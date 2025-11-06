Grande Fratello, la confessione choc di Giaele De Donà: “Sto divorziando”. E lancia un appello ai fan L'ex gieffina ha confermato su TikTok la separazione in corso con il marito Bradford Beck. Poi lo sfogo sulle difficoltà di trovare un altro uomo. Ecco i dettagli.

C’è chi il Grande Fratello lo vince e chi, una volta fuori dalla Casa, si ritrova a fare i conti con la dura realtà. Stavolta è Giaele De Donà, ex concorrente amatissima del GF e di Pechino Express, a raccontare a cuore aperto le difficoltà di un nuovo capitolo sentimentale. Dopo un matrimonio da copertina con l’imprenditore americano Bradford Beck, celebrato nel 2022 ma incrinatosi già un anno fa, la gieffina ha annunciato ufficialmente il divorzio. E si è lasciata andare a uno sfogo virale su TikTok, raccontando ai suoi followers quanto sia difficile trovare al momento un altro uomo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, lo sfogo social di Giaele De Donà

In un lunghissimo sfogo social, l’ex Grande Fratello Giaele De Donà ha confermato la separazione in atto dal marito Bradford Beck. "Ho 27 anni e sto divorziando", ha detto ai suoi followers, "solo ora mi rendo conto di aver sottovalutato una cosa importante. Di quanto sia difficile trovare il fidanzato". Poi la precisazione: "Avevo dato per scontato che non fosse così difficile trovare un compagno, visto che una volta uscita di casa subito lo trovai. Ora, che sono su piazza, mi rendo conto che le mie amiche avevano ragione".

La crisi matrimoniale tra Giaele e Beck era nell’aria da mesi. Ma adesso che il divorzio è realtà, la De Donà sembra incapace di voltare pagina sentimentalmente. Anche se mantiene una notevole lucidità su quello che le sta accadendo.

Le prospettive di Giaele dopo il divorzio da Bradford Beck

Raccontando la sua esperienza, Giaele ha infatti identificato qual è il vero ostacolo alla creazione di una relazione seria. "Non è difficile trovare un uomo", ha spiegato, "ma la cosa difficile è trovare qualcuno che ti piaccia, che piaci a lui e che abbia intenzioni serie, che sia interessato a conoscerti." Oggi, tra appuntamenti spesso deludenti e uomini che spariscono o frequentano anche altre donne, Giaele si dice ‘esaurita’: "Non ho più pazienza, non ho più voglia di uscire inutilmente, farmi bella per uno che poi magari dopo il primo date è già finita perché non siamo compatibili".

La sua riflessione, affidata a TikTok e subito diventata virale, si conclude purtroppo in modo amaro: "Ma perché è così difficile trovare qualcuno che voglia qualcosa di serio? Con 7 miliardi di persone, come mai è così difficile trovare una persona compatibile che non sparisca, che non frequenti anche altre donne, cioè le basi". Quantomeno, però, Giaele De Donà ha avuto il coraggio di raccontare ad alta voce tutte le sue paure.

