primo date è già finita perché non siamo compatibili".
La sua riflessione, affidata a TikTok e subito diventata virale, si conclude purtroppo in modo amaro: "Ma perché è così difficile trovare qualcuno che voglia qualcosa di serio? Con 7 miliardi di persone, come mai è così difficile trovare una persona compatibile che non sparisca, che non frequenti anche altre donne, cioè le basi". Quantomeno, però, Giaele De Donà ha avuto il coraggio di raccontare ad alta voce tutte le sue paure.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, il reality sprofonda nel caos: risse sfiorate, flirt 'fasulli' e il giallo del passaggio segreto
Settimana di fuoco al GF: tra baci rubati, rivalità esplosive e momenti di pura emoz...
Grande Fratello, Valentina furiosa va via dalla Casa: addio choc e accusa durissima contro il 'branco'
Valentina Piscopo ha abbandonato il Grande Fratello tra accuse di falsità e complott...
Grande Fratello, Rasha sbotta dopo l'annuncio di pace di Simona Ventura: "Li hanno ammazzati tutti"
La gieffina di origini palestinesi ha avuto un duro sfogo dopo l'annuncio dell'accor...
Grande Fratello (3 novembre): il ‘ritorno’ di Valentina e la svolta con Claudio Amendola. Eliminazione choc: cosa vedremo stasera
L’uscita dopo appena 48 ore della gieffina farà discutere nella settima diretta stag...
Rita De Crescenzo, chi è l’ospite di Belve che non piace alla Rai: perché ha rubato il cadavere di suo padre
L’influencer e titktoker napoletana sarà ospite di Francesca Fagnani nella nuova edi...
Grande Fratello, Jonas 'diabolico'. Il piano per liberarsi di Omer: “Così lo faccio squalificare”
Al Grande Fratello notte post puntata carica di tensioni, Jonas Pepe rivela la sua s...
Anita Mazzotta, morta la mamma, il post di dolore: “Ti devo tutto”. Perché ha scelto di rientrare al Grande Fratello
La concorrente ha annunciato sui social la scomparsa della madre, motivo per il qual...
Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas
Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reali...